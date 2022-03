Bayer Zsolt: Égő voksok Erdélyben

Ha ez az értesülés beigazolódik, akkor ez a választási folyamatba való beavatkozás újabb formája, és az elkövetőket azonnal felelősségre kell vonni – mondta WeronikaPrzebierala a Mediaworks Hírcentrumának mai cikkére reagálva. A cikkben az áll: súlyos választási csalást követett el Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt választási kampánycsapata. A Bajnai Gordon egykori miniszterelnökhöz köthető DatAdat-csoport egy törvénytelenül megszerzett adatbázis felhasználásával több mint egymillió választónak küldött sms-t.

Ma a kidobott erdélyi szavazólapokról is értesültünk. Nem szabad alábecsülnünk az ilyen eseteket, minden incidenst részletekbe menően ki kell vizsgálni, hogy meg lehessen állapítani, hamisítványokról vagy provokációról van-e szó – tette hozzá a nemzetközi megfigyelőcsoport misszióvezető-helyettese, az Ordo Iuris lengyel kutatóközpont nemzetközi jogi irodájának igazgatója. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a rejtélyes szavazólapokkal kapcsolatban azt mondta: – Egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék.

Hétfőn – mint arról a Mediaworks lapjai is beszámoltak – internetes bűnözők feltörtek több magyar hírportált. Érintett volt többek között a Metropol, a Nemzeti Sport és a 888.hu is. A baloldali bűnözők a Mediaworks internetes oldalait támadták meg, el akarván hallgattatni a konzervatív, jobboldali hangokat, írta az Origó.hu. A hekkerek olyan információt is közzétettek a feltört oldalakon, miszerint Márki-Zay több választási ígérete is teljesült már. Az Origó rendőrségi feljelentésről is írt az üggyel kapcsolatban.

Weronika Przebierala azt mondta: Minden ilyen eseményt egyformán el kell ítélni, attól függetlenül, hogy milyen médiatermék vált az áldozatává. Senkinek a jogát nem lehet megkérdőjelezni arra vonatkozóan, hogy maga választhassa meg a forrást, amelyből tájékozódik. Az ehhez való jognak a megvonása, különösen egy választási kampány idején, rendkívül veszélyes incidens. Ráadásul értesüléseink szerint az elkövető kompetensnek érezte magát abban, hogy eldöntse, mi igaz és mi nem, amikor a feltört oldalakat becsmérlően minősítette.

A hajrában különösen súlyos vétségek

A lengyel megfigyelő szintén elítélte, hogy szerdán pedig a Fidesz honlapját törték fel ismeretlenek, elérhetetlenné téve a kampány hajrájában a kormánypárt egyik fő kommunikációs csatornáját, és beleavatkozva ezzel a választási küzdelembe. – Ez is súlyos beavatkozás a választási folyamatba: annál súlyosabb megfosztani a választópolgárokat a tájékozódás lehetőségétől, minél közelebb van a választás napja. Nyilvánvaló, hogy a kampánynak nagy jelentősége van a választók döntésének kialakításában – nyilatkozta lapunknak.

Csütörtöki hír szerint több új balliberális delegálttal bővült az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) magyarországi választási megfigyelői missziója. Przebierala kifejtette: Az EBESZ nemzetközileg elismert szervezet, amelynek egyik feladata, hogy az egész világon jelentést készítsen a választási megfigyelői missziókról az egyes országokban. Önmagában nem negatív, hogy nőtt a delegációja tagjainak száma. Az EBESZ magyarországi időközi jelentése viszont már kétségeket ébreszt, mivel annak szerzői gyakran meg nem nevezett forrásokra hivatkoznak, illetve súlyos aggodalomra okot adva veszik át egy politikai párt véleményét, amikor bírálják a magyar választási rendszert. Véleményem szerint alapvető, hogy ne feledkezzünk meg a választási megfigyelő feladatáról, ami mindenekelőtt nagy felelősséggel jár: erősíti a demokratikus intézményeket, építi a választási folyamatokba vetett közbizalmat és segít a választási visszaélések leállításában.

Lapunknak adott e héten interjút Jerzy Kwasniewski, az Ordo Iuris elnöke, aki a fent említett választási megfigyelői delegáció vezetője, és élesenbírálta az EBESZ jelentését, szerinte a szervezet elfogultan lépett fel Magyarországon.