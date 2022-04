Vörös fejjel ordibált

Az ukrán–orosz háború vagy „különleges katonai hadművelet” két hónapja tematizálja a közbeszédet. Mára már eltelt annyi idő, hogy szinte mindenkinek kialakult egy vagy akár többféle összeegyeztethető vagy összeegyeztethetetlen, de megmásíthatatlan és örök érvényű igazság a hipotalamuszában arról, ami a Donbászban történik. Robert C. Castel Izraelben élő biztonságpolitikai szakértővel megpróbáltunk „out the of box”, kereteken kívül gondolkodva beszélgetni a szomszédunkban zajló, az egész világot alapjaiban átformáló konfliktusról.