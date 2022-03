Népszavazás a gyermekek védelméről

Április 3-án (most vasárnap) népszavazást tartunk a gyermekek védelméről. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekek szexuális nevelésének joga kizárólag a szülőké. Mások ezt a jogot aktivistacsoportoknak is biztosítanák – figyelmeztet a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

2022. március 29. 09:03

Ma, amikor háború dúl a szomszédunkban, a legfontosabb kérdés, hogy Magyarország belekeveredik-e a háborúba, vagy kimarad belőle. Ez foglalkoztatja a magyar emberek többségét – fogalmaz a Kormányzati Tájékoztatási Központ Gondolához eljuttatott közleménye.

Az a célunk, hogy továbbra is megőrizzük hazánk biztonságát. Jövőnk ugyanakkor azon is múlik, hogy meg tudjuk-e védeni gyermekeinket.

Minden magyar ember döntését tiszteletben tartjuk azzal kapcsolatban, hogy felnőttként hogyan éli az életét. A gyermekvédelem azonban állami kötelesség. Nem fordulhat elő, hogy az iskolákban, televíziós műsorokban és reklámokban aktivistacsoportok a gyermekekre irányuló szexuális propagandát folytassanak!

Mivel erőteljes vita bontakozott ki erről a kérdésről, a kormány minden magyar embernek biztosítja a lehetőséget, hogy elmondja véleményét. Ezt szolgálja a népszavazás.

A népszavazáson az alábbi kérdésekre lehet válaszolni:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?



Most megállíthatjuk a gyermekekre irányuló szexuális propagandát! Ezért arra kérjük, vegyen Ön is részt a népszavazáson, és szavazzon 4 nemmel!

Védjük meg gyermekeinket! – zárul a közlemény, amelyet a Kormányzati Tájékoztatási Központ juttatott el a Gondolához.

