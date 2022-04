Orosz cél a Donyec-medence és Dél-Ukrajna ellenőrzése

Az orosz hadseregnek a "különleges hadművelet" második szakaszában teljes ellenőrzése alá kell vonnia a Donyec-medencét és Dél-Ukrajnát - jelentette ki Rusztam Minnyekajev vezérőrnagy, az orosz központi katonai körzet megbízott parancsnokhelyettese szerdán, a Szverdlovszk megyei hadiipari szövetség éves ülésén.

2022. április 22. 13:10

Az Institute for The Study of War csütörtökön délután 3 órakor kiadott térképe (részlet).

Az orosz hadseregnek a "különleges hadművelet" második szakaszában teljes ellenőrzése alá kell vonnia a Donyec-medencét és Dél-Ukrajnát - jelentette ki Rusztam Minnyekajev vezérőrnagy, az orosz központi katonai körzet megbízott parancsnokhelyettese szerdán, a Szverdlovszk megyei hadiipari szövetség éves ülésén.

"A különleges művelet második szakaszának kezdete óta, amely most kezdődött, szó szerint két nappal ezelőtt, az orosz hadsereg egyik feladata, hogy megvalósítsa a teljes ellenőrzést a Donyec-medence és Dél-Ukrajna felett" - mondta Minnyekajev a jekatyerinburgi tanácskozáson.



A tábornok, aki az első hivatalos személy orosz részről, aki nyilvánosan megnevezte az invázió második fázisának céljait, elmondta, hogy a Donyec-medence feletti ellenőrzés szárazföldi folyosót nyit a Krím felé, és érinti az ukrán hadsereg létfontosságú létesítményeit, valamint az ukrán agrár- és kohászati export jó részét megvalósító Fekete-tengeri kikötőket. A Dél-Ukrajna feletti ellenőrzés kijáratot biztosítana az orosz fegyveres erők számára a moldovai Dnyeszter-mentéhez, ahol szerinte "az oroszajkú lakosság elnyomására utaló jelek mutatkoznak".



"Úgy tűnik, most az egész világ ellen harcolunk, csakúgy mint a nagy honvédő háborúban, amikor egész Európa, az egész világ ellenünk volt. És ez most is így van, ők soha nem szerették Oroszországot" - hangoztatta a tábornok.



Minnyekajev szerint az orosz hadsereg technikai fölénye az ukrán fegyveres erők fölött a szárazföldön, a tengeren és a légtérben is nyilvánvaló.



"Az orosz fegyveres erők nem szenvednek veszteségeket a csapások végrehajtása során. Ez gyilkolja mindennél jobban az ukrán fegyveres erők harci morálját" - mondta a tábornok, aki szerint a "különleges hadműveletet" sikeresen el kell vinni "a logikus végkifejletig". Ígéretet tett az összes kitűzött feladat elvégzésére.



"Nem mi kezdtük ezt a háborút, de mi fogjuk befejezni" - mondta Minnyekajev.



Az Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője által pénteken ismertetett hadijelentés szerint egy zászlóaljnyi ukrán katonát semmisített meg a fegyvereivel és hadfelszerelésével együtt Miliorativne vasútállomás közelében egy nagy hatótávolságú Kalibr manőverező robotrepülőgépekkel végrehajtott csapás.



A tábornok szerint az éjszaka folyamán az orosz légierő precíziós rakétái három ukrán katonai létesítményt találtak el, Novoszelka közelében megsemmisítve egy Sz-300-as föld-levegő rakétarendszert, Alekszandrivkánál pedig egy parancsnoki állást, valamint egy élőerő- és felszerelés-összpontosítási területet.

Mint mondta, mintegy 80 "nacionalista", valamint 23 páncélozott és egyéb jármű megsemmisült.



A beszámoló értelmében nagypontosságú levegő-levegő rakétával lelőttek egy ukrán pilótanélküli légijárművet. Az orosz harcászati légierő gépei 58, a rakéta- és tüzérségi erők pedig 1285 célpontra mértek csapást, a légvédelem pedig hét ukrán drónt és egy Tocska-U rakétát lőtt le.



Konasenkov összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 140 repülőgépet, 106 helikoptert, 520 drónt, 257 föld-levegő rakétarendszert, 2448 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 271 rakéta-sorozatvetőt, 1062 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 2289 speciális katonai járművet veszített.



A Rosszija 24 hírtelevízió pénteken a mariupoli Azovsztal acélmű igazgatósági épületének bevételéről sugárzott felvételeket. Ezzel a harcálláspontnak használt épületnek a bevételével a tudósítás szerint befejeződött az 11 négyzetkilométernyi üzemi terület bekerítése, amelynek területén eltérő becslések szerint mintegy 1500-2000 ukrán és külföldi fegyveres található. A luhanszki "népköztársaság" vezetése közölte, hogy sikerült ellenőrzése alá vonni az entitás területének mintegy 90 százalékát.



A donyecki hatóságok beszámolója szerint a "népköztársaságban" kilenc civil sebesült meg és 17 lakóépület sérült meg ukrán belövések következtében. A tájékoztatásban 59 ukrán "nacionalista" is szerepelt.



Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője csütörtök esti tájékoztatója során arra figyelmeztetett, hogy az ukrán fegyveres erők megrendezett forgatással újabb lejáratásra szánt "provokációt" készítettek elő. Azt mondta, hogy az ukrán hadsereg információs és pszichológiai műveleti szakemberei a Mikolajiv megyei Voszkreszenszke faluban orosz egyenruhába öltöztették át az ukrán 123. területvédelmi dandár 191. zászlóaljának katonáit és járműveikre Z jelet festettek fel.



Mizincev szerint mobiltelefonos fénykép- és videofelvételeket készültek arról, hogy az átöltöztetett emberek demonstratívan magánházakat rabolnak ki.

Ezeket, mint mondta, el akarják terjeszteni a nyugati médiában.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egy Ukrajnába küldött orosz humanitárius konvoj ellen készülő terrortámadás megakadályozásáról számolt be. Az FSZB szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) irányításával ukrán szabotázs- és terroristacsoport robbanóanyaggal megrakott járművet szándékozott felrobbantani. Tagjaitól két Igla típusú hordozható légvédelmi rakétát és egy indítószerkezetet, három aknavetőt, egy golyószórót, egy gépkarabélyt, egy pisztolyt, 127 kézigránátot, 18 gyalogsági és mágneses aknát, valamint 42 gyutacsot és detonátort foglaltak le. Az FSZB csütörtökön egy, a krími vasútvonalakon robbantásra készülő iszlamista merénylő elfogásáról számolt be.



mti