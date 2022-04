Az emberek tudatosan választottak

Országgyűlési választás 2022. április 3-án (Fotó: Bach Máté)

Teljesen egyetértek a kiváló szerzőkkel, Boros Imrével és Lóránt Károllyal, akik több cikkben kifejtették, hogy az utóbbi időszakban a bal–jobb megosztás egyre inkább háttérbe szorul, és átadja a helyét új törésvonalaknak, amelyek meghatározzák a XXI. század politikai életét.

Már csak azért is egyetértek velük, mert a közelmúltban jómagam is írtam erről néhány cikket lapunkban, s a bal–jobb jelentőségének csökkenését már egy jóval korábbi tanulmányomban is jeleztem. (Bal és jobb: megváltozott tudományos és politikai jelentőséggel. Politikatudományi Szemle, 1994/3.)

Nagy erejű, eruptív változások zajlanak az euroatlanti világban, új politikai megosztottságok jönnek létre, amelyek ugyan nem szüntetik meg, de maguk alá rendelik, felülírják az évtizedekig megszokott szembenállásokat.

Az új politikai koordináta-rendszer fő törésvonala vagy fő tengelye egyre inkább a globalisták – akik helyeslik az Európai Egyesült Államokat, a migrációt és a multikulturalizmust, a genderideológiát és a világtársadalmat –, illetve a szuverenisták között húzódik; utób­biak erős nemzetekre épülő Európai Uniót, a bevándorlás megszüntetését, a keresztény kultúra és a család megvédését tartják elsődlegesnek.

Ha jobban belegondolunk, egyre inkább e tengelyen jönnek létre a különféle pártok és kormányok közötti szövetségek Európában. Nézzük, milyen konkrét jelei vannak ennek!