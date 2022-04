Shirley Valentine a Centrál Színházban

Willy Russel darabja Ujj Mészáros Károly fordításában és rendezésében

Április 28-án mutatja be a Centrál Színház Willy Russel remekbe szabott, szívmelengető és sziporkázóan humoros sikerdarabját, a Shirley Valentine-t Balsai Móni nagyszerű tolmácsolásában. A kiváló humorú Mrs. Bradshaw egy nap Görögországba szóló repülőjegyet kap, ami gyökerestül felforgatja az életét. Szembe kell néznie fiatalkori önmagával, a szabadszellemű, lázadó Shirley Valentine-nal. Ez a darab egy életteli nőről mesél, de nem csak nőknek szól, hanem férfiaknak is, hisz a boldogsághoz vezető utat és kicsit az élet értelmét keresi. Mint mindenki. Az előadást, a Centrál Színházban nagy sikerrel játszott Büszkeség és balítélet rendezője, Ujj Mészáros Károly fordította és állította színpadra.

2022. április 25. 15:48

A kiváló humorú Mrs. Bradshaw egy nap Görögországba szóló repülőjegyet kap, ami gyökerestül felforgatja az életét. Szembe kell néznie fiatalkori önmagával, a szabadszellemű, lázadó Shirley Valentine-nal, aki Mrs Bradshawként mára olyan magányossá vált, hogy élete sorsfordító döntéseit kénytelen a konyhafallal megbeszélni. Például, hogy elhagyja-e Liverpoolt és a férjét, hogy Kolombusz Kristóffal együtt elhajózzanak Klitorisz szigetére…

„Monodrámát kerestünk Móninak (Balsai Móni), ő vetette fel Shirley-t. Amikor elolvastam, kisírt szemekkel, nevetve jöttem ki a szobából és azt mondtam, hogy ez telitalálat. Mónival csendben próbáltunk egy ideig otthon, amíg a babánk aludt, és akkor már közösen sírtunk és nevettünk. Az egyik legjobban, legfondorlatosabban megírt darab, amit valaha olvastam, ahol a humort és az érzelmet olyan csodálatos egyensúlyban adagolta az író, hogy azt meggyőződésem szerint tanítani kellene. Itt nincs olyan feladott labda, ami később, könyörtelen következetességgel ne lenne bezsákolva.” – nyilatkozta az előadás rendezője, Ujj Mészáros Károly, aki az eredeti szöveg nagyon szórakoztató, angol humorát és a ma beszélt magyar nyelv frissességét egyaránt tükröző új fordítást készített.

Az előadást, ami a tatabányai Jászai Mari Színház közreműködésével, az NKA támogatásával jött létre, 2022. április 28-án a Centrál Színház mutatja be Budapesten, ahol Fekete Anna díszletelemeinek felhasználásával, teljesen új köntösben, nagyobb szabású látványvilággal jelentkezik majd. Az előadáshoz a videóvetítést Varga Vince tervezi. „Nagyon szeretem játszani Shirley Valentine-t, mert eszembe juttatja a saját kamaszkori vágyaimat, terveimet, gondolataimat a világról, és miközben szembesít azzal, amit esetleg sikerült elérnem, ráébreszt arra is, hogy mi volt azokból igazán fontos, és arra is, hogy mi lehetne akár most is egy új terv része. Azért is szeretem, mert nagyon sok pozitív energiát hordoz Shirley karaktere és az egész előadás. Azt mutatja meg, hogy az ember ki tud kerülni a mélypontjaiból hogyha bátor, és mer tenni magáért és az életéért.” – mondja Balsai Móni.

