Még nincs is, de már pánikol

2022. április 25. 00:59

„Hatalmas lehet a pánik a még meg sem alakult kormány köreiben! Orbán Viktornak, aki néhány hete még az európai kereszténység gyengélkedéséről és a keleti ortodoxiához való közeledés szükségességéről delirált, újraválasztása után az első útja a Pápához vezetett. Nem hívták(!!!) hanem ő jelentkezett audienciára, a nemrégen az 5. sz. párttagkönyv tulajdonosa által »demens vénembernek« titulált, katolikus egyházfőhöz.

Lázár János – régi-új kormánytag – új korszak nyitásról beszél és találkozóra invitálja Márki-Zay Pétert, akinek eddig a köszönését sem fogadta.

Az eddig monopolisztikusan uralt állami médiába egyszer csak hívogatni kezdik a lightosabb ellenzéki véleményformálókat, hogy javítsanak a demokratikus világ által egyesre kiállított sajótszabadság osztályzaton.

Április 24. fontos dátum lesz az Orbán-rendszer történetében. A francia és a szlovén választások várható eredménye újabb súlyos külpolitikai kudarc lesz Orbánék számára. A várható győztes E. macron bizonyára nem fog köszönetet mondani orbánéknak azért, hogy politikai ellenfelét – akinek Franciaországban egyetlen bank sem volt hajlandó kölcsönt adni – Orbán strómanja segítette ki a kampányához nyújtott hitellel, Szlovéniában pedig várhatóan csúfos vereség vár az Orbán-klón Janzára. Aki többek között a magyar adófizetők pénzéből próbált az orbánihoz hasonló médiarendszert felépíteni. Szlovéniában is egy köztörvényes bűnöző rombolta szisztematikusan a jogállami rendszert, az elnök Janzát korábban már korrupció miatt elítélték. Habony Árpád és köre a mi pénzünkből valóságos médiabirodalmat épített ki déli szomszédunknál, ez most vélhetően megy a levesbe. Úgy tűnik, a szlovénok nem tűrik tovább a korrupt gazember uralkodását, az ország lezüllesztését és már el is indult a vizsgálat a Magyarországról érkező médiabefektetések ügyében.

A napokban egyértelművé vált, hogy a V4 is »más struktúrában« szeretne a jövőben működni. Ez a más struktúra pedig nem jelent mást, mint Orbánék marginalizálását. A lengyelek új szövetségeseket keresnek, Csehország pedig már korábban hátat fordított Magyarországnak. És közben feltartóztathatatlanul közeleg a gazdasági válság. Magyarországnak olyan nagy szüksége lenne az Uniós támogatásra, mint egy falat kenyérre, de mintha ott is betelt volna a pohár. Az orosz agresszió ügyében tanúsított aljas magyar politikai kétszínűség kiverte a biztosítékot.

Mindenkinek elege van a pillanatnyi érdekek által vezérelt elvtelen hintapolitikából, amely nemcsak Magyarország, hanem Európa és a humanizmus alapértékeinek elárulása is. Ennek az országnak pontosabban hatalmi »elitjének« – rácáfolva az alapvető természetei törvényekre – sikerül újra és újra ugyanabba a folyóba belelépnie.”

Vásárhelyi Mária: Hatalmas lehet a pánik a még meg sem alakult kormány köreiben!

