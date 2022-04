Orosz energiaembargót követel az Európai Parlament

Az Európai Parlament strasbourgi plenárisán újabb állásfoglalásban állt ki Ukrajna területi integritása mellett. A csütörtökön 513 szavazattal, 22 ellenszavazat és 19 tartózkodás mellett elfogadott dokumentumban a képviselők további büntetőintézkedések mellett érvelnek, s kijelentik, hogy az ENSZ által felállítandó különbíróságnak kellene kivizsgálnia az Ukrajnában elkövetett háborús bűnöket.

Mint írják, emellett az uniónak és az EU nemzetközi szövetségeseinek is teljes egészében és hatékonyan végre kell hajtania a már meglévő szankciókat. Felszólítják a tagállamokat arra is, hogy zárják ki Oroszországot a G20-ak közül és más nemzetközi szervezetekből – így az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából, az Interpolból, a Kereskedelmi Világszervezetből, az UNESCO-ból. A balos többségű testület állásfoglalásában azt is kéri, hogy a nemzetközi közösség fokozza a fegyverszállításokat Ukrajnának, hogy az ország megvédhesse magát.

Az uniós parlament a szankciók kibővítésével kapcsolatban az orosz kőolaj-, földgáz-, szén- és nukleárisüzemanyag-import azonnali, teljes körű embargóját követeli.

Korábban írtunk róla, hogy a tagállamok rendkívül megosztottak a szankciók energiaszektorra való kiterjesztésében, a szkeptikus államok között Németország, Ausztria és hazánk is ott van. Szerdán Charles Michel, az Európai Tanács elnöke épp az Európai Parlamentben jelentette ki, hogy véleménye szerint előbb vagy utóbb márpedig szankciókat kell kivetni az orosz olajra és gázra. A tagállamok a következő órákban, napokban üthetnek pecsétet az oroszellenes szankciók ötödik csomagjára. Ebben az EP friss követelései közül csak az Oroszországból származó szénre vonatkozó behozatali tilalom szerepel, mégpedig évi négymilliárd euró értékben.

Magyarország álláspontja világos a kérdésben. Szijjártó Péter csütörtökön a NATO-külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásáról bejelentkezve nyomatékosította, hogy Magyarország nem támogat olyan szankciókat, amelyek akadályozzák a hazánkba irányuló energiahordozók (kőolaj, földgáz) szállítását, így a magyar energiabiztonságot.

Fidesz: Nemmel szavaztunk az embargóra

Ami a nagyobbik magyar kormánypártot, a Fideszt illeti, a párt európai parlamenti delegációja kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, s elutasítja az orosz agressziót, ezért az EP-határozat mellett voksolt a végszavazásnál. Gál Kinga, a politikai csoport elnöke ugyanakkor Facebook-oldalán jelezte azt is, hogy a delegáció – a kormányzati állásponttal összhangban – határozott nemmel szavazott arra a javaslatra, hogy embargót vezessenek be az Oroszországból érkező gázra, a kőolajra és a nukleáris üzemanyagra.

Egy ilyen intézkedés megölné a magyar gazdaságot, a magyar családokkal fizettetné meg a háború árát, ezért ezeket a javaslatokat határozottan elutasítjuk – jelezte a Fidesz-alelnök.

Az európai parlamenti határozatok végleges szövege több javaslatból tevődik össze, így lehetséges, hogy adott politikai csoport által nem támogatott, de a többség által szorgalmazott bekezdések is bekerülnek a végszavazásra bocsátandó dokumentumba.