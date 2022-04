Hazánk nem küld fegyvert és katonát Ukrajnába

Magyarország nem fog fegyvert és katonákat küldeni Ukrajnába, ez egy olyan mandátum, amelyet a magyar nép adott a kormánynak - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában.

2022. április 8. 23:34

Kovács Zoltán a CNN honlapján, egy korábbi interjú képén – cnn.com

Magyarország nem fog fegyvert és katonákat küldeni Ukrajnába, ez egy olyan mandátum, amelyet a magyar nép adott a kormánynak - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában.

Christiane Amanpour, a hírtelevízió vezető nemzetközi tudósítója és műsorvezetője arról kérdezte az államtitkárt, hogy mivel magyarázható az unióstól eltérő magyar különvélemény ebben a kérdésben.

Christiane Amanpour – cnn



Kovács Zoltán cáfolta, hogy ez lenne a magyar hozzáállás. Mint mondta, Magyarország nem külön áll, százszázalékban kiáll a NATO és az Európai Unió döntései mellett. Kifejtette: Magyarország nem akarja, hogy belerángassák ebbe a háborúba.



A műsorvezető állításának alátámasztására arra hivatkozott, hogy Orbán Viktor kormányfő meggyőző választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Magyarországnak nem okoz nehézséget rubelben fizetni a gázért Oroszországnak, ha az oroszok ezt kérik. Mi erre a magyarázat? - kérdezte Amanpour.



Kovács Zoltán válaszában azt mondta: érdemes tisztázni a fogalmakat. Az Európai Unió tagállamai számára nincs közös közbeszerzési eljárás a gáz- és olajvásárlásokra, ezért ezekre vonatkozóan Magyarország az Oroszországgal kötött szerződéseknek tesz eleget. Ezek értelmében viszont az csupán technikai kérdés, hogy a magyarok milyen pénznemben fizetnek.



A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hangoztatta: ez nem jelenti a szankciókra vonatkozó nemzetközi politika megkerülését.



A magyar gazdaság és lakosság 85 százalékban függ az orosz gáztól. Ezt a helyzetet "nem mi alakítottuk ki így, ezt örököltük, minden más megoldás nélkül" - mondta Kovács Zoltán. Hozzátette: jelenleg nincs más megoldás a gáz- és olajbeszerzésekre, annak ellenére sem, hogy Európa más szegleteiből és Ukrajnából is olyan üzenetek érkeznek, hagy fel kell hagyni a jelenlegi gyakorlattal.



Az amerikai műsorvezető arra is rákérdezett, hogy Magyarországon - az európai uniós véleménnyel azonosulva - úgy látják-e, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnával kapcsolatos tervének kudarcot kell vallania?



Kovács Zoltán erre válaszul kifejtette, Magyarország száz százalékban kiáll az EU és a NATO döntései mellett, egyebek között abban is, hogy békét keres.

Bármilyen áron, bármiképpen érik el, fegyverszünetnek kell születnie, a lehető leghamarabb - szögezte le.



mti