A Fidesz megszolgálta a győzelmet

A kormánypártok programjából sok mindent a Munkáspárt is megcsinálna, a Fidesz-KDNP választási győzelme pedig nem véletlen: jól kormányoztak, jól vették a járvány és a háború akadályait – véli a Munkáspárt elnöke. Thürmer Gyula szerint olyan viszont nincs, hogy egyesült ellenzék, sőt, baloldali sincs igazán a parlamentbe jutott pártok között.

2022. április 15. 23:44

A Munkáspárt elnöke – facebook

Mi történt a választáson? A Mandiner a magyar nyilvánosság neves szereplőit kérdezi meg új sorozatában a választás tanulságairól. Újabb interjúalanyunk: Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke.

Hogyan értékelné a választások eredményét?

A választások eredménye várható volt, meggyőződésem volt, hogy a Fidesz-KDNP koalíció megnyeri a választást, az ellenzék pedig elveszti. Ennek a fő oka, hogy ma Magyarországon a parlamenti pártok közül a Fidesznek és a KDNP-nek van megvalósítható, reális programja az ország megőrzésére, megmentésére és fejlesztésére. Az emberek ezt méltányolták most, amikor túl vagyunk a covidon és egy háborús helyzetben vagyunk.

Az ellenzéknek ezzel szemben nem volt semmilyen programja, azon túlmenően, hogy bármi áron szerettek volna hatalomra kerülni.

Igazából ezt inkább a Fidesz nyerte meg, vagy az ellenzék veszítette el ezt a választást?

Ellenzéki párt elnökeként is azt gondolom, hogy a Fidesz megszolgálta ezt a győzelmet. Nyertek, hiszen a magyar társadalom jelentős része azokra a gondolatokra szavazott, amelyeket ők megfogalmaztak. És nyertek azzal, amit az elmúlt esztendőben a magyar emberekért tettek. Mert bár a járvány alatt úgy nézett ki, Magyarország elveszti ezt a csatát, de hála a kormány erőteljes fellépésének, nem így történt, a gazdasági következményeket egyelőre Magyarország tudja kezelni, s mind a mai napig még a háborúból is kimaradtunk. Az emberek ezt értékelik és becsülik.

Hol hibázott ön szerint a legnagyobbat az egyesült ellenzék?

Olyan, hogy egységes ellenzék, nincsen. Kár is volt erre az útra lépni, hiszen sokféle szempontból lehet a kormánnyal szemben ellenzéki politikát kialakítani, lehet liberális szempontból, lehet szélsőjobboldali, lehet szociáldemokrata szempontból. Ők megpróbáltak mindent egybevegyíteni. Ennek a végeredménye egy olyan katyvasz lett, amit nem akart a magyar társadalom elfogyasztani. A magyar emberek átlátták azt is, hogy mindemögött egy erősen liberális politikai irányvonal áll, ebből pedig nem kértek.

Úgy tűnik, hogy a háború gazdasági hatásait viszont nem tudjuk elkerülni. Lehetséges, hogy ez lehetőséget ad egy klasszikus munkáspártnak?

Ma Magyarországon stabilitás van és Közép-Európában is viszonylag stabil a helyzet. A mi országaink azonban kicsik, és nyilvánvaló, hogy a nemzetközi fejlemények befolyásolják a sorsukat. Bármikor előállhat változás az Európai Unióban, én nem mernék beköltözni az európai házba, mert látom, hogy a falai omladoznak. Könnyen lehet, hogy holnapután már nem lesz Európai Unió, vagy nem ilyen Európai Unió lesz, és ennek biztos, hogy lesz hatása Magyarországra nézve is. A migráció igazából még nem megoldott kérdés, hiszen inkább csak tologatják ezt a problémát, ha ehhez hozzájönnek még az ukrán migránsok is, akkor elmerülhetünk egy olyan ingoványos dologban, ami nyilván hatással lesz Magyarországra is. És végezetül itt van a háború! Szerencsére a fegyverek Ukrajna keleti részén dörögnek, de a NATO egyes tagállamai nem zárják ki a háború kiterjesztésének a lehetőségét. Egy kiterjedt háború mind gazdaságilag, mind politikailag átírna azt a koordinátarendszert, amiben Magyarország gazdasága és a magyar társadalom fejlődik. Mi nem akarunk rosszat, ám azt tudjuk, a nemzetközi helyzet váratlan fordulatokat idézhet elő. Az emberek tudhatják, mi mint Munkáspárt akárhogy alakul a helyzet, mindig a dolgozó emberek egyszerű emberek szolgálatában állunk.

Mi lehet az oka annak, hogy az egyszerű emberek nagyon nagy százalékban elfordultak a klasszikus baloldali pártoktól?

Harminc kemény év áll az emberek mögött, ami alatt nagyon alaposan megdolgozták a közvéleményt. Már senki sem azt látja, amit igazából szeretne látni. Mi azt érzékeltük, hogy a munkáspárt iránt ezen a választáson a bizalom megnőtt, amit jelez az, hogy tulajdonképpen, ahol indultunk, ott a jelölt indításához szükséges ajánlásokat viszonylag könnyen össze tudtuk szedni. Tehát az emberek, a választók szívesen aláírták nekünk, de jelezték azt, hogy nem tőlünk várják a magyar társadalom megváltoztatását a jelenlegi időszakban. Hogy sok minden tetszik nekik abból, amit mi mondunk szocializmusról, a jövő társadalmáról, de egyelőre nem fognak ránk szavazni. Ennek is megvan a nyilvánvaló oka, a Fidesz ma számos olyan lépést valósít meg, amelyet mi magunk is megvalósítunk volna, a rezsicsökkentéstől kezdve az otthonteremtés támogatásán át a munkahelyteremtésig és a bérek emeléséig. Egyébként rajtunk kívül nem indult baloldali párt, mert a magát baloldalinak nevező ellenzéki csoport egy keverék, döntő mértékben liberális csoportosulássá vált, amire az emberek, leszámítva Budapest lakosságának egy részét, nem nagyon adták a szavazatukat. A mi baloldali elképzelésünket a társadalom igazolta, de mindenki érzékelte, ez most egy sorsdöntő választás, ahol nagyon fontos, hogy így vagy úgy, de olyanok mellé adják a szavazatukat, akiknek nem csak a programja jó, de ezt a választást meg is nyerik. A Munkáspárt rajta maradt a politikai platformon, továbbra is részesei vagyunk a küzdelemnek. Egy pillanatra sem csüggedünk.

Ha jól értem a bel- és gazdaságpolitikával elégedett, de mi az, amit ön szerint a kormány jobban is csinálhatna?

Háborús helyzetben vagyunk, s a mi véleményünk az, hogy a kormány ellentmondásos helyzetben van jelenleg. Például azzal, hogy Magyarország bejelentette, nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába, de a belügyminiszter úr szavaiból tudjuk, mégis hozzájárulunk pénzzel és politikai támogatással ahhoz, hogy az Európai Unió 500 millió euróért fegyvert küldjön Ukrajnába. Ez azért meglehetősen átlátszó, hiszen a fegyver akkor is fegyver, ha nem Záhonynál viszik át, s ebben benne van a mi hozzájárulásunk is. Ellentmondásos az is, hogy bár igyekszik Magyarország távol maradni a háborútól, azért lehetővé tette a kormány, hogy külföldi csapatokat hozzanak Magyarország területére. Arra bíztatnám a magyar kormányt, hogy a függetlenséget bármi áron védje meg, ha ez nem megy a NATO-n belül, akkor azon kívül. Ez nem egy ördögtőlvaló gondolat, hiszen Marine Le Pen francia elnökjelölt is bejelentette: győzelme esetén kilépnek a NATO-ból. Persze ehhez nagyfokú bátorság kellene, de mi ezt javasoljuk.

Veczán Zoltán

mandiner.hu