Gyurcsány hosszútávra tervez

Gyurcsány Ferencék nem azért adtak át egy mandátumot az LMP-nek, mert olyan jó fejek, hanem mert ez az érdekük, azaz a teljes baloldali együttműködés követelése – mutatott rá lapunknak Kiszelly Zoltán. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint az összefogás az LMP-nek is érdeke, amely önállóan nem tudna bejutni az Euró­pai Parlamentbe. Mindeközben a Párbeszéd pávatáncba kezdett az önálló indulás belengetésével annak érdekében, hogy Jávor Benedek újra EP-mandátumhoz jusson, Karácsony Gergely pedig főpolgármester maradhasson – tette hozzá.

2022. április 25. 14:50

Ez egy hosszú távú befektetés Gyurcsány Ferencék részéről, akik a Jobbikkal szövetségben továbbra is a teljes baloldali összefogást követelik majd. Akik pedig kilépnek vagy kilépnének ebből, azt árulónak fogják bélyegezni – mondta Kiszelly Zoltán arról, hogy sokak szerint az LMP a DK lekötelezettjévé vált azzal, hogy Dobrev Klára országgyűlési mandátumát a zöldpárt kapta meg, amely így önálló frakciót alakíthat. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója emlékeztetett: a DK már jóval korábban megállapodott az LMP-vel arról, hogy szükség esetén átadnak nekik egy mandátumot. Gyurcsányék nem az LMP-nek, hanem az összefogásnak tettek szívességet, amiből a DK profitál – fogalmazott a politológus.

Hangsúlyozta: a DK nagyon okosan, machiavellista módon felismerte, hogy jelen esetben érdemes betartania a megállapodást, nem pedig felrúgni azt, mint például 2019-ben tette. Kiszelly emlékeztetett: ekkor a DK meglepően jól szerepelt az EP-választáson, az ellenzék legerősebb pártjává vált, amire hivatkozva felrúgta az akkori előválasztás eredményét, miszerint Karácsony Gergely lesz a főpolgármester-jelölt. Gyurcsányék újabb előválasztást sürgettek, és ráindították Karácsonyra Kálmán Olgát, mert azt hitték, hogy a fővárost is át tudják venni – más kérdés hogy ez végül nem sikerült.

Ekkor a megállapodás felrúgása tűnt kifizetődőnek, most viszont az, hogy ezt ne tegyék. Gyurcsányék nem azért adtak mandátumot az LMP-nek, mert olyan jó fejek, hanem mert ez az érdekük – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán, hozzátéve: az LMP pedig nem a mandátum miatt marad az összefogásban, hiszen erről már korábban egyezség született, hanem azért, mert egyedül nem tudnak bejutni az Európai Parlamentbe. Az LMP önállóan életképtelen, ezért politikai túlélőgyakorlatnak tudható be, hogy Ungár Péter a minap megvédte a gyurcsányozástól a DK elnökét – fogalmazott. A politológus szerint ugyanakkor van ráció abban is, hogy a Párbeszéd nemrég belengette az EP-választáson való önálló indulást. Ezzel ugyanis az ellenzékváltás potenciális kezdeményezőjének tűnnek, olyan pártnak, amely Gyurcsánnyal szemben határozza meg magát a baloldali térfélen.

Nyilván nem lesznek azok, de a Párbeszéd ezzel egy árcédulát ragasztott a homlokára, amin két név szerepel: Jávor Benedek és Karácsony Gergely – mondta a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Mint kifejtette: Tordai Bencéék pávatáncba kezdtek azért, hogy Jávor újra EP-képviselő lehessen, Karácsony pedig főpolgármester maradhasson. – Ennek érdekében a Párbeszéd ígérheti az önállósággal ugyancsak kacérkodó Momentumnak, hogy együtt erősítsék az ellenzékváltó pólust, Gyurcsány Ferencéknek pedig azt, hogy mégse legyenek azok – mutatott rá Kiszelly Zoltán.

Magyar Nemzet