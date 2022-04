Alábecsülte a baloldal a magyarok békevágyát

A globalista elit külföldön már bevált taktikája bukott meg a hazai választásokon, mert a magyar szavazók világosan állást foglaltak a kormány politikája mellett – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán, aki kitért a baloldalon már megkezdődött küzdelemre és a brüsszeli nyomásgyakorlás okaira is.

2022. április 11. 10:53

A békepárti álláspont meghatározóan győzött, és egy negyedik kétharmadot eredményezett – állapította meg lapunknak nyilatkozva Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója, aki úgy látja, hogy nálunk is egy külföldi modellt akartak áterőszakolni, azt gondolták a globalisták, ami Izraelben és Csehországban működött, az majd Magyarországon is működni fog, azaz ha egy szivárványkoalíciónak az élére egy „jobboldali” vezetőt tesznek, akkor győzhetnek.

Ez lehetett a Karácsony Gergely Márki-Zay Péterre cserélésének az oka, és ezt támogatták meg egy Bajnai-analitikával, több százezer sms-sel. Alábecsülték azonban a magyar emberek békevágyát és azt, hogy a jobbikos szavazók egy jelentős része nem követi a pártelit sasszéját balra. Ami papíron működik, az a valóságban nem – szögezte le az elemző. Hozzátette: az eredmény nem az ország kettéosztottságát mutatja, hanem egy globális trend érvényesül – a globalizáció győztesei világszerte az elitkörnyékekre, a fővárosokba, a nagyvárosokba költöznek, míg a vidéki emberek megmaradnak konzervatívoknak. Ezt látjuk máshol is, az Egyesült Államokban is ez a tendencia érvényesül – jegyezte meg Kiszelly.

Azzal folytatta: az EBESZ is hiába jött ide teljes misszióval, hiába rajzott ki a húszezer baloldali szavazatszámláló, igazából csak azt látták, hogy a demokrácia itthon jól működik, az emberek szabadon döntenek. Amikor úgy gondolták, hogy a vidékieket manipulálják, befolyásolják, az a szavazók lenézésének bizonyult. A valóságban a választók az értékeik alapján döntenek, ami közelebb áll a Fideszhez, mint a globalista elithez. Ráadásul a népszavazás is megmutatta, mekkora különbség van a liberális, globalista buborék és a magyar társadalom elsöprő többsége között. Az emberek azt látják, hogy Magyarországon van egy működőképes alternatíva, amely az árakat kordában tartja, visszajuttat jelentős összegeket a középosztálynak, a szegényeknek pedig felemelkedési lehetőséget biztosít. Nem csoda, hogy csak a globalizáció nyertesei és az általuk befolyásoltak szavaztak a baloldalra – magyarázta Kiszelly Zoltán.

Rámutatott: a Jobbik szavazótáborának többsége nem követte a pártelitet, mert elutasítják a globalizmust, és nem kérnek a genderideológiából, döntően ők alkotják a parlamenti küszöböt megugró Mi Hazánk táborát. A baloldalon már megkezdődött a harc, hiszen „a buborékon belül” egymástól tudnak csak szavazatokat elvenni, ezért most ismét abban versenyeznek, ki a radikálisabb ellenzéke Orbánnak – jelentette ki a politológus. Hozzáfűzte, a Momentum a távolmaradással szeretne saját arcot kialakítani, míg Gyurcsány Ferenc a retorikával. A DK-elnök eddig is a mandátumokra játszott, nem a győzelemre, és ezt a baloldalon belüli játszmát megnyerte, a DK fórumán elmondott szombati beszédével pedig ezt igyekezett a baloldalon is tudatosítani. A választást követően a brüsszeli bürokraták azonnal támadásba lendültek a magyar kormány ellen, abban bíztak, hogy a más országokban már bevált recept nálunk is működni fog, de csalódniuk kellett, mert ahogy Donald Trump Amerikában is mutatott egy működőképes alternatívát a globalizmussal szemben, úgy Orbán az Európai Unión belül teszi ezt. A brüsszeli politikusok ezért nyomás alatt akarják tartani Magyarországot, a globalista célok eléréséhez Magyarországra és Lengyelországra is szükség van, ezért próbálnak éket verni a két ország közé, de Morawiecki lengyel miniszterelnök már világossá tette, hogy a politikai szövetség marad – mondta Kisszelly.

Magyar Hírlap