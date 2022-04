Reménytelen Ákos picsog

Tizenkét év folyamatos hanyatlás után oda jutott az egykor legnagyobb hazai párt, az MSZP, hogy legfeljebb tíz parlamenti mandátummal kénytelen beérni, miközben egyre csökken az esély, hogy ismét önálló arculatú, karakteres párt legyen a szocialistákból. A Mediaworks Hírcentrumának elemzéséből az is kiderül, hogy az MSZP még 2006-ban is félmillióval több listás szavazatot könyvelhetett el, mint amennyit most a hatpárti szivárványkoalíció összesen.