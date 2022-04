Út menti keresztet avatott Soltész Miklós Kállón

Út menti keresztet avatott Soltész Miklós államtitkár a Nógrád megyei Kálló községben nagypénteken, Jézus kereszthalálának napján. Az ősszel egy baleset miatt kidőlt kereszt helyén felállított fakeresztre az ünnepség előtt szögelték fel az úgynevezett pléhkrisztust.

2022. április 15. 13:25

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond út menti kereszt avatásán a Nógrád megyei Kálló községben 2022. április 15-én nagypénteken, Jézus kereszthalálának napján. Az ősszel egy baleset miatt kidőlt kereszt helyén felállított fakeresztre az ünnepség előtt szögelték fel az úgynevezett pléhkrisztust. MTI/Komka Péter

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta: a szegek látványa és a kalapácsütések hangja a több mint kétezer évvel ezelőtti nagypéntek szomorú, de valóságos történetére, a szenvedésre, de a megváltásra is emlékeztet.



Az államtitkár szólt arról, hogy a 21. század sok társadalma, illetve filozófiái a szenvedést és a feltámadást is próbálják tagadni, de mint hangsúlyozta, szenvedésben mindenkinek része van. Az elől menekülni nem lehet, "de hogy hogyan éljük meg, hogyan dolgozzuk fel, abból fakad-e jó és szép, az már rajtunk múlik" - fogalmazott.



Soltész Miklós kitért arra is, hogy az elmúlt évek során 400 keresztet állítottak, újítottak fel a nemzetiségi önkormányzatok, az erdőgazdaságok 21 keresztet állítottak az eucharisztikus kongresszus tiszteletére, és összefogtak ezért egyének, egyházak, önkormányzatok is.



A kereszténydemokrata politikus mindenkit arra kért: emlékezzen elődeire, a hagyományokra, amikor elhalad egy út menti kereszt mellett, és mondjon imádságot szeretteiért, az ország papjaiért, a nemzetért, a településekért.



Ha a sok ezer kereszt ezt tudja szolgálni, akkor megérte - mondta Soltész Miklós.



A keresztállító menet a katolikus templomtól indult a mintegy két kilométernyi távolságra lévő, a falu határában, a Versegi úton álló kereszthez, amelyet a helyi Baboss Csongor faragott, betontalapzata pedig társadalmi összefogással készült.



Baboss Buda (Fidesz-KDNP) polgármester hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háború idején a mielőbbi békét kérik Jézus Krisztustól, ez a kereszt elsődleges üzenete.



"Azért imádkozunk, hogy Jézus tegyen csodát a döntéshozók szívében, és mihamarabb legyen vége ennek a háborúnak. Azt is kérjük Jézustól, hogy a háború minden áldozatát fogadja be az ő országába. Nem lehet a békénél fontosabb kérésünk ezekben a napokban, de egyszer minden háború véget ér, újjáépítik a városokat, virág nő a sírokon, és felnő egy generáció, amely elhiszi, hogy a békéhez való jogunk alapjog" - fogalmazott Kálló polgármestere.



A keresztet Udvardi László István és Nagy Richárd plébános, és Nagy Menyhért Sándor diakónus áldotta meg.



Az ünnepségen a képviselő-testület döntése alapján díszpolgári címet adtak át Baboss Csongornak a település arculatának, szellemiségének fejlesztéséért.

