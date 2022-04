Brüsszel felül a magyar baloldal hullámvasútjára

2022. április 5. 17:36

Varga Judit igazságügyi miniszter – archív

Brüsszel ne kövesse el ugyanazt a hibát, amit a magyar baloldal! - írta az igazságügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán. Varga Judit kiemelte: az Európai Bizottság fogadja el a magyar emberek döntését, "ne Magyarországot büntessék, mert április 3-án a többség nem Brüsszel kívánalmai szerint szavazott".

Varga Judit ezt arra reagálva közölte, hogy - mint írta - Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban bejelentette: hivatalos értesítést küldött Magyarországnak arról, hogy elindítják a kondicionalitás mechanizmust Magyarországgal szemben.

A miniszter a bejegyzésében arra emlékeztette a bizottságot, hogy az eljárás elindításának vannak feltételei: szavaznia kell róla a biztosok kollégiumának és erről hivatalos értesítést kell kapnia a magyar kormánynak. "Tudomásunk szerint azonban eddig egyik sem történt meg" - jegyezte meg.



Varga Judit hangsúlyozta: a magyar kormány politikai nyilatkozatokkal nem foglalkozik és várja a konkrétumokat tartalmazó hivatalos értesítést. "Ha lesz ilyen, arra természetesen válaszolni fogunk" - írta, hozzátéve: "továbbá óva intenénk Brüsszelt attól, hogy felüljön a magyar baloldal hullámvasútjára".



Arról a politikáról "a magyar emberek markáns véleményt mondtak" vasárnap. A Fidesz-KDNP csaknem 2,9 millió szavazatot kapott, mellyel az emberek a jelenlegi kormányzati politika folytatására adtak mandátumot - szögezte le.



"Továbbra is kiállunk és kitartunk a gyermekvédelmi törvény mellett, melyet a népszavazáson leadott több mint 3 millió egybehangzó álláspont is megerősít" - tette hozzá az igazságügyi miniszter.

Brüsszel ugyanazt a nótát fújja, amit a magyar baloldal

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter – MTI/Kovács Tamás

Brüsszel hibázik, amikor "ugyanazt a nótát fújja", mint a magyar baloldal, azt ugyanis a magyarok most utasították el nagy többséggel - közölte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Bizottság elnökének keddi nyilatkozatára reagálva.

Ursula von der Leyen Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén azt mondta: az Európai Bizottság hivatalos értesítést küldött Magyarországnak arról, hogy elindítja az európai uniós források folyósítását a jogállamisághoz kötő úgynevezett feltételességi mechanizmust.



Gulyás Gergely a magyar kormány véleményét ismertetve az MTI-vel azt közölte: a Fidesz-KDNP csaknem 2,9 millió szavazatot kapott a vasárnapi országgyűlési választáson, míg a gyermekvédelmi törvénnyel több mint 3,3 millió ember fejezte ki egyetértését.



Ez soha nem látott támogatottság mind a kormánypártok, mind a gyermekvédelmi törvény ügye mögött - emelte ki.



Éppen ezért a demokrácia alapvető szabályait a bizottságnak is el kell fogadnia - szögezte le, hozzátéve: nem a most vereséget szenvedett magyar baloldal igényeit kellene teljesítenie a bizottságnak, hanem vissza kellene térni a józan észhez és a párbeszédhez. Erre a magyar kormány mindig nyitott volt - hangsúlyozta.



A miniszter azt is kérte: Brüsszel ne büntesse meg a magyar választókat azért, mert a választáson és a gyermekvédelmi törvény ügyében nem a Brüsszelnek tetsző véleményt fogalmazták meg.



Brüsszel „úgynevezett” feltételességi mechanizmusa elindul Budapest ellen

Az Európai Bizottság hivatalos értesítést küldött Magyarországnak arról, hogy elindítja az európai uniós források folyósítását a jogállamisághoz kötő úgynevezett feltételességi mechanizmust - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén.

Az EP-frakciók vezetői az uniós politikai prioritások végrehajtásáról kérdezték a bizottság elnökét. Von der Leyen a baloldali-liberális politikusok magyar és lengyel jogállamiságról feltett kérdéséire válaszolva elmondta: az Európai Unió Bíróságának ítélete - amelyben a bírák elutasították a Magyarország és Lengyelország által a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet ellen benyújtott kereseteket - megerősítette: "a bizottság megközelítése helyes ebben a témában".

Hozzátette: a magyar kormánynak adtak esélyt arra, hogy a bizottság aggályaira válaszoljon, ezeket a válaszokat a testület elemezte.



"Arra a következtetésre jutottunk, hogy meg kell tennünk a következő lépést" - szögezte le.



Ursula von der Leyen azt mondta, hogy "Magyarországon a korrupció a legnagyobb probléma". Hozzátette, hogy a bizottság tárgyal a magyar kormánnyal a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk helyreállítását célzó alaphoz kapcsolódó terv elfogadásáról és a források folyósításáról, de a folyamatot ez idáig nem sikerült lezárniuk.

"Számunkra a korrupció elleni fellépés a legfontosabb feltétel e téren" - emelte ki a brüsszeli uniós végrehajtó testület elnöke.



Lengyelországgal kapcsolatban Ursula von der Leyen elmondta, hogy ott a legnagyobb aggályt a jogállamiság terén az igazságszolgáltatás függetlensége jelenti, amit az úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárásban - a jogállamiságra jelentett rendszerszintű veszély kockázatát elemezve - vizsgálnak. A helyreállítási alap forrásairól Lengyelországgal kapcsolatban azt mondta, hogy a vita egyelőre lezáratlan.

mti