Információs háborút is vívnak az oroszok és az ukránok

Az orosz erők az elkövetkező napokban egy kelet-ukrajnai nagyszabású offenzívához teremtik meg a feltételeket, de az Északkelet-Ukrajnából átcsoportosított sérült egységek valószínűleg nem teszik lehetővé a sikeres orosz áttörést.

2022. április 8. 16:56

Térkép: Defence Intelligence

A háború 44. napján az oroszok azt állítják, hogy elfoglalták Mariupol központját. Az elkövetkező napokban egy kelet-ukrajnai nagyszabású offenzívához teremtik meg a feltételeket a Donyec-medencében.

Az Institute for the Study of War elemzése szerintaz orosz erők azt állítják, hogy sikeresen elfoglalták Mariupol központját, de az ukrán erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a várostól délnyugatra fekvő kikötőt. Az orosz erők valószínűleg a következő napokban befejezik Mariupol elfoglalását.



Az orosz erők az elkövetkező napokban egy kelet-ukrajnai nagyszabású offenzívához teremtik meg a feltételeket, de az Északkelet-Ukrajnából átcsoportosított sérült egységek valószínűleg nem teszik lehetővé a sikeres orosz áttörést.

Az ukránok visszaverték az orosz támadásokat Izyumtól délkeletre.

Az orosz és fehérorosz csapatok "demonstratív akciókat" hajtanak végre, hogy a Kijev körüli ukrán erőket helyben rögzítsék. Ezek az egységek azonban nagy valószínűséggel nem indítanak újabb támadó hadműveleteket, és a Kijev körüli ukrán egységek valószínűleg biztonságosan átcsoportosíthatók Kelet-Ukrajnába.

origo.hu