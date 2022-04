Bajnaiékra támaszkodva szervezik az ellenállást

Egy teljesen ismeretlen jobbikos politikus ülhet be a baloldali listavezető helyére a parlamentbe. A Párbeszéd mégsem csalódott, hiszen az önállóan még sosem indult törpepártnak majdnem akkora frakciója lesz, mint az egykor szebb napokat látott szocialistáknak. Márki-Zay a Bajnaihoz kötődő rágalomportált reklámozza.

2022. április 25. 09:36

Lezárult a mandátumsakk, három hét alatt sikerült megegyez­niük a baloldali pártoknak arról, ki ül be bukott miniszterelnök-jelöltjük helyett az Országgyűlésbe. A Márki-Zay Péter által fel nem vett listás mandátumot a jobbikos Végh Noémi kapja – tájékoztatta az MSZP szombaton az MTI-t a „konszenzusos döntésről”. Emlékeztettek arra is, hogy Karácsony Gergely mandátumát párttársa, Szabó Rebeka, Gyurcsányné Dobrev Kláráét pedig az LMP-s Bakos Bernadett veheti fel. Végh Noémi a közös lista 39. helyén szerepelt, egyéniben nem indult, a teljesen ismeretlen ellenzéki politikusról egy fotón kívül más információ nincs a Nemzeti Választási Iroda oldalán. Emlékezetes, mivel Márki-Zay a Párbeszéd frakciójába ült volna be, ők is igényt tartottak a mandátumra (állítólag Kocsis-Cake Olivio számára), Hadházy Ákos pedig azt követelte, hogy Szél Bernadettnek adják a parlamenti helyet, és ezt az ötletet maga Márki-Zay is támogatta. Csakhogy a törvény alapján a Jobbik volt jogosult a mandátumra, és úgy tűnik, végül ebbe minden szereplő kénytelen beletörődni, még Hadházy is, akinek ez újabb arcvesztést jelent.

A Párbeszéd azonban nem tűnik csalódottnak, Facebook-oldalán büszkén hirdeti: „közösségünk erősödött”. Erre Hont András elemző úgy reagált, „amikor a bolha teleszívja magát vérrel a gazdaállatból, legalább nem posztol róla”. Való igaz, a Párbeszéd kilencéves fennállása alatt még egyetlen választáson sem mérette meg magát önállóan, ám ügyesen lavírozva, különféle szövetségek által mégis mindig jelen volt a parlamentben, előbb egy, aztán három, most pedig már hét széket foglalhatnak el a patkóban – miközben az egykor meghatározó erőnek, az MSZP-nek kilencfős frakciója lesz. A választási vereség utáni gyászmunka tovább folyik a baloldalon, így a szocialistáknál is: Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője arról írt, „immár nem apró javításokra, hanem teljes átalakításra van szükség. El kell fogadnunk, hogy az MSZP brandje avíttá vált, megkopott. Elhervadt a szegfű, ami ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a kaspóval együtt kell kidobni: inkább új földet kell hozni, friss vízzel megöntözni, és egy új virágot elültetni” – biztatja a már csak nyomokban megtalálható szocialistákat Ujhelyi. Azt javasolja, Esély néven kell „kis, hálózatba kapcsolódó közösségeket” építeni, „konkrét ügyek és kézzelfogható vállalások mentén”.

Schiffer András, az LMP alapítója és egykori elnöke Puzsér Róbert véleménycikkére reagált, keményen ostorozva a balliberális értelmiséget, amely szerinte „tizenkét éve tartja túszul az ellenzéki politikát”. „Akik az elmúlt négy évben úgy gondolták, hogy a „Free SZFE”, a „Fudan” és a folyamatos putyinozás lesz a nyerő kártya Orbánnal szemben…, akik 2019-ben tudományosan kimutatták, hogy az összefogás majd aktivizálja a pártnélküliek kritikus tömegét, 2021-ben meggyőződéssel hirdették, hogy a »csalódott fideszesek« hozzák el a kormányváltást…, akik számára Magyarország akkor sikeres, ha gondolkodás nélkül idomul külhatalmi elvárásokhoz” – sorolta bírálatait Schiffer. Puzsér korábban a Magyar Hangnak kifejtette: „Téves magyarázat a választás eredményét illetően, hogy a balliberális értelmiség ne ismerné a magyar vidéket. Jól ismeri, csak nincs mit mondania a lakóinak. – Erős kontraszelekció zajlik a baloldalon, véli Puzsér: – Gyurcsány az ellenzéki elit teljes mezőnyét rosszabb képességű Gyurcsányokká formálja…”

A Gyurcsány Ferenc által a választási vereség után azonnal lefokozott, kék szalagos kapitány viszont még azt sem vette észre, hogy vége a csatának. Bár kommentelői változatos kifejezésekkel igyekeznek felhívni a figyelmét ennek céltalanságára, Márki-Zay Péter tovább kampányol, bevett hazugságait és demagóg kinyilatkoztatásait puffogtatva. Legújabban a Juhász Péterhez, illetve Bajnai Gordonhoz kötődő, Nerpédia elnevezésű, rágalmakkal megtöltött honlapot reklámozza, úgy mutatva be, mint „az ellenállás egyik alapköve”. Az anno Bajnai által alapított Együtt nevű párt utolsó elnöke, Juhász Péter a tulajdonosa a bizonyítatlan állításokat közzétevő portál kiadójának, a KözösÜgyünk Nonprofit Kft.-nek. A weboldal szorosan együttműködik a datadatos Ezalényeg felületeivel, a Nerpédia által előállított tartalmakat az Ezalényeg helyi oldalai fizetett hirdetésben futtatják. A szálak tehát összeérnek. Juhász Péter pedig nemrég az Rtl.hu-nak arról beszélt, utcai akciókkal kell megbuktatni a kormányt.

