Húsvéti koncertet ad a Szent Efrém férfikar

A férfikar a Kossuth-díjas énekesnővel, Lovász Irénnel áll színpadra Budapesten és Debrecenben

2022. április 21-én, csütörtökön 19.30 órakor tartja idei húsvéti koncertjét a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Szent Efrém Férfikar. A jubileumi évben formátumot vált az együttes 11 éve futó Orientale lumen sorozata is. Idén különböző helyszíneken rendezik meg a fellépéseket, így a januári Magyar Zene Házában tartott koncert után most a Kálvin téri Református Templomban hallhatja majd őket a közönség, ahol a Kossuth-díjas énekesnővel, Lovász Irénnel állnak színpadra. 2022. április 23-án 19.15-kor a debreceni Szent Anna-székesegyházban is felcsendül majd a hangverseny. Három nemzet zenéiből állították össze a műsort: magyar, orosz és ukrán imák, szakrális énekek hangzanak el a nagyböjti, a nagyheti és a húsvéti repertoárból. A hangverseny egyben fohász a békéért, ima a józan észért, könyörgés az emberi irgalmasságért és emlékezés a háború áldozataira és menekültjeire.

2022. április 11. 15:00