Szeretetország harsogó fanfárjai 5.

Hiszen nem tudtak róla többet, mint hogy egy mélyen vallásos, hét gyermekes, konzervatív ember - Hamarosan kifüggesztem a Bazilika kapujára a 95 pontból álló téziseimet - Bámulatos, ahogy a népség itt az ocsmány orosz propagandát helyi hangerősítői révén csontig benyalta

2022. április 11. 00:45

Vásárhelyi Mária: Meg vagyok győződve arról, hogy a Fidesz meghekkelte az előválasztást, és miattuk győzött Márki-Zay

„Most már nyugodtan leírhatom, mert a jelenben nincs semmiféle tétje, de a jövőre vonatkozóan hordozhat tanulságot. Én – amint ezt akkor jeleztem is – mind a mai napig meg vagyok győződve arról, hogy a fidesz meghekkelte az előválasztás második fordulóját és jelentős szerepet játszott abban, hogy Márki-Zay Péter lett az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Indoklásképpen egyszerűen mondhatnám azt is, hogy a fidesz két évtizedes működését figyelve érthetetlen naivitásnak gondolom azt a feltételezést, hogy ölbe tett kézzel figyelte az előválasztás kimenetelét, miközben számára sokkal kevésbé fontos dolgok elérése érdekében is képes hegyeket megmozgatni – a saját aljas eszközeinek bevetésével. Hiszen itt arról kellett dönteni, hogy ki lesz OV kihívója, tehát nagyon nagy volt a tét. És – amint ezt egy alkalommal Lázár János el is pöttyentette, ők úgy gondolták – nyilván ismerve MZP személyiségét és számos fókusz csoportos és más kutatást elvégezve, hogy számukra kedvezőbb, ha MZP nyer. De ennél komolyabb érveim is vannak. Legalább 40 éve foglalkozom közvéleménykutatással, figyelemmel kísérem a nemzetközi trendeket és más országok választási kutatásait is, de olyat még soha sehol nem láttam, hogy két választási forduló között a semmiből előkerül csaknem kétszázezer, döntő többségében középosztálybeli fiatal, aki az első fordulóban nem szavazott, most viszont boldogan odaállt a sorba, hogy MZP-re adhassa voksát. Éppen azon réteg tagjai, akik politikailag a legkevésbé aktívak és akiktől a legtávolabb áll azaz értékrend, amit a jelölt képvisel. Hiszen nem tudtak róla többet, mint hogy egy mélyen vallásos, hét gyermekes, konzervatív ember. És ezt követően ez a kétszázezer szavazó ismét a semmibe vész. Már a következő közvéleménykutatásban sem látszik a nyoma. És végképp nem az április 3-i szavazáson. Nem vitatom, hogy sokan voltak, akik Karácsony Gergely visszalépése után, megfogadva a tanácsát MZP-re szavaztak, de azt kétlem, hogy előfordulhat, hogy ez ennyi vadonatúj szavazót megmozgatott volna, miközben az első fordulóban szavazók közül csaknem ugyan ennyien a második fordulóban nem mentek el szavazni. Nem tudom hogy hogyan alakult volna az ogy- választás eredménye, ha Dobrev a miniszterelnök jelölt, szerintem ebben a rendszerben valószínűleg akkor sem lehetett volna nyerni, de a fidesz azt biztosan jól mérte fel, hogy számára sokkal kedvezőbb, ha egy olyan ember lesz az ellenzék vezetője, aki mögött semmiféle politikai erő nincsen és, akinek a megválasztása elkerülhetetlen konfliktusokat fog okozni az ellenzéki összefogásban. Miközben a jelöltről magáról is lehetett tudni, hogy sok mindenre alkalmas, de konszenzus teremtésre és egy ilyen finoman szólva színes összefogás menedzselésére biztosan nem. És persze tudom, hogy ilyenkor a mi buborékunkban elmondják, hogy de hát az én gyerekem is először Karácsonyra, azután MZP-re szavazott, de ők nincsenek benne a kétszázezer, a második fordulóra előkerülő, majd köddé váló új szavazóban. És ha már, akkor azt is megjegyezném, hogy számomra ijesztő és kiábrándító volt azaz agresszív vehemencia, ahogyan az MZP-t támogató értelmiségiek egy része ledorongolt mindenkit, aki kritikát fogalmazott meg vele kapcsolatban. Miközben, valljuk meg, fogalmuk sem volt, hogy ki az, akit támogatnak, alkalmas-e a feladat ellátására. Egyszerűen csak hinni akartak a Megváltó eljövetelében, aki már megint nem jött el.”

Perintfalvi Zita: Már ma este rólam prédikáltak a templomokban, szóval nagy lehet a riadalom!

„Már ma este rólam prédikáltak a templomokban, na mi lesz még itt holnap?

Most mondjam azt, hogy nem is számítottam másra? Hát tényleg nem. Kaptam egy videót, nem ajánlom, hogy megnézzétek, csak ha nagyon muszáj. 14.10-től beszél a pap az »akciómról«, persze pontatlanul fogalmaz, mert azt állítja, hogy a »progresszív keresztényeket« szólítottam fel arra, hogy »hagyják el az egyházat«, holott én az ellenzéki hívőkhöz intéztem a szavaimat és arra buzdítottam őket, hogy vonuljanak ki 4 évre! És a kettő nem ugyanaz. Arról persze egyetlen szót sem ejt, hogy mégis mi volt az oka a felhívásnak. Vagyis, hogy a kollaboráns egyházakkal ne vállaljanak többé közösséget a hívők. Erről hallgat. Mert még esetleg valamelyik hívőnek eszébe jutna, hogy miket is hallott a szószékről az elmúlt hónapokban...

A Mária Rádióban is én voltam a téma a napokban, meg az összes katolikus Fb csoportban. A nekem címzett, engemet és az anyámat lekurvázó, lesátánistázó, lepatkányozó emailek, messenger és chatüzenetek százairól ne is beszéljünk. Amelyeket a keresztény testvérek a krisztusi szeretet nevében írtak nekem. Szóval nagy a riadalom! Lehet, hogy eszükbe jutott, hogy hamarosan kifüggesztem a Bazilika kapujára a 95 pontból álló téziseimet, akárcsak annak idején Luther Márton.”

„Előre megyünk... – a Létezés Magyar Lejtőjén” - Tillmann J. A. filozófus

DRÓT: Mit gondolsz a választások eredményéről?

TILLMANN J. A.: Többé-kevésbé az egy főre eső nemzeti ítélőerő kifejeződése. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy aligha van még egy olyan nép, amelynek tömegeit 40 évnyi megszállás után, egyik napról a másikra át lehetne állítani arra, hogy a korábbi megszállók híve legyen... Bámulatos, ahogy a népség itt az ocsmány orosz propagandát helyi hangerősítői révén csontig benyalta. Igazi hungaricum, világra szóló „magyarságteljesítmény”.

DRÓT: Mit hoz szerinted a kormánypárt legújabb, immár negyedik kétharmada?

TILLMANN J. A.: Előre megyünk... – a Létezés Magyar Lejtőjén, versteht sich.

DRÓT: Mit gondolsz az érvénytelen népszavazásról?

TILLMANN J. A.: Már a nép szavaztatása is téves, nemhogy álnok és agyatlan tárgya.

DRÓT: Mi a legfontosabb kérdés szerinted ma a politikában?

TILLMANN J. A.: A közügyek kérdése ugyan elég komplex, kárhozatos állapotaink alapjában mégis két forrásra vezethetők vissza:

- a kulturálisan kódolt korlátoltságra,

- az egyenlőség téveszméjére, mely csak a jéghegy csúcsa a Felvilágosodás fantazmáinak masszívumában. Rousseau és tettestársai nyomán téveteg szellemek és szellemi bűnözők nemzedékei révén vált általános & egyenlő & titkos választójoggá – minek folytán félanalfabéták, nemzeti zombik, és más magasszintű ítélőerővel felszerelt fejek megvezetett tömegei döntenek. Akikről persze azt halljuk, hogy majd egyszer felvilágosodnak, s eljő a demokratikus Kánaán...

A lejárt lemezek helyett érdemes Konrad Lorenzet meghallgatni: „Annak a teljességgel tévutas tanvéleménynek, hogy tudniillik az állati és az emberi viselkedés túlnyomóan reaktív lenne, s ha tartalmaz is velünk született elemeket, a tanulás révén ezek megváltoztathatóak, mély és nehezen kiirtható gyökereit bizonyos demokratikus elvek félreértésében kereshetjük. Ezek az elvek ugyanis arról szólnának, hogy az emberek születésüktől fogva egyenlőek s egyformák, ezért »igazságos« módon hasonló lehetőségeik és »azonos« kilátásaik vannak arra, hogy derék állampolgárok váljanak belőlük.”

DRÓT: Mit gondolsz, hogy milyen hatással lesz a magyar kultúrára a választás eredménye?

TILLMANN J. A.:Bár nem gondolom, hogy egészen „ki lehet vonulni a helyhez kötött társadalmi és politikai ellenőrzés világából” – mint Manuel Castells véli -, de a különböző technológiák a lehetőségek új tereit hozták és hozzák létre, amelyekben művelhetők az alkotóképességek szabad, alternatív kultúrái. Ehhez szükség van – és méginkább lesz – egy s másra, meggondolt gondolkodásra, cselekvő kreativitásra, továbbá az önálcázás, a megtévesztés, a hekkelés leleményes stratégiáira, taktikai megoldásaira... Persze a köztereken és -helyeken még fényesebben fog ragyogni a giccs, a galádság és a gané nemzeti szentháromsága.

DRÓT: Te mit csinálsz 2022. április 4-e után?

TILLMANN J. A.: Ahogy eddig is, ezután is: művelem a kerteket.

Lukácsi Katalin burkoltan párhuzamot von Márki-Zay és Jézus között – második felvonás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lukácsi Katalin burkoltan párhuzamot vont Márki-Zay Péter és a Messiás között. Ennek az eszmefuttatásnak érkeztünk el a következő fejezetéhez vasárnap estére, ugyanis az ellenzéki aktivista újabb hasonlattal élt Facebook-oldalán.

Lukácsi írásában így fogalmaz: „hamis tanúkat kerestek Jézus perében, a Jeruzsálemben kicsit idegenül mozgó, vad szóképekkel hosszan beszélő, a fővárosból lenézett Galileából érkező próféta kiforgatott szavain felháborodott a tömeg. Barabást kiáltottak aztán, holott nem volt körükben becsülete a főpapoknak se. Jézus le akarja rombolni a Templomot???”

„Holott ilyet nem mondott sose. Útban volt a rómaiaknak, de kellemetlen volt a zsidó vallási elitnek is, mert veszélyt jelentett örökletes tisztségeikre. Júdás (nem a Jakab) magában már régóta háborgott, hogy ez a Jézus nem a Templom korrupt vezetőit váltja le, hanem saját mozgalmukat buktatja meg. El is árulta Mesterét” – folytatta elmélkedését a baloldali aktivista.

Ezután megállapította, hogy „ez egy kétezer éves történet, de közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Nem kellett megerőszakolnom a virágvasárnapi passiót az áthallásokért. A jászberényi templomi énekkar gyönyörű előadását hallgatva, önkéntelenül jutottak párhuzamosságok az eszembe.”

„Vajon kit nehezebb felismerni, egy gyarló politikusban a jót akaró, tiszta szívű embert, vagy a fegyvertelen prófétában a Seregek Urát? Kinek volt nehezebb dolga, kétezer éve a zsidó népnek vagy nekünk most? És mi máshogy döntöttünk volna?” – zárta gondolatait Lukácsi.

Vésey Kovács László: A klub szabályait mindenkinek be kell tartania!

„Az Európai Unió egy értékközösség, egy elitklub, ahova megtiszteltetés tartozni – halljuk rendszeresen. És hát ha ezt az EU mondja, akkor alighanem úgy is van. Ez olyan minta, amelyet másolnunk kell, ha szalonképesek akarunk maradni a civilizált világban. Igenis, ne szégyelljük elvárni a közösségi értékeinket és elveinket a klubunk tagjaitól, akik pedig nem tudnak elvárhatóan viselkedni, azokat ne legyünk restek a nekik járó pénz megvonásával fenyegetni!

Magyarország egy értékközösség. A népét összeköti több, mint 1100 évnyi múlt, kihívás és jövőtervezés. Hosszú-hosszú közös ügyünk ez, amely a nehéz időszakok ellenére történelmi távlatban is bizonyított már, csodálatos civilizációs, művelődési, műszaki, hadászati és sportteljesítményeket, emberi nagyságot felmutatva. Ezek fényében kijelenthetjük, hogy ez egy elitklub, amelyhez tartozni megtiszteltetés és kiváltság. Amikor valaki beleszületéssel vagy önkéntes csatlakozással belép ebbe a klubba, akkor a várható előnyökért cserébe elfogadja a klub szabályait.

Meglehet, többeket összezavartak a klub szabályainak változásai a viharos XX. században – elismerem, ezeket tényleg nem lehetett könnyű követni. Amikor beleszülettél a pénzzel kitömött ÁVH-s, impexes, MSZMP-s családodba, kedves belpesti (diplomás) kommunista hangadó, akkor még valóban más szabályok voltak érvényben; akkor még a saját magyar közösségünk iránti lenézés és az öngyűlölet volt az uralkodó szellemiség. Azóta azonban megváltozott a helyzet, és 2010 óta meggyőző állandóság mutatkozik a betartandó szabályok tekintetében, ami ugyancsak a mi elitklubunk előnyeként fogható fel.

Magyarország tartósan elkötelezte magát amellett, hogy előre megy, és nem hátra.

Ezt el kell fogadnod, ha a klub tagja akarsz lenni. Minap megbeszéltük, hogy ti és mi, magyarok nem ugyanahhoz a néphez tartozunk, és ez a helyzet kizárólag úgy kezelhető, ha képesek vagytok megbarátkozni a többséggel meg annak akaratával. Íme, itt van, hogyan érdemes ezt csinálnotok nektek és mindazoknak, akiket a folyamatos gyűlöletbeszéddel sikerült fellázítanotok a saját népük érdekei ellen.”

