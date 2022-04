Hadd örüljön a buborék

2022. április 18. 01:14

Gábor György Facebook-oldala

„Karcsú véleményem szerint nem is ezekkel a közszolgálatilag pártszolgálativá átbuherált tévékkel és rádiókkal van igazán a baj, ezek egyértelműek, pontos önmaguk, nem mások, nem hivalgó cifra pávák, ők mindenekfölött hűek önmagukhoz, sokkal inkább azzal a fórummal van baj, amelyről a nagyközönség mind a mai napig hajlamos azt gondolni, hogy hát, de hiszen az a fórum ellenzéki, holott, de hiszen, egy frászt ellenzéki az a bizonyos fórum (tévé is, meg újabban már rádió is), valójában a leghálásabb (van is miért hálásnak lennie), legszolgálatkészebb (van is miért szolgálatkésznek lennie) és legmanipuláltabb (van is miért legeslegmanipuláltabbnak lennie), legrejtőzködőbb módon legátlátszóbban rendszerhű, a választások előtti propagandagépezete is precízen csúcsra volt járatva, szóval bemegy ide az emitt is nárcizmusába beletekeredett-belecsavarodott ellenzéki, hogy legalább ellenzékivé tegye a hithű kormánypártiságot, hangulatpiktorként ellenzéki színt kever a fideszes alapszínhez, hadd örüljön a buborék, s hadd állapítsa meg, hogy (lásd mint fent) de hiszen ez ellenzéki, hiszen itt volt ma is a fényeskedő stúdióban az X meg a Z, következésképp tényleg nagy gáz lehet ezzel az ellenzékkel, ha egy másik műsorban, meg harmadikban, meg negyedikben ellenzékiek szidalmazzák orrba-szájba az ellenzéket, vagyis önmagukat, miközben az orrba-szájba szidalmazók épp annyira ellenzékiek, mint – teszem azt – Győzike vagy Kis Grófo, csak hát emitt pont ez a lényeg, s így leginkább az ellenzék van könnyed brutalitással átverve, hülyére véve, lópikulát mutatva nekik.

Szóval szofisztikált érvelés ide, meg oda, az én szememben sokkal tisztességesebb az elkötelezett pártszolgálat, ami épp az, ami (ahogy pártfőtitkárilag egykor meg lett mondva, hogy a krumplis tészta legyen krumplis tészta), még akkor is, ha néhányan már előre somolyognak a nagy ígérettől, hogy ők is egy pindurkát belesüppedhetnek azokba a fotelekbe, mint az a másik, ahol évek óta úgy piktorkodnak és viktorkodnak, ahogy azt teszik: megvezetve, átverve a nagyérdeműt. Amúgy kóser pészáhot, boldog húsvétot!”

