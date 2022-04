Előjött Szekeres is

2022. április 9. 00:54

Az emberek kiismerték az Orbán-rendszer szabályait, kiskapukat kerestek, hogy saját maguk ebben a rendszerben relatív nyertesek legyenek, persze nem ők az igazi nyertesek – mondta a Klikk FM Politikai Nagyító című műsorában Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter arról, hogy Tölgyessy Péter úgy érzi, a Fidesz kezd egyre inkább a munkások pártja lenni. A szocialista politikus finomított a megfogalmazáson, szerinte nagyon sok alsó- vagy középréteghez tartozó támogatását megszerezték, vagy egyszerűen elérték azt, hogy ők nem szavaztak az ellenzékre.

Jelentős támogatásokat kaptak a különböző társadalmi csoportok

Szekeres Imre emlékeztetett, 2021-ben és 2022-ben a társadalom különböző csoportjai – nemcsak a munkások – nagyon sok formában kaptak nagyon jelentős támogatást. Lakásfelújítások, zöldhitel, agrártámogatás, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége, az szja visszautalása, valamint egy erős bér- és nyugdíjemelés hatott a politikailag nem elkötelezett szavazókra – sorolt fel néhányat a kormány utolsó intézkedései közül.

Sokan az utolsó pillanatban döntöttek

A szocialista politikus szerint „sok titkolózó vagy bizonytalan választó valószínűleg az utolsó két hétben fordult a Fidesz felé a hamis üzenetek hatására, amit üzemszerűen, több csatornán közvetítettek”.

Szekeres hozzátette: „Ez az oka annak, hogy a közvélemény-kutatók nem tudták mérni ezt a fordulatot, mert akkor már gyakorlatilag leálltak. De az is biztos, hogy alapvetően mélyebb okai lehettek a nagyarányú győzelemnek. A már említett társadalmi juttatások mellett ilyennek tartom azt, hogya társadalom egész másfajta gondolkodásra vágyik, mint amit az ellenzéki pártok alternatívaként kínáltak”.

A társadalom igénye egy erős vezető

Szekeres Imre kitért arra is, hogy a társadalom igénye egy erős vezető, „aki tudja a hatalmat használni, be tud avatkozni a gazdaságba és mi nem tudtunk ilyen vezetőt felmutatni.”

A politikus szerint „Karácsony Gergely lehetett volna a legversenyképesebb Orbán Viktorral szemben, Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között lehetett választani, akik a maguk módján értékes emberek, de nem voltak versenyképesek – más-más okból – Orbánnal.”

A közmédia és a fideszes média rendkívül erős tényező volt

De Szekeres beszélt arról is, hogy „nem sikerült a közösségi média eszközeivel ellensúlyozni a Fidesz előnyét, nincs más megoldás, mint szisztematikusan kiépíteni egy alternatív médiahálózatot, amelyben mind a televízió, mind a rádió, az online felületek és a nyomtatott sajtó – mert bizonyos körökben ez is számít – együtt van jelen és a szociális médiát is jobban kell használni” – húzta alá a politikus.

mandiner.hu