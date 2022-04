Gulyás Gergely: óriási a választás tétje

Óriásinak nevezte a vasárnapi országgyűlési választás tétjét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy pénteki budapesti kampányrendezvényen.

2022. április 1. 14:11

Gulyás Gergely

"Háború vagy béke, fejlődés vagy visszafejlődés"; a kormánytag szerint ezek között kell választania a magyaroknak, arról is döntve, megőrzik-e az elmúlt évtizedben kemény munkával elért eredményeket.



Gulyás Gergely a főváros XVIII. kerületében tartott rendezvényen, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) 2006-os történéseket bemutató kiállításának otthont adó kamion előtt azt hangsúlyozta, ami 16 éve történt, jól mutatja, hogy "a hatalom megszerzéséért és megtartásáért Gyurcsány Ferencék és elvbarátaik mindenre képesek".



Közölte, noha 2010 után a "bukott baloldal" azt tűzte maga elé célul, hogy szabaduljon meg a volt miniszterelnöktől és zárja karanténba a Jobbikot, ma Gyurcsány Ferenc vezeti a baloldal legerősebb pártját, és a Jobbikkal szövetségben indulnak a hatalom megszerzéséért.



Ez jól mutatja azt az elvtelenséget és azt a kudarcot, ami a baloldal egészét Magyarországon jellemzi - fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy teljes felelőtlenséget, össze-vissza beszédet és durva sértések sorozatát mutatják az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjének megnyilatkozásai.



Annak fontosságát hangsúlyozta, hogy Magyarország maradjon ki az ukrajnai háborúból, megemlítve, "Márki-Zay Péter NATO-kérésre hajlandó katonákat küldeni, az ellenzéki pártok több vezetője szóban és írásban is elmondta, hogy fegyvereket kell küldeni" a szomszédos államnak, sokuk pedig energetikai szankciókat sürgetett.



A magyar baloldal még arra is hajlandó volt, hogy Ukrajnával szövetkezzen, hogy esélyeit javítsa a választási kampányban - mondta a miniszter, aki kiemelte, ha Oroszországgal megszűnik az energetikai együttműködése Magyarországnak, "akkor mind a magyar gazdaság becsukhatja az ajtót, mind a rezsicsökkentésnek vége", és elesünk a magyar felhasználás 85 százalékát adó orosz földgáztól.



Gulyás Gergely szerint a baloldal sokkal rosszabb állapotban van, mint amelyik 2002-ben hatalomra került, így "annál is rosszabbra, még annál is gyorsabb államcsődre lennének csupán képesek".

Háború vagy béke? Veszély vagy biztonság?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy látja, hogy a vasárnapi országgyűlési választáson háború és béke, veszély és biztonság között kell dönteni.

Gulyás Gergely a Magyar Hírlapban pénteken megjelent interjúban kifejtette: a demokrácia fontos "mérőszáma", hogy hányan vesznek részt a szavazáson. "A tapasztalat pedig az, hogy a részvétel mindig növekedett, amikor polgári kormány volt hivatalban, és csökkent, amikor a baloldal kormányzott" - mondta.

Hozzátéve: ez is azt mutatja, hogy "a demokrácia akkor él, akkor erősebb", amikor polgári kormánya van az országnak. "Természetesen szeretnénk, hogy az is maradjon, ezért mindenkit arra kérünk, szavazzon bizalmat a kormánypártoknak" - hangoztatta.



A tárcavezető szerint óriási a választás tétje, az, "hogy Magyarország folytatja-e azt a nem hibátlan, de mégis előre vivő utat, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb fejlődést hozta az országnak, vagy a 2002 és 2010 közötti államcsődöt eredményező kormányzás tér vissza".



Véleménye szerint a baloldal legfőbb ereje Gyurcsány Ferenc pártja. A hatalmat azok akarják visszaszerezni - mondta -, akik 2010 előtt tönkretették az országot. "Márki-Zay Péterről sok minden bebizonyosodott a kampányban, de az biztosan nem, hogy alkalmas lenne miniszterelnöknek" - jelentette ki.



Gulyás Gergely szerint a választás tétjét tovább növeli, hogy a szomszédban háború van, a baloldal pedig olyan nyilatkozatokat tesz, amelyeket, "ha kormányzati pozícióban valóra váltanának, Magyarország hadviselő fél lenne".



"Mi biztosan meg fogjuk őrizni az ország békéjét és biztonságát. Ez az ország érdeke, a további fejlődés előfeltétele. Háború és béke, veszély és biztonság, fejlődés és visszafejlődés között kell dönteni" - hangoztatta.



Az ukrajnai háborúról szólva elmondta, sajnos azoknak volt igazuk - például a magyar kormánynak -, akik úgy gondolták, hogy had­erőfejlesztésre van szükség, az ukrajnai harcok most "visszaigazolják az évekkel ezelőtt hozott döntésünket".



A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar hadseregnek képesnek kell lennie megvédenie Magyarországot. A haderőfejlesztés eredményeként a magyar hadsereg önvédelmi képessége lényegesen nagyobb, mint korábban, "a NATO-tagság biztonsági garan­ciájával együtt gondoskodunk az ország számára elérhető legnagyobb biztonságról" - fejtette ki.



Gulyás Gergely fontosnak nevezte, hogy ebben a helyzetben felelősségteljes kormányzati magatartásra van szükség. Álláspontja szerint amit Márki-Zay Péter tesz és mond, az veszélyt jelent Magyarország biztonságára.



Fegyverszállítás és energetikai szankciók ügyében a baloldal az ukrán érdeket képviseli a magyarral szemben - mondta a miniszter, jelezve, hogy eközben most Magyarország az első biztonságos ország azoknak, akik a háború elől menekülnek. "A célunk pedig az, hogy menedéket adjunk mindenkinek, akinek erre szüksége van" - közölte, hozzáfűzve, hogy Magyarország azonban csak addig szolgálhat menedékül, amíg felelőtlen döntések nem sodorják háborúba az országot.



"Vagyis: utasítsuk el a baloldali javaslatokat, és ne küldjünk se fegyvert, se katonákat a frontra" - mondta.



A tárcavezető egyúttal reményét fejezte ki, hogy mielőbb megkezdődnek az érdemi béketárgyalások, az isztambuli egyeztetések szerinte "talán az első reménysugarat jelentik". Egyúttal hangsúlyozta. hogy a magyar pozíció a nemzetközi jog talaján áll. "Oroszország támadta meg Ukrajnát, amivel a nemzetközi jogot és az 1994-es budapesti megállapodást is megsértette, amelyben az oroszok elismerték Ukrajna területi egységét" - mondta Gulyás Gergely.



A menekültekre térve ismertette, hogy eddig 550 ezren jöttek Magyarországra, illetve haladtak át az országon keresztül; főként a kárpátaljai magyarok maradnak itt.



Emlékeztetett arra, hogy a munkavállalásban az állam is segít, és lehetővé tették a gyermekek óvodai, iskolai elhelyezését, étkezését.



Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a háború ugyanakkor nem teszi semmissé vagy meg nem történté azokat a hibákat és nemzetközi jogsértéseket, amelyeket Ukrajna korábban a nemzetiségekkel, így az ott élő magyarokkal szemben elkövetett. "Továbbra is azt várjuk, hogy Ukrajna állítsa helyre a korábbi anyanyelvhasználatra vonatkozó szabályokat az oktatásban" - hangsúlyozta.



Az Európai Unióval kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: "ne legyen illúzióink a felől", hogy magyar konzervatív kormány Brüsszelben valaha is szimpátiaversenyt nyer. Ugyanakkor a miniszterelnök több mint százmilliárd forint közvetlen támogatást harcolt ki múlt héten Brüsszelben Magyarországnak - tette hozzá. Az várható - folytatta -, hogy a választások után Brüsszel felhagy a jogszabálysértéssel, és Magyarország meg tud állapodni a helyreállítási alapról. Jelezte, hogy azt eddig politikai okból nem írták alá, "noha igazából egy délután alatt meg lehetne egyezni a bizottság által provokált látszatvitában, ha tudomásul vennék, hogy a gyermekvédelmi törvény részünkről nem képezheti alku tárgyát".



Gulyás Gergely értékelése szerint a hétéves költségvetést illetően "jól haladunk" a partnerségi megállapodással, ott eddig konstruktív tárgyalások folynak.



Az ellenzékről szólva a miniszter úgy fogalmazott: jó lenne (...) ha legközelebb, 2026-ban már nem azok próbálnák meg visszaszerezni a hatalmat, akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot.



"2020-ban azt a célt tűzte ki a baloldal maga elé, hogy Gyurcsány Ferenctől meg kell szabadulni, a Jobbikot pedig karanténba kell zárni. Ehhez képest ma Gyurcsány a legerősebb ellenzéki párt elnöke, aki a Jobbikkal szövetségben akarja megszerezni a hatalmat" - mondta. Ez - mutatott rá Gulyás Gergely - jól mutatja "azt az elvtelenséget, megújulásra való képtelenséget, amely a mai napig jellemzi a baloldalt".



