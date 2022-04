Szeretetország harsogó fanfárjai 2.

Az eredmény mindenekelőtt a kormánypárt bűne. - Sok-sok tehetséges, tenni akaró ember, értelmiségiek, vállalkozók, szakmunkások veszik a vándorbotot és elhagynak minket. - A véresszájú Dúró Dórával, biztos, hogy erősebb lesz az uszítás. - Rendbe kell hozni Magyarország pozícióját az Európai Unión belül.

2022. április 7. 01:17

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Révész Sándor: A hazugság napja

A Fidesz káderei szégyentelenségre és gátlástalanságra nevelődtek és nevelnek.

„Az ellenzéknek van rá oka bőven, hogy keresse és találja meg magába a hibát, de arra még több oka van, hogy a kormány oldalán mutassa ki a bűnt és a hazugságot.

Az ellenzék hibáiról bőven tudnék írni, de írnak már és majd arról nélkülem is elegen, és biztos vagyok benne, hogy mindarról szót ejtenek majd, amiről én ejtenék.

Itt inkább azt hangsúlyoznám, hogy nem kell az önvádba belesüllyedni. Az eredmény mindenekelőtt a kormánypárt bűne. Nem az ellenzéké és nem a társadalomé, melynek többségét megfosztották attól a lehetőségtől, hogy kiemelje a fejét a hazugságok tengeréből.

A Fidesz káderei és aktivistái nem fogják szégyellni magukat, mert szégyentelenségre és gátlástalanságra nevelődtek és nevelnek. Szégyellni azok fogják magukat, akiknek erre sokkal kisebb okuk van. A hiba ugyanis sokkal kisebb ok, mint a bűn, a törvényszegés, a társadalom megfosztása a valósággal való szembesülés eszközeitől.

Ha a háború nélkül szoros lett volna az eredmény, amint azt a közvélemény-kutatások jelezték, akkor az ellenzéki kampány gyengeségei nélkül lett volna esély a kormány megbuktatására. Kevésbé szélsőségesen egyenlőtlen feltételek mellett pedig Orbán Viktornak semmi esélye nem lett volna (nem lenne) arra, hogy hatalomban maradjon.

Ez a realitás. A választási eredmény pedig az irrealitás.”

Szent-Iványi István: A Facebook tele van ismerős és ismeretlen búcsúzókkal

„Lelkes Fidesz-hívők között nagyot ment ez a képen látható és sok más, ehhez hasonló mém. Nem gondolom, hogy központi utasításra teszik ki ezt, de azt igen, hogy a mostani kampány inspirálta őket. A sok »egyszer és mindenkorra szabaduljunk meg tőlük«, »söpörjük le őket« stb.stb megtette a hatását. Azt most hagyjuk, hogy a »vonatoztatásnak« van egy kis történelmi »stichje« nálunk. Csak szólok, hogy erre a buzdításra nincs semmi szükség, mert mennek sokan maguktól is.

Az én rokonságomban is két fiatal pár intenzíven készülödik és külföldi állásinterjúkra máris bejelentkeztek, a Facebook tele van ismerős és ismeretlen búcsúzókkal, már külföldön élő magyarokkal, akik most vesznek végső búcsút tőlünk, tele vannak érdeklődőkkel a külföldi magyarok oldalai, akik arra kiváncsiak, hogyan lehet munkát találni kint stb. stb. Sok-sok tehetséges, tenni akaró ember, értelmiségiek, vállalkozók, szakmunkások veszik a vándorbotot és elhagynak minket.

Óriási veszteség éri most Magyarországot, nagyobb veszteség, mint az EU-támogatások felfüggesztése, az ellopott és elpazarolt adófizetői pénzek, a felesleges presztízsberuházások. Azt tékozolja el most a kormány, ami az egyetlen esélyünk a felemelkedésre: a tehetséges, rátermett, bátor, vállalkozókedvű, önmagukért és közösségükért tenni akaró emberek sokaságát. Rájuk most nagyon nincs szüksége a rezsimnek. Még győzelmi beszédében is, amitől sokan megnyugtató üzenetet vártak, ellenük (meg persze az EU, Zelenszkij, Soros stb. ellen) úszított a miniszterelnök.

Mivel bírhatnánk maradásra ezt a sok értékes embert? Szabad-e arra az áldozatra kérni őket, hogy ne menjenek el az itthonmaradók érdekében, mert akkor mindannyiunknak egyre rosszabb lesz és a remény szikrája is kialszik, hogy itt a dolgok jóra fordulhatnak?”

Lakatos Márk: Magyarország elszigetelődött

Minden demokráciában kötelezővé kéne tenni: a politikusokat, mint a pelenkát, gyakran kéne cserélgetni. Interjú.

„Így, hogy érvénytelen lett a népszavazás, változik vajon Magyarországon az LMBTQ emberek helyzete?

Onnantól kezdve, hogy a Mi Hazánk Mozgalom bejutott a parlamentbe a véresszájú Dúró Dórával, biztos, hogy erősebb lesz az uszítás. Ráadásul most egy parlamenti párt fog uszítani – akinek persze eddig is azért volt ekkora a mellénye, mert a Fidesz támogatta őket. Ezentúl Dúró Dóra is többet fog darálni, még arrogánsabb módon fogják folytatni a békétlenség és az uszítás politikáját. És még valamit hadd tegyek hozzá. Mark Twainnel értek egyet, és ezt minden demokráciában kötelezővé kéne tenni: a politikusokat, ugyanúgy mint a pelenkát, gyakran kéne cserélgetni, nagyjából ugyanabból az okból. A szaros pelenkának ráadásul van is egy kis áthallása a legmagasabb pozícióban levő politikusok családja felé... Fontos lenne egy demokráciában, hogy ne lehessen 16-20 évig ugyanannak az embernek és barátainak a kezében a kormányzás. Én még két turnust se engednék senkinek – 4 év után tessék elengedni a kormányrudat. A hatalomhoz való görcsös ragaszkodás mindenképpen rosszat tesz egy országnak. Így talán elérhetnénk, hogy a politika közszolgálat legyen, ne pedig a köz szolgálja a politikusokat.

Látsz bármi pozitívumot a kialakult helyzetben?

Egyetlen reménysugár volt a tegnapi napban: amikor Nagy Ervin bejelentette, hogy ha győz a Fidesz, akkor beszáll a politikába. Azt gondolom, hogy az ellenzék vereségének az egyik legfontosabb oka, hogy semmilyen karizmatikus ember nem szállt bele ebbe a kampányba. Van rengeteg példa, hogy előadóművészek sikeressé válnak a politikában: mind Volodimir Zelenszkij, mind Ronald Reagan színészből lett államférfi. Én örülnék neki, ha Nagy Ervin az ő pozitív személyiségével, erejével és karizmájával embereket állítana maga köré és tudna valamit nyújtani ellenzéki politikusként.”

Orbán olyan mélyre ásta az árkokat, hogy előbb-utóbb beleesik – kesereg a DW magyar főszerkesztője

Diseri Dóra szerint az ellenzék végre újra szakpolitikáról beszélt, Orbán elszigetelődött, Magyarországon pedig párhuzamos valóságok léteznek, ezért nyert a Fidesz.

Hosszú publicisztikában értetlenkedik a magyarországi országgyűlési választás eredménye kapcsán a Deutsche Welle német felületén a DW magyar kiadásának főszerkesztője, Diseri Dóra.

Diseri szerint eddig egyértelmű volt, hogy miért nyer a Fidesz: nem volt egységes ellenzék. Az idei választásra azonban összeállt a hat ellenzéki párt, és a szerző szerint minőségi politikát kezdtek folytatni:

„Értelmetlen hecckampányok helyett újra szakpolitikákról volt szó” – állítja Diseri.

A szerző úgy látja, hogy a Fidesznek jobban sikerült mobilizálnia a bizonytalan szavazókat, és még olyan körzeteket is elvitt, amikben eredetileg ellenzéki győzelemre lehetett számítani. Diseri szerint ennek az az oka, hogy Orbán Viktor kiváló háborús retorikát folytatott az elmúlt években, ahogy most is. A DW magyar főszerkesztője szerint az ukrajnai háború eredetileg kissé megzavarta a magyar kormányt, de a Fidesz gyorsan rendezte a sorait, és folytatták azzal az üzenettel, hogy amíg ők kormányoznak, addig nem lesz háború Magyarországon.

Diseri rögzíti, hogy Szijjártó Péter többször is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy be akar avatkozni a magyarországi választásba.

„Ezzel a magyar kormány az egyetlen az EU-ban és a NATO-szövetségben, amelyik nem hősként ünnepli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hanem ellenségként tekint rá, aki a magyar ellenzékkel szövetkezik” – állítja a szerző, aki szerint nem is véletlen, hogy Orbán nem utazott el Kijevbe lengyel, cseh és szlovén kollégáival, hanem inkább Aleksandar Vučićcsal töltötte az időt, aki hasonlóan viszonyul Oroszországhoz, mint Orbán.

A Deutsche Welle magyar főszerkesztője szerint Orbán sokat kockáztatott ezért a győzelemért. Veszélybe sodorta a magyar–lengyel barátságot, adókedvezményekkel, tizenharmadik havi nyugdíjjal és hatósági árképzéssel igyekezett megfékezni a hatalmas inflációt. Diseri szerint ez nem maradhat így. „És Orbánnak ki kell törnie abból a diplomáciai elszigeteltségből, amibe belemanőverezte magát” – állítja a szerző, aki szerint rendbe kell hozni Magyarország pozícióját az Európai Unión belül.

Diseri Dóra szerint az ellenzék veresége megmutatta, hogy ennek a szövetségnek nincs létjogosultsága. A szerző szerint szimbolikus, hogy Márki-Zay Péter nem a szövetségesei, hanem a családja körében volt kénytelen beszédet mondani vasárnap este. „Így vagy úgy, de az ellenzék egyszerűen nem volt elég ellenzéki.

Márki-Zay Péter csak egy miniszterelnök-jelölt volt, aki egykori Fidesz-támogatóként talán felmutathatta a Fidesz-kormány »jobb« változatát, de valódi alternatívát nem jelentett” – állítja a Deutsche Welle magyar főszerkesztője. Szerinte mindebből csak a szélsőjobboldal profitált, hiszen eddig senki sem számolt azzal komolyabban, hogy a járványtagadók, oltásellenesek és homofóbok támogatta Mi Hazánk is bejut a parlamentbe.

A szerző szerint ez a választási eredmény is csak azt bizonyítja, hogy Magyarországon párhuzamos valóságok léteznek. „Az egyikben Orbán a béke követe, aki az ország jogaiért küzd és a nemzet megmentőjének számít, míg a másikban egy korrupt áruló, aki Putyinhoz húz és kivezeti Magyarországot az EU-ból” – összegez Diseri Dóra. Szerinte ennek véget kell érnie. „Orbán olyan mélyre ásta az árkokat, hogy valamikor maga is bele fog esni” – jósolja a szerző, aki szerint Orbánnak tudnia kell, hogy egyszer majd túl késő lesz neki.

