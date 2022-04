Így néznek majd ki a baloldali ellenzéki frakciók az új Országgyűlésben

Összesen 56 képviselője lehet a baloldali ellenzéknek az új parlamentben, a legnépesebb frakciója a DK-nak lehet, az újonc Momentumé lesz a második legnagyobb.

2022. április 7. 00:45

A 2022-es országgyűlési választáson a hat párt által alkotott Egységben Magyarországért összesen 56 mandátumot szerzett a jelenlegi állás szerint – a külképviseleteken szavazók és az átjelentkezők voksai elvileg még módosíthatnak az egyéni választókerületek eredményein – , ebből 18 képviselő a körzete megnyerésével jutott be az új parlamentbe, míg 38-an a közös listáról szerezhetnek mandátumot.

Az Index összeszedte, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok az ellenzéki oldalon – a szintén bejutó Mi Hazánknak hét képviselője lehet majd az Országgyűlésben –, és ebből kiderül, hogy a DK rendelkezik majd a legnagyobb frakcióval.

A megoszlás a jelenlegi állás szerint a következő lehet:

Demokratikus Koalíció: 16 mandátum

Momentum: 11 mandátum

MSZP: 9 mandátum

Jobbik: 9 mandátum

Párbeszéd: 7 mandátum

LMP: 4 mandátum

Pártonként nézve a Demokratikus Koalíciónak eddig 9 országgyűlési képviselője volt, most 12 listás és 4 egyéni mandátum révén 16 tagú lesz a frakció, de az összetétele az összeférhetetlenségi szabályok és az LMP kisegítése miatt még nem végleges:

Dobrev Klára (nem veszi fel mandátumát, marad EP-képviselő)

Gyurcsány Ferenc

Vadai Ágnes

Gy. Németh Erzsébet (főpolgármester-helyettes, választania kell a két pozíció között)

Sebián-Petrovszki László

Varga Zoltán

Gréczi Zsolt

Kálmán Olga

Dávid Ferenc

Kordás László

Komáromi Zoltán

Hegedüs Andrea

Arató Gergely (Budapest 9-es számú egyéni választókerület)

Barkóczi Balázs (Budapest 12-es számú egyéni választókerület)

Oláh Lajos (Budapest 5-ös számú egyéni választókerület)

Varju László (Budapest 11-es számú egyéni választókerület)

A Momentum új párt lesz a parlamentben, most 6 listás és 5 egyéni mandátummal 11 képviselője lesz, de it is van összeférhetetlenségi kérdés:

Fekete-Győr András

Tompos Márton

Lőcsei Lajos

Gelencsér Ferenc

Sebők Éva

Bedő Dávid

Hadházy Ákos (Budapest 8-as számú egyéni választókerület)

Hajnal Miklós (Budapest 3-as számú egyéni választókerület)

Orosz Anna (Budapest 2-es számú egyéni választókerület. Újbuda alpolgármestereként választania kell a két pozíció között)

Szabó Szabolcs (Budapest 17-es számú egyéni választókerület)

Tóth Endre (Budapest 18-as számú egyéni választókerület)

Az MSZP-frakció létszáma 15-ről 9-re csökken, ebben 5 listás és 4 egyéni mandátum van, de még bővülhet egy fővel, Budapest 13-as számú egyéni választókerületében 98,63 százalékos feldolgozottságnál a kormánypárti Szatmáry Kristóf előnye 38 voks Vajda Zoltán előtt.

Tóth Bertalan

Molnár Zsolt

Harangozó Tamás

Komjáthi Imre

Gurmai Zita

Hiszékeny Dezső (Budapest 7-es számú egyéni választókerület)

Hiller István (Budapest 16-os számú egyéni választókerület)

Kunhalmi Ágnes (Budapest 15-ös számú egyéni választókerület)

Szabó Sándor (Csongrád-Csanád megye 1-es számú egyéni választókerület)

A Jobbik 2018-ban még 26 képviselővel kezdte a ciklust, de csak 17 fővel fejezte be a pártszakadás és a kilépések következtében. A pártnak az új Országgyűlésben 9 mandátuma lesz, egyéni választókerületben sehol nem sikerült győznie.

Jakab Péter

Z. Kárpát Dániel

Brenner Koloman

Lukács László György

Sas Zoltán

Varga Ferenc

Bencze János

Balassa Péter

Szabó Hajnalka

A Párbeszédnek eddig 5 parlamenti képviselője volt, az új ciklusban 7 lesz, amiből 3 listás, 4 egyéni mandátum.

Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely polgármestere, választania kell)

Karácsony Gergely (nem veszi fel a mandátumát, marad főpolgármester)

Berki Sándor

Jámbor András (Budapest 6-os számú egyéni választókerület)

Mellár Tamás (Baranya 1-es számú egyéni választókerület)

Szabó Tímea (Budapest 10-es számú egyéni választókerület)

Tordai Bence (Budapest 4-es számú egyéni választókerület)

Az LMP 8 képviselővel vágott neki 2018-ban a ciklusnak, ebből Hadházy Ákos és Szél Bernadett kilépésével 6 maradt. A pártnak 3 listás és 1 egyéni mandátum jutott a 2022-es választáson, de az ellenzéki pártok korábbi megállapodásának köszönhetően mind a hat pártnak biztosítják a frakcióalapításhoz szükséges minimumlétszámot, így a DK adhat egy mandátumot az LMP-nek.

Ungár Péter

Kanász-Nagy Máté

Keresztes László Lóránt

Csárdi Antal (Budapest 1-es számú egyéni választókerület)

Bakos Bernadett

