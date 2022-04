Miért támogatja, védi és imádja minden erejével Soros Ukrajnát?

A milliárdos eddig több mint 180 millió dollárt költött Ukrajnára.

2022. április 28. 11:37

Soros György 2013-ban. (Fotó: MTI/EPA/Len Andersson)

A Fox News állandó elemzője, Dan Bongino konzervatív rádiós műsorvezetőjének Twitter-oldala által ajánlott cikk szerint a szélsőbaloldali milliárdos Oroszország és Kína ellen uszít – írja oldalán a Tűzfalcsoport.

Soros György, a szélsőbaloldali milliárdos az utóbbi időben felvonta szemöldökét, amikor az oroszok ukrajnai invázióját mérlegelte.

Soros csatlakozott ahhoz a „kórushoz”, amely folyamatosan felszólal Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna elleni agressziója kapcsán.

Egyenesen arra szólította fel a lakosságot, hogy „álljanak ki Ukrajna mellett”.

Tanúja voltam, ahogyan Ukrajna a Szovjetunió összeomlásakor liberális demokráciává és nyitott társadalommá alakult át. Számtalan orosz agresszióval szembesült már, de továbbra is fennmaradt. Ha megengedjük Putyinnak, hogy sikerrel járjon, az azt üzeni az egész világnak, hogy nemzetek egyszerűen létrehozhatók vagy feloszlathatók nyers erőszakkal – mondta február 26-án.

Matt Palumbo oknyomozó újságíró évek óta vizsgálja Soros globális hálózatát. Tavaly augusztusban Soros az újságok címlapjára került, amiért Hszi Csin-ping kínai diktátor fenyegetéséről beszélt, azonban nem okozott gondot 2016 novemberében 24 millió dollárt befektetnie Kínába, ahol Hszi 2013 óta elnök.

Ukrajna történetesen egy olyan ország, ahol Sorosnak történelmileg a legnagyobb befolyása volt.

Egyes állításokkal ellentétben azonban nincs kapcsolat Soros és Ukrajna jelenlegi elnöke, Volodimir Zelenszkij között, ugyanis ő valójában Petro Porosenko volt elnököt támogatta, akit Zelenszkij 2019-ben legyőzött. Azonban nem mondott le arról, hogy megpróbálja megtartani és kiterjeszteni befolyását az ukrán nemzetre.

Ahogy Matt Palumbo írja a „The Man Behind the Curtain: Inside the Secret Network of George Soros” című könyvében, nemzetközi szinten Soros György nagyobb befolyással büszkélkedhet Ukrajnában, mint bármely más országban. A Vesti orosz nyelvű ukrán lap minden év végén közzéteszi az ország legbefolyásosabb száz emberének listáját, és 2019-ben Sorost választotta a másodiknak Volodimir Zelenszkij elnök után.

Az általa finanszírozott szervezeteken keresztül Soros egész Ukrajna gazdasági és politikai életét befolyásolhatja – jegyzi meg a kijevi lap.

Aligha túloznak, hiszen Soros 1989-ben kezdett Ukrajnában befolyást szerezni, két évvel a Szovjetunió összeomlása előtt, amikor is egy sor civil szervezetet hozott létre.

A legfigyelemreméltóbb 1990 áprilisa volt, amikor Kijevben megalakult az International Renaissance Foundation (IRF), amely a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi hálózatának része. Ukrajna akkoriban még a Szovjetunió része volt, így Soros befolyása csak 1991-től nőtt meg igazán, amikor az ország teljesen függetlenné vált – ecseteli a Tűzfalcsoport.

Az IRF elszakadt a valóságtól, és csak az „NGO-kráciával” dolgozott együtt, amelynek vezetői a nyugati nagykövetségekkel való kapcsolatépítéssel voltak elfoglalva, nem pedig a polgárokkal. Az IRF 1994-re 12 millió dolláros éves költségvetéssel a legnagyobb nemzetközi adományozója lett Ukrajnának. Ma az Ukrajnának nyújtott segélyek összesen 7,8 millió dollárt tesznek ki, melynek 42 százaléka a „demokratikus gyakorlat és az emberi jogok”

24 százalék az „egészségügy és jogok”

15 százalék az „igazságszolgáltatási rendszer reformja” a többi pedig megoszlik a „gazdasági kormányzás és haladás”

az „oktatás”

és a „méltányosság és diszkriminációellenesség” között. Soros 1991 óta több mint 180 millió dollárt hagyott Ukrajnában. A Szovjetunió összeomlása után az országban tett korai törekvései mellett finanszírozta Miheil Szaakasvilit, Grúzia elnökét (2004–2013), aki Ukrajna odesszai régiójának kormányzója lett (2015–2016). Pénzt adott Mustafa Nayyem képviselőnek is, akit az Ukroboronprom alelnökévé neveztek ki, amely az ország fő védelmi konglomerátumait tömörítő állami szövetség. 2015-ben Petro Porosenko akkori elnök a Szabadság-renddel, Ukrajna egyik legmagasabb állami kitüntetésével illette Sorost. Porosenko azt mondta Sorosról a díj átadásakor: az elmúlt évek intenzív tevékenysége rendkívüli módon elősegítette azt a demokratikus változást, amely most zajlik Ukrajnában. Méltatta az országban betöltött szerepét és az IRF hozzájárulását az új eurocentrikus Ukrajna létrehozásához az elmúlt huszonöt évben. Elismerését fejezte ki Sorosnak, amiért „az ukrán állam nemzetközi tekintélyének megerősítésén” és „társadalmi-gazdasági reformok végrehajtásán” dolgozik. Soros és Porosenko, azon év januárjában találkoztak, hogy megvitassák az Európai Unió hozzájárulását Ukrajna fejlődéséhez, valamint az országnak nyújtott gazdasági segítségnyújtás növelésének lehetőségét. Ukrajna nemcsak önmagát, hanem Európát is megvédi. Így Európának segítenie kell Ukrajnát az ország számára szükséges reformok végrehajtásában – hangoztatta Soros, sürgette, hogy az ilyen reformok végrehajtásához pénzügyi segítségre van szükség. Majd márciusban bejelentette, hogy egymilliárd dollárt kíván befektetni Ukrajnába. A következő évben csatlakozott az ukrán Nemzeti Befektetési Tanácshoz. Hangzatos kiállásai során azonban ezeket a tényeket valahogy elfelejti megemlíteni – idézi fel a Tűzfalcsoport. Az eredeti cikk ITT érhető el.

Tűzfalcsoport