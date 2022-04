A nemzeti konszenzus létrehozása

Ennek köszönhetően bő évtized alatt egymillió fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség pedig tizenkettőről négy százalékra csökkent. Számos lépés kifejezetten a szerényebb körülmények között élőknek kedvezett (alapvető élelmiszerek áfacsökkentése, tizenkét év alatt a bruttó átlagkereset megduplázása és a minimálbér megháromszorozása, közmunkaprogram). De az egész társadalom nyertese a Fidesz–KDNP kormányzásának, hiszen minden jövedelmi decilisben nominális értelemben emelkedett az egy főre jutó nettó jövedelem. Immár három ciklus óta folyik családbarát kormányzás, amely megháromszorozta a gyed összegét, bevezette a gyed extrát és a nagyszülői gyedet, egymillió családnak segített adókedvezménnyel, bevezette a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), a falusi csokot, a babaváró és családiautó-vásárlási támogatást.

Mindez visszahatott az államrend stabilitására, fényesen igazolva Giovanni Gen­tile állítását, mely szerint „az állam nem állítható helyre azon erkölcsi erők restaurálása nélkül, amelyek konkrét formáját és szervezetét adják, ez pedig a család s benne az ember, aki a család, az iskola és az állam veleje”. A koronavírus-járvány végén meghozott hatóságiár-döntések és a 2022 első negyedévében bevezetett intézkedések (családi szja-visszatérítés, minimálbér- és nyugdíjemelés, 13. havi nyugdíj visszavezetése) pedig arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a magyar kormány társadalompolitikai lépései még nehéz időszakban is a magyarok érdekeit szolgálják.

Nemzeti konszenzus

Minden olyan elv, amely közösségként tekint a társadalomra, a kohézióját igyekszik – akár társadalompolitikai eszközökkel, akár kulturális üzenetekkel – növelni. Két olasz gondolkodó, Guglielmo Ferrero és Antonio Gramsci voltak azok, akik megalkották a hatalom jóváhagyásának (legitimáció) és céljai önkéntes támogatásának (konszenzus) tételét. Előbbi svájci emigrációban fogalmazta meg, hogy mitől (akár csak passzívan) elfogadott egy hatalom, a másik pedig a börtönben, hogy miként lehet aktív egyetértést kiváltani iránta. Ferrero szerint akkor legitim egy hatalom, ha fennállását „vita nélkül elfogadják azok, akiknek engedelmeskedniük kell”, sőt a nép „mindent egybevetve összességében elégedett cselekedeteivel”. Gramsci pedig úgy vélte, hogy a konszenzus „a kormányzottak egyetértésével való kormányzás”, az az állapot, amikor „a lakosság nagy tömegei önként hagyják jóvá a társadalmi élet megszabott irányát”. Együttvéve tehát a konszenzussal övezett kormányzat legitimációja a legerősebb, mert egyrészt mindenki számára hasznos, másrészt célját széleskörűen elfogadják.

A 2010-ben kialakult új többség választásról választásra bővül, legutóbb több mint hárommillióan szavaztak a kormánypártokra. A választásokkal egy időben tartott gyermekvédelmi népszavazáson azonban a pártszövetség által támogatott álláspontot 3,49 millióan, azaz százezerrel is többen osztották, mint akik listán rájuk és a Mi Hazánkra összesen szavaztak. A korábbi népszavazásokra is jellemző volt, hogy a Fidesz–KDNP maga mögé tudta állítani a stabilan rá szavazókon és a rajtuk túl lévő peremszavazókon kívül lévőket is (a 2008-as népszavazáson 3,33 millió embert, a 2016-oson 3,36 milliót). Mindez a fentiek szellemében azt jelenti, hogy a jobboldalnak a politikai legitimitáson túl – bizonyos kérdésekben – már társadalmi konszenzusa is van.

A társadalmi konszenzusnak létezik domináns ideológiája. Erre ma legtöbb esélye a szélesen értelmezett nemzeti konzervativizmusnak van, melynek egyaránt része a nemzeti szuverenitás védelme, a nemzeti összetartozás fokozása és a család középpontba helyezése. A kormányzati döntések – a határőrizettől a kettős állampolgárság bevezetésén át a családtámogatási rendszerig – ezek gyakorlati eredményei. Amikor mindezek áldásai össztársadalmi szinten érezhetővé válnak, kellő támogatást is kiváltva, mondjuk a negyedik kétharmados felhatalmazás képében, akkor elmondhatjuk, hogy a politikai rendszert legitimáció övezi. Amikor pedig elvei a hétköznapi élet meg nem kérdőjelezett értékkereteiként rögzülnek, akkor azt, hogy születőben van a rendszernek történelmi medret biztosító korszak kulturális konszenzusa.

Békés Márton

A szerző történész, publicista