Mélyponton a baloldali pártok

A baloldali pártok együttesen már a közös lista támogatottságának felét sem érik el.

2022. április 27. 11:37

A Fidesz-KDNP 56, a baloldali közös lista 34 százalékot kapna egy most vasárnap tartott választáson. Ha az ellenzéki pártok külön indulnának, csak a Momentum (6 százalék) és a Demokratikus Koalíció (5 százalék) jutna be a parlamentbe. A Jobbikot az aktív szavazók mindössze 3, a történelmi mélyponton lévő MSZP-t és az LMP-t pedig 1-1 százaléka támogatja, a Párbeszéd támogatottsága nem kimutatható.

A Fidesz-KDNP továbbra is toronymagasan vezet (56 százalék), amelynek rekordmagas választási eredményét is meghaladó támogatottsága a választók körében jelenlévő enyhe, utólagos „győzteshez húzásra” utal. A baloldali közös listát ezzel szemben az aktív szavazók 34 százaléka támogatná, a Mi Hazánk Mozgalom ismét bejutna a parlamentbe (5 százalék), a Kétfarkú Kutya Párt pedig továbbra is a bejutási küszöb alatti, 3 százalékos támogatottsággal rendelkezik.

Egyértelműen Gyurcsány Ferenc pártja a legnagyobb nyertese az ellenzéki összefogásnak. A hatpárti koalíció parlamenti helyeiből a legnagyobb arányban, 26 százalékban részesült annak ellenére, hogy nem a legnépszerűbb az ellenzéki pártok körében. Ha az ellenzéki pártok külön-külön indulnának, csak a Momentum (6 százalék) és a Demokratikus Koalíció (5 százalék) jutna be a parlamentbe. Ezzel szemben az ellenzék korábban vezető pártjai egy most vasárnap tartott választáson csak a Gyurcsány-koalíció közös listájáról jutnának be a parlamentbe. Az identitásválságban lévő Jobbikot az aktív szavazók mindössze 3, a történelmi mélyponton lévő MSZP-t és az LMP-t pedig 1-1 százaléka támogatja, a Párbeszéd támogatottsága nem kimutatható. Az ellenzéki pártok támogatottsága együttesen (16 százalék) immáron nem éri el a baloldali közös lista támogatottságának felét sem, vagyis a baloldali szavazók elfordultak a baloldali pártoktól. Az aktív szavazók 5 százaléka tartja elképzelhetőnek, hogy Márki-Zay Péter pártjára szavazna, úgy, hogy más pártot nem nevezett meg, akit támogatna.

Nézőpont Intézet