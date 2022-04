Példátlan zavarkeltési kísérlet az ellenzéki SMS-kampány

A magyar demokrácia "legnagyobb választási csalásának" folytatásával vádolta meg a baloldali pártokat a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Hagyják abba a választási csalást és állítsák le Bajnai Gordon törvénysértő rendszerét! - követelte Hollik István.



Folytatódnak azok a telefonhívások, amelyeket illegálisan megszerzett adatbázisok alapján intéznek. Kedden sms-ket küldtek, szerdán Márki-Zay Péter feleségének az üzenetét továbbították telefonhívások segítségével, csütörtökön pedig egy újabb női hang buzdított arra, hogy menjenek el az emberek és szavazzanak a baloldalra - közölte.



Ez a módszer, amelyet most a baloldal használ, nem ismeretlen. A Cambridge Analytica elnevezésű cég világméretű botránya óta tudott, hogy ez miként működik: van egy törvénytelen adatgyűjtés, közösségi felületek - többi között Facebook, messenger - segítségével, a törvénytelenük kinyert adatokból törvénytelen módon adatbázist építenek, aztán szintén "durván törvénysértő módon" ezeket az illegálisan összeállított adatbázisokat politikai célokra használják. Ugyanakkor a világon az említett cég botránya óta ezt a módszert senki nem használta, most a reményvesztett magyar baloldal viszont igen - vélekedett.



Úgy látszik, Bajnai Gordon és csapata, a Datadat nevű cégen keresztül megvalósította a "Bajnai-analitikát". Törvénytelenül szerezték meg magyar állampolgárok adatait, olyan magyar emberekét, akik soha egyetlen egy baloldali pártnak és szervezetnek nem adták oda az adataikat, és nem járultak ahhoz hozzá, hogy a baloldal használhassa a személyes adataikat, így például a telefonszámukat - közölte.



Az is látszik, hogy a baloldal nem függesztette fel a választási csalást, ez folyamatos, a telefonhívások most is érkeznek. A baloldal a csalástól sem riad vissza a hatalom megszerzése érdekében. "Jó, hogyha emlékeztetjük magunkat, nincs két baloldal, a baloldalon csupán feladatmegosztás van. Bajnai Gordonék az adatlopást végzik, Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter pedig a törvénytelen kampányt" - fogalmazott Hollik István.



Ez a módszer durván törvénysértő - mondta.



Zavarkeltési kísérlet – törvénysértő

Az ellenzéki SMS-kampány példátlan kísérlet a magyar választásokkal kapcsolatos zavarkeltésre - hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője péntek este az MTI-nek nyilatkozva.

Mráz Ágoston Sámuel azt mondta: ilyen rendszerszintű támadás még soha nem érte a magyar választásokat a rendszerváltozás óta.



Ez ellen minden szuverén állami szervnek kötelessége fellépni, meg kell védeniük a magyar választások szabadságát, tisztaságát és tisztességességét - szögezte le a Nézőpont Intézet vezetője.



A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén jegyzőkönyvi döntést hozott arról, hogy a hatóságokhoz fordul az ellenzéki SMS-ek ügyében. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) pedig azt közölte: eljárást indítottak az SMS-kampány miatt.

A NAIH eljárást indított az ellenzéki SMS-kampány ügyében

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy eljárást indított az elmúlt napokban küldött SMS-kampány miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában óriási választási csalásnak nevezte azt, ahogy az ellenzék a polgárok adatait kezeli a kampányban. Azt mondta: emberek százezreinek szerzik meg törvénytelen módon az adatait, majd utána erre politikai üzeneteket küldenek anélkül, hogy az emberek ehhez hozzájárultak volna.

NVB-tag: a kampányban a legkirívóbb jogsértés az ellenzéki SMS-ek ügye

A kampányban mind a tömegességét, mind a jogsértés súlyát tekintve a legkirívóbb jogsértésnek nevezte az ellenzéki SMS-ek ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Országgyűlés által választott egyik tagja.

Az NVB pénteki ülésén Szalay Tamás arra kérte a testületet, hogy hivatalos eljárásban keressék meg a hatáskörrel rendelkező szerveket: a nyomozó hatóságot büntetőeljárás lefolytatása érdekében, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is.

Az ülésen az NVB tagjai tíz igen szavazattal, egy nem ellenében támogatták, hogy az SMS-ek ügyében feljelentést tegyenek.



Ugyanilyen arányban támogatták azt is, hogy az adatvédelmi hatósághoz forduljon a testület.



Az NVB azért kérte a hatóságok eljárását az "adatlopási ügyben", mert több beadvány is érkezett a testülethez, amelyben a héten milliós számban kiküldött, névre szóló szöveges üzeneteket kifogásolták az érintettek. A címzettek elsöprő többsége ugyanis nem járult hozzá ahhoz, hogy adataikat politikai kampányok céljára használják fel.



Az elmúlt napokban ismeretlen telefonszámról olyan SMS-eket küldtek ki, amelyekben a baloldal támogatására buzdítottak. Olyanok is kaptak ilyen üzeneteket, akik a baloldali pártok számára soha semmilyen adatukat nem adták meg, köztük több kormánytag is.



Az ügyben felmerült Bajnai Gordon és "Amerikában kiképzett titokminisztere" DatAdat nevű cége titkos és tiltott adathalász-tevékenységének, személyes adatok törvénytelen használatának, valamint tiltott kampányfinanszírozásnak a gyanúja is.



