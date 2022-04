NB I - Sorozatban negyedszer bajnok a Ferencváros

Az éllovas Ferencváros 2-1-re legyőzte ősi riválisát, a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának vasárnapi játéknapján, így a hátralévő meccsek eredményétől függetlenül megvédte a címét.

2022. április 24. 20:17

Csoportkép a sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros labdarúgócsapatáról, miután 2-1-re legyőzte ősi riválisát, a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában a Groupama Arénában 2022. április 24-én. MTI/Illyés Tibor

Négy fordulóval a szezon zárása előtt a zöld-fehéreknek 62 pontjuk van, a második Kisvárdának és a harmadik Puskás Akadémiának pedig 49. Egy évvel ezelőtt szintén az Újpest elleni hazai győzelemmel biztosította be aranyérmet a Ferencváros.

Az FTC története során 33. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és sorozatban negyedszer végez az élen. Legutóbb az Újpestnek volt hasonlóan hosszú sorozata a bajnokságban, a lila-fehérek a 70-es években egymást követően hétszer végeztek az élen.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Ferencvárosi TC-Újpest FC 2-1 (2-1)



Groupama Aréna, 20 155 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Nguen (19.), Vécsei (39.), illetve Zivzivadze (6. - 11-esből)

piros lap: Loncar (93.)

sárga lap: Boli (61.), Kovacevic (81.), Loncar (88., 93.), Nguen (97.), illetve Croizet (43.), Onovo (60.), Csongvai (88.)



Ferencváros: Dibusz - Somália (S. Mmaee, a szünetben), Blazic, Kovacevic, Pászka - Esiti - Zachariassen (Auzqui, 72.), Laidouni (Besic, 90.), Vécsei (Loncar, 63.), Nguen - Boli



Újpest: Banai - Kastrati, Kutrumpisz, Boumal (Katona, 84.), Antonov - Csongvai, Onovo - Croizet, Bjelos (Mitrovic, 73.), Beridze (Simon, 87.) - Zivzivadze



Korai újpesti gól adta meg a szurkolóknak köszönhetően amúgy is jó hangulatú, teltházas találkozó alapját. Vendégkontra végén Esiti szabálytalankodott Beridzével büntetőt érően, amelyet a 6. percben Zivzivadze váltott gólra. Utóbbi kilencedik újpesti bajnoki meccsén tizedszer volt eredményes. A folytatásra maradt a nagy küzdelem, amelyben meddő fölénybe került a házigazda a saját térfelére visszazáró Újpesttel szemben. A 18. percben aztán egyenlített a Ferencváros: Boli centerezését a túloldalon üresen helyezkedő Nguen lőtte a kapuba. Kijött a szorításból az Újpest, amely a szünet előtt már a kezdeményezést is átvette, de hiába akadtak lehetőségei, az újabb gólt a hazaiak szerezték. A 39. percben Pászka gurította visszafelé a labdát, amelyet Vécsei helyezett laposan a bal sarokba.

A szünet után is élvezetes, nyílt maradt a játék, amelyben már Dibusznak, majd Banainak is akadt védenivalója, utóbbinak több is. A hajrához közeledve a kapuk egyre kevésbé forogtak veszélyben, és az iram is csökkent. Az Újpest próbált támadni, de sok hiba csúszott a játékába. A 95. percben Dibusz rosszul mozdult ki a kapujából, és pechesen ért a labdához, ezt kihasználva Croizet lőtt a hazai kapuba. Karakó játékvezető viszont a videovisszajátszást követően kifelé ítélt szabadrúgást, mert az újpesti támadó kezét is érintette a labda.

A két patinás fővárosi együttes 236. bajnoki találkozóját vívta egymással, az FTC 112. győzelmét aratta, 62 döntetlen és 61 újpesti siker mellett. A Ferencváros az Újpest elleni legutóbbi 19 bajnoki összecsapásán veretlen immár, öt döntetlen mellett 14-szer nyert, sorozatban tizedszer.

A 33. alkalommal bajnok Ferencvárosi TC portréja:

FERENCVÁROS:



alapítva: 1899

színe: zöld-fehér

stadion: Groupama Aréna (átadás: 2014, jelenlegi befogadóképesség: 23 700 fő)

a csapatot működtető gazdasági társaság: FTC Labdarúgó Zrt.

többségi tulajdonos: Ferencvárosi Torna Club (2011 decembere óta)

élvonalbeli tagsága: 117 idény (először 1901-ben szerepelt az élvonalban, tagsága a 2009/10-es szezon óta folyamatos)



Legnagyobb hazai sikerei:

bajnoki aranyérmes: 33 (1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941, 1949, 1963, 1964, 1967, 1968, 1976, 1981, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022)

Magyar Kupa-győztes: 23 (1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017)

Szuperkupa-győztes: 6 (1993, 1994, 1995, 2004, 2015, 2016)

Ligakupa-győztes: 2 (2013, 2015)

Legnagyobb nemzetközi sikerei:

Vásárvárosok Kupája-győztes: 1965

KEK-döntős: 1975



Jelenlegi kerete (a klub honlapja alapján):

kapusok:

Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, Szécsi Gergő

védők:

Samy Mmaee (marokkói), Adnan Kovacevic (bosnyák), Eldar Civic (bosnyák), Botka Endre, Pászka Lóránd, Miha Blazic (szlovén), Henry Wingo (amerikai), Lasa Dvali (georgiai), Csontos Dominik

középpályások:

Muhamed Besic (bosnyák), Wergiton Somália (brazil), Anderson Esiti (nigériai), Kristoffer Zachariassen (norvég), Sigér Dávid, Vécsei Bálint, Robert Mak (szlovák), Marko Marin (német), Stjepan Loncar (bosnyák), Zeljko Gavric (bosnyák), Aissa Laidouni (francia)

csatárok:

Ryan Mmaee (marokkói), Tokmac Chol Nguen (norvég), Olekszandr Zubkov (ukrán), Fortune Bassey (nigériai), Giorgi Haraisvili (georgiai), Carlos Auzqui (argentin), José Marcos Marquinhos (brazil), Franck Boli (elefántcsontparti), Roko Baturina (horvát)

vezetőedző (2021. december 20. óta): Sztanyiszlav Csercseszov (orosz)

