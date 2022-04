A Szépművészeti Múzeum Bosch-kiállítása

Bosch művészete minden próbát kiállt, elismerése minden korszakot túlélt, csekély számú fennmaradt alkotása előtt évente milliók tolonganak a világ legrangosabb múzeumaiban - mondta el a Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között - Hieronymus Bosch rejtélyes világa címmel szombattól látható kiállításának pénteki ünnepélyes megnyitóján a köztársasági elnök.

2022. április 8. 16:24

A Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között - Hieronymus Bosch rejtélyes világa című kiállítása a megnyitó napján, 2022. április 8-án. A németalföldi mester különleges világát megelevenítő, a késő középkor szellemi és vizuális kultúráját megidéző, egymilliárd eurós biztosítási összértékű anyagot felvonultató tárlat április 9. és július 17. között látható. MTI/Bruzák Noémi

Áder János a németalföldi mester művészetéről szólva elmondta, hogy a 21. századi nézőre több mint 500 év távlatából is elemi erővel hat ez a képi tobzódás. "Időtlensége azt jelenti, hogy a kortársainak adott képi rejtvényeken ma is törhetjük a fejünket" - fogalmazott.



"Bosch zseni. Ahogy Leonardo da Vinci, Botticelli, Rembrandt, Caravaggio, Monet, Cezanne, Van Gogh. Fantasztikus élmény, hogy mindannyiuk műveivel találkozhattunk az elmúlt évek során itt, a Szépművészeti Múzeum nagyszabású, lenyűgöző tárlatain" - emlékeztetett az államfő.



Mint hangsúlyozta, az utóbbi fél évszázad talán legnagyobb szabású Hieronymus Bosch-kiállítása nyílik meg most Budapesten.



Többek között Párizsból, Bostonból, Madridból, Berlinből, Frankfurtból és Rotterdamból érkeztek eredeti remekművek, ezeket egészítik ki a csatlakozó kortársak, a mester műhelyéből kikerült alkotások, a megértést segítő illusztrációk, grafikák és nívós másolatok - közölte.



A fennmaradt életműnek csaknem a fele, tíz saját kezű Bosch-kép került fel a falakra: Keresztelő Szent János a pusztában, Szent János evangélista Patmosz szigetén, a gyermek Jézus anyja ölében vagy Szent Kristóf vállán, a felnőtt Názáreti Pilátus előtt, de feltűnik a Bolondok hajója is - méltatta a tárlatot Áder János.



Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója hangsúlyozta, hogy korszakalkotó tárlat nyílhat meg, amely nemcsak Közép-Európa valaha volt legnagyobb kiállítása Bosch műveiből, hanem az egész nemzetközi múzeumi világot tekintve is az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb Bosch-tárlata.

Áder János köztársasági elnök (b3) és felesége, Herczegh Anita (b2, háttal) Baán László főigazgató (j) társaságában megtekinti a Szépművészeti Múzeum Menny és pokol között - Hieronymus Bosch rejtélyes világa című kiállítását az ünnepélyes megnyitón 2022. április 8-án. MTI/Bruzák Noémi



Mint hozzátette, a kiállítás megvalósítását csaknem félszáz nagy tekintélyű köz- és magángyűjtmény segítette kiemelkedő értékű kölcsönzésekkel.



Nagyszabású Bosch-kiállítást bemutatni szinte lehetetlen küldetésnek tűnt, a megvalósulásban azonban nagy szerepet játszott a Tóth Bernadett kurátor által kidolgozott kiállítási koncepció, amely meg tudott győzni számos nagy kölcsönző intézményt - tekintett vissza a főigazgató.



Larry Silver művészettörténész, a Pennsylvania Egyetem professzor emeritusa arról szólt, hogy a Szépművészeti Múzeum kiváló németalföldi gyűjteménnyel rendelkezik, többek között Bosch Földi gyönyörök kertje című festményének legkorábbi másolatával, emellett nagy hagyománya van itt a németalföldi képzőművészet kutatásának is.



Az amerikai szakember kiemelte: a most nyíló kiállítás új mérföldkövet jelent a Bosch-kutatásban.



Ez a tárlat nagyban hozzájárul Hieronymus Bosch rejtélyes világának feltárásához. Ennek érdekében bemutat néhány festett kéziratot, grafikát, szobrot, amelyek Bosch invencióinak alapját képezhették, de Bosch munkáinak közvetlen másolatait és a következő generációk feldolgozásait is - méltatta a koncepciót Larry Silver, hozzátéve: "diadalmas kiállítás ez mind Budapest, mind Bosch számára".



Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a kiállítás a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében valósul meg. Bosch a végtelen emberi kíváncsiság művésze: látásmódja egyedi és utánozhatatlan, részletgazdag univerzuma semmivel össze nem téveszthető; lehetne korunk művésze is - jegyezte meg.



Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a pénzintézet nem csupán az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-kiállításának főtámogatója, hanem a múzeum stratégiai partnere.



A mintegy kilencven műtárgyat - köztük Hieronymus Bosch tíz saját kezű festményét és több rajzát - felvonultató tárlat szombattól július 17-ig látható a Szépművészeti Múzeumban.

