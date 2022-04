Orbán: ha a baloldal nyer, másnap megindulnak a fegyverszállítmányok

Ha a baloldal nyer, másnap megindulnak a fegyverszállítmányok, és támogatni fogják azokat a javaslatokat, hogy zárják el az Oroszországból érkező gáz- és olajvezetékek csapját - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP kampányrendezvényén pénteken Székesfehérváron, ahol azzal vádolta a baloldalt, hogy már meg is állapodtak az ukránokkal.

2022. április 1. 17:37

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a kormánypártok kampánygyűlésén tartott beszéde elmondása után Székesfehérváron 2022. április 1-jén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Fidesz elnöke a székesfehérvári Városház téren összegyűlt hallgatósága előtt kifejtette: négy évvel ezelőtt is itt találkoztak, "Fehérvár, a mi szerencsehozó talizmánunk", négy éve is "nagy győzelem lett a vége a fehérvári találkozónknak". A statisztikák alapján ha Fehérvár belső részében nyernek, akkor az egész országban nyernek - magyarázta.



Megjegyezte: ez nem kampányzáró összejövetel, hanem a kampányhajrát megnyitó esemény, és a kampányhajrá a legfontosabb része a kampánynak.



Közölte: "tizenhárom óránk lesz arra, hogy győzzünk vasárnap reggel hattól este hét óráig". Mindent előkészítettek, és az ellenfél is "számunkra kedvező állapotban" van: megbillent állapotban - mondta.



Úgy vélte, jól állnak a csillagok, de ez semmit sem ér, ha az utolsó nap rendelkezésükre álló 13 órát nem használják ki. "Volt már olyan választás, amikor szombaton nyertünk, aztán meg hétfőn is, de vasárnap vesztettünk" - idézte fel.



Kiemelte: "Tanuljunk 2002 leckéjéből", legyenek ott és tegyenek rá még egy lapáttal, hogy vasárnap nyerjük meg ezt a választást!



Közölte: sokan mondják, hogy az ellenfél csal. "Mi ebben a meglepő?" - vetette fel.



Úgy vélte, olyan csalást azonban, mint amilyen most történik, "még sosem láttunk". A mérete megdöbbentő, többmillió embernek összegyűjtik engedély nélkül az adatait, külföldre elviszik, onnan visszahozzák, és az ember anélkül, hogy engedélyt adott volna, egyszer csak mindenfajta üzeneteket kap - magyarázta.

Hozzáfűzte: ez nyilvánvaló és egyértelmű törvénysértés.



Orbán Viktor kijelentette: "nekünk ilyen nehezített pályán, ilyen akadályok mellett is nyernünk kell". A kampányba október 23-án "álltunk bele igazán", akkor a békemeneten mondták ki, hogy "a mi legnagyobb fegyverünk az összefogás, hogy mi egymásra számíthatunk, ez a mi igazi hátországunk". Továbbá "azt mondtuk akkor október 23-án, hogy harcolni fogunk, nincs annyi dollár, euró, hiába a liberális világsajtó, Gyuri bácsi összes aktivistája, meg a jó ég tudja, mennyi brüsszeli bürokrata, mi, ha összefogunk, a legvastagabb falon is át fogunk menni" - fogalmazott.



Emlékeztetett: a kampány elején azt gondolták, arról kell majd meggyőzni az embereket, hogy két lehetőség között választhatnak. "Visszatérhetünk a bukott múlthoz, vagy folytathatjuk azt a munkát, amit 12 évvel ezelőtt kezdtünk el" - mutatott rá.



Közölte: azt gondolták, arról kell majd meggyőzni az embereket, hogy "valójában Gyurcsány a főnök, valójában ugyanazok az ellenfeleink", akik mindig is voltak. Úgy érezte, ha ezt jól elmondják, akkor meg tudják nyerni a választást, de aztán kitört a háború, ami mindent megváltoztatott, "a mi kampányunkat is megváltoztatta" - mondta.



A kérdés úgy hangzik Magyarország számára az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hogy háború vagy béke - jelentette ki.



Hangsúlyozta: azt gondolta volna, hogy Magyarországon pártállásra való tekintet nélkül mindenki a béke oldalán lesz majd. Azt gondolta, hogy mindenki azt fogja majd mondani: ez két másik nép háborúja, ez egy ukrán-orosz háború. Mi pedig magyarok vagyunk, ezért nekünk az a dolgunk, hogy ebből a háborúból kimaradjunk - tette hozzá.



Kijelentette, csak a nemzeti oldal adja azt a választ erre a kérdésre, hogy ez két másik nép háborúja, Magyarországnak pedig ki kell abból maradnia. "A baloldal azonban úgy gondolja, hogy Ukrajna a mi háborúnkat vívja" - mutatott rá, hangsúlyozva: ez tévedés!



Ez nem a mi háborúnk, amiben mi semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk - jelentette ki. Azt is mondta: kimaradni úgy lehet, ha nem küldünk katonát, sem fegyvert és nem engedünk át fegyverszállítmányokat az országon.



Hangsúlyozta: az ukrajnai háború kockázata összehasonlíthatatlanul nagyobb az 1999-es jugoszláviaival, mivel két hatalmas ország vívja, amelyek egyike atomnagyhatalom.



Arra is kitért: megértik az ukrán elnököt, aki mindent megtesz, hogy minél több európai országot belevonjon a háborúba, mert ettől remélheti, hogy csökkenteni tudja a vereség mértékét vagy akár el is kerülheti azt. Szerinte a kormányoldalnak nem is az ukránokkal, hanem a magyar baloldallal van vitája. "És bajunk van azzal, hogy bizony a hátunk mögött már meg is állapodtak az ukránokkal" - hangoztatta.



Kijelentette: ha a baloldal nyer, másnap megindulnak a fegyverszállítmányok, és támogatni fogják azokat a javaslatokat, hogy zárják el az Oroszországból érkező gáz- és olajvezetékek csapját. Úgy fogalmazott: "ezt nem engedhetjük meg", Magyarország érdekét meg kell védeni.



Arra figyelmeztetett: ha szankciók alá veszik az energiaszállítást, ha elzárják a csapokat, akkor megáll az ország. "Feléljük gyorsan a tartalékainkat", és nem lesz üzemanyag, be kell zárni a gyárakat, és nagyon sokan elveszíthetik az állásukat - tette hozzá.



Leszögezte: "nem kérhetik tőlünk az ukránok, hogy úgy segítsünk rajtuk, hogy közben tönkretesszük saját magunkat, és azt sem akarhatják, hogy ők mondják meg nekünk, hogy mi hogyan segítsünk rajtuk, amikor ők vannak bajban".



"A szívünk velük van", de Magyarországnak ki kell állnia az érdekei mellett, és ki kell maradnia ebből a háborúból - mondta Orbán Viktor. Kiemelte: Magyarország eddig közel hatszázezer menekültön segített már, ezért nem igaz, amit Gyurcsány Ferenc mond, hogy "pocsék ország lennénk". Mi egy nagyszerű ország vagyunk, amely segítséget nyújt, mindent megad azoknak, akik futnak a baj elől - jelentette ki.

A mostani helyzetben a nyugalom, a tapasztalat és a kiszámíthatóság aranyat ér, ne most kísérletezzünk - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor a nehézségek között azt említette, hogy az ország mögött van egy világjárvány, mellette egy háború és előtte egy egyre súlyosabb helyzetbe kerülő európai gazdaság.



Hozzátette: a kormány már látott néhány válságot, 2010 óta komoly erőpróbákat kellett kiállnia, megemlítette a vörösiszap-katasztrófát, a dunai és a tiszai árvizet, a menekült- és a migránsválságot, a Covid-járványt, valamint a háborút.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke választókkal találkozik a Fidesz-KDNP kampánygyűlésén tartott beszéde elmondása előtt Székesfehérváron 2022. április 1-jén.



A Fidesz elnöke azt mondta, mindig is támogatta a kezdőket, szereti, ha valaki hátulról fut előre, nem született mindenki ezüst kanállal a szájában. A kormányfő megjegyezte, hogy ő is egy kisfaluból származik.



Úgy folytatta, miért ne jöhetne az Alföldről is bárki, aki úgy gondolja, átveszi az ország kormányrúdját, de ma "veszélyes időket élünk". Azt javaslom a magyaroknak, ne most kísérletezzünk, ne most próbálkozzunk, most inkább hagyatkozzunk a tapasztalatra, a kiszámíthatóságra és hallgassunk a kipróbált képviselőkre - közölte, majd a kormánypártok két székesfehérvári jelöltjének támogatását kérte.



A politikus a gyermekvédelmi népszavazást legalább olyan fontosnak nevezte, mint a parlamenti választást.



Orbán Viktor azt mondta: "világosan ki kell mondanunk vasárnap is, hogy az anya nő, az apa férfi, a gyerekeinket pedig hagyják békén, meg kell védeni a családjainkat. Meg kell állítani azt a genderőrületet, amely jól láthatóan egyre nagyobb bajokat okoz tőlünk nyugatra".



Szerinte ez a népszavazás egy nagyon fontos kérdést hosszú időre elrendezhet Magyarországon.



A pártelnök azt mondta, a világnak elment az esze, olyan divatok ütik fel a fejüket, hogy az ember csak néz és sose gondolta volna, hogy bele kell írni az alkotmányba, az apa férfi, az anya nő, a házasság pedig egy férfi és egy nő között megkötött, életre szóló szövetség.



Hozzátette: "a barátaink Nyugat-Európában elaludtak", ott is úgy kezdődött, mint Magyarországon egy-két évvel ezelőtt, egy furcsa divatként, amikor minden összekeveredik mindennel.



Elmondta, ezzel nincs is baj addig, amíg a felnőtteknek okoz ez kihívást. Úgy fogalmazott: "nem vagyunk már mai gyerekek, rólunk már lemaradtak, mi már úgy élünk, ahogy élünk".



De "a gyerekek az egy vörös vonal", a felnőttek majd elszámolnak az életükkel a Jóisten előtt - közölte, kijelentve: nem szabad megengedi, hogy a gyerekek nevelésének jogát bárki elvegye a szülőktől.



Orbán Viktor úgy értékelt, ha a következő napokban elvégzik a munkájukat, akkor megnyerhetik a népszavazást, a parlamenti választást és megőrizhetik Magyarország békéjét, sikerülhet kimaradni a háborúból.



Kiemelte: "még két nap van hátra, és aztán partraszállás". Háromnapnyi kemény munkával "megnyerhetünk négy évet, nyerhetünk magunknak négy békés, nyugodt és biztonságos évet" - fogalmazott.



Kijelentette: 39 óra múlva el kell mennünk, és "el kell vigyük a barátainkat, a munkatársainkat, a családtagjainkat, hogy ott legyenek azon a választáson, ahol eldől Magyarország következő négy éve".



Hangsúlyozta: a munkát becsületesen elvégeztük, lelkiekben, fizikailag felkészültünk, egyetlen feladat maradt. "Győzzük le az ellenfeleinket, védjük meg a családjainkat, védjük meg Magyarországot, védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát!" - hangoztatta Orbán Viktor.



Orbán Viktor előtt a kampánygyűlésen felszólalt Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára, Fejér megye 1-es számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje, aki úgy értékelt, hogy a mostani a 2018-as választásnál is jelentősebb. A jelölt számba vette az elmúlt időszak székesfehérvári fejlesztéseit, a többi között az újjászületett múzeumot, az erdőültetéseket, a bazilika felújítását, a kórház fejlesztését.



A szintén újraválasztásáért küzdő Törő Gábor, Fejér megye 2-es számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje azt mondta, bár hosszú kampányon vannak túl, a választásig két nap van és még nem dőlhetnek hátra. Azt kérte a támogatóitól, vasárnap minden erőt dobjanak be, és menjenek el minden családhoz, minden barátjukhoz arra kérve őket, hogy szavazzanak.



Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere azt hangsúlyozta: olyan kormányra és parlamenti képviselőkre van szükség, akik garanciát jelentenek arra, hogy a városban megkezdett beruházások el is készülnek.



A bizonytalan választókat arra kérte, tegyék fel maguknak a kérdést, ki irányítaná jobban "az ország hajóját az egyre viharosabb világtengeren". Akik jó irányt jelöltek ki 2010-ben vagy akik hatan hatfelé húzzák a kormányrudat és azon is vitatkoznak, hogy ki a kapitány?

mti