A becsületesség a város erénye a Mátra kapujában

A gyöngyösi borászkodás a nagy szakértelmen, a lelkiismeretességen, az áldozatkészségen kívül több titokzatos értéket is tartalmaz. Ezek közül felfénylik az egyik: a becsületesség. Amely a borbírák hivatali eskümintájában már 1721. június 4-én megfogalmazást kapott.

2022. április 12. 09:46

Oroszlános kapuk vigyázzák az Orczy-kertet – Molnár Csenge-Hajna felvétele

Molnár Pál: Gyöngyös A Mátra kapuja című műve a Kairosz kiadó gondozásában jelent meg 2021 decemberében.

Élvezettel olvastam el a könyvet. Ahogy mondani szokás: „nem lehetett letenni”, mert úgy volt korabeli dokumentumokból vett idézetekkel alátámasztott objektív, történeti kiadvány, hogy telis-tele volt személyes élményekkel. Úgy volt egyfajta turisztikai kedvcsináló, hogy az író személyes mondanivalója által szinte megelevenedtek a szóban forgó gyöngyösi épületek, utcák, tárgyak, szinte láttuk magunk előtt a megidézett személyiségeket.

Tehát nemcsak egy történeti munkát, nemcsak egy turistáknak is kedves kiadványt, hanem a szerző személyes titkaival hitelesített olvasmányt vehetünk kezünkbe. A szerző Gyöngyösön született, itt is töltötte ifjúkorát, s bár elkerült a fővárosba, most is öröm tölti el a szívét, ha a nyilvánosság előtt elhangzik neve után gyöngyösi származása.

A város főtere – Molnár Csenge-Hajna felvétele

Büszke arra, hogy gyöngyösi. Büszkén mesél minden élményéről, amely a mátraalji városhoz köti. Megható ez a ragaszkodás szülőhelyéhez.

S most nézzük, mit is adott nekem ez a könyv?

Számtalan új információt kaptam Gyöngyös gazdasági és kulturális életéről, velem mint egrivel képes volt elhitetni, hogy a gyöngyösi borászat mindig is ott volt a magyar borkultúra élvonalában.

Ahogy írja: „A gyöngyösi borászkodás a nagy szakértelmen, a lelkiismeretességen, az áldozatkészségen kívül több titokzatos értéket is tartalmaz. Ezek közül felfénylik az egyik: a becsületesség. Amely a borbírák hivatali eskümintájában már 1721. június 4-én megfogalmazást kapott: ’az Bocsulletes Váras által a közösségnek ki állíttatott korcsmákon, azoknak tellyes egész esztendőben egész proventusát igazán bé szedem, bé szedvén, azt sem magam hasznára, sem más egyéb privátumra, az Böcsületes Tanács parancsolattyán kívül nem erdogálom…’ ’…minden Hordóról, hordóra, és icczéről icczére igazán számot veszek…’ ’Isten engem úgy segillyen.’ ”

Majd így folytatja Molnár Pál: „Ez a szellemiség pezsgett föl a gyöngyösi biedermeier költőben, Vachott Sándorban is.” Magyarán a becsületesség. S ezt hangsúlyozza, mint a gyöngyösiesség meghatározó jellemzőjét. A becsületességet…

Mivel jómagam ferences emlőkön nevelkedtem (középiskolába az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba jártam a hetvenes évek elején), különösen megfogott, hogy a gyöngyösi hírességek nagy részénél menetrendszerűen megemlítette, hogy a gyöngyösi ferences plébánia és rendház, azaz a barátok által működtetett híres városi gimnáziumban pallérozódtak, melyet 1776-tól 1898-ig a ferencesek működtettek.

Molnár Pál nem feledkezik megemlíteni egyetlen gyöngyösi hírességet sem, akik sokat tettek a város felemelkedéséért. Többször beszél Vahot Imréről, aki a Pesti Divat szerkesztőjeként János vitézként (s nem az eredeti cím szerinti Kukoricza Jancsiként) közölte Petőfi művét. Vachott Sándor neve is jó néhányszor szerepel a könyvben. Róla érdemes tudni, hogy nemcsak kitűnő költő volt, hanem a szabadságharc idején Kossuth Lajos titkáraként is tevékenykedett. De Bajza Józsefnek, a jeles színházigazgatónak illetve a nyelvújító Bugát Pálnak is többször utal nagyszerűségére. Elismeréssel emlékszik Török Ignácra, aki Aradon halt vértanúhalált a szabadságharc után. Hozzá hasonlóan példaképként említi páter Kiss Szalézt is, a gyónási titkot halálával is védő ferences barátot, akire a Gestapo után az oroszok is vadásztak, s akiről csak 1993-ban derült ki, hogy már 1946-ban megölték Sopronkőhidán.

Tűpontosan írja le a szerző a gyöngyösi felsőoktatás sorsának alakulását, melynek hívatása lett volna, hogy szőlészeti-borászati szakembereket képezzen.

Úgy beszél a város szőlészetéről, borászatáról, hogy ízlelőbimbóinkon szinte érezhetjük a kitűnő mátraaljai borokat, az Olaszrizlinget, a Zöldveltelinit, a Szürkebarátot vagy a Kékfrankost.

S jóllehet a város elsősorban mezőgazdasági értékeiről ismert, de ipara is jelentős, hogy csak az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Pipis-hegyi Gyárát és a Mátrai Erőművet említsük. Utóbbi sorsán keresztül érzékelteti a szerző a rendszerváltás utáni időszak gazdasági ellentmondásait.

A kiadvány különös erőssége a Gyöngyös kulturális kincseit, értékeit taglaló rész, melyben részletesen bemutatja a Szent Bertalan-templom kincstárát – benne a bőrtűs kelyhekkel –, és a gyöngyösi ferences rendház fél évezredes könyvtárának értékeit. Melyek közül nem egy pusztult el tűzvész, háború, kicsinyesség és a rendszerváltás előtti időszak, különösen a Rákosi-korszak embereinek butasága, szűklátókörűsége miatt.

Homa János

Figyelemre méltó Molnár Pál: Gyöngyös – A Mátra kapuja című könyve. Ebből képet kapunk az 1334-ben városi rangot nyert település múltjáról. Az ősök életének alapja a lelkiismeretesség és az áldozatkészség volt, erőssége pedig – ahogy Molnár Pál is írja – a becsületesség.

Homa János

gondola