Az államfő felkérte Orbán Viktort kormányalakításra

Áder János köztársasági elnök pénteken felkérte az új kormány megalakítására Orbán Viktor kormányfőt, az országgyűlési választáson győztes Fidesz-KDNP pártszövetség miniszterelnök-jelöltjét, aki a felkérést elfogadta.

2022. április 29. 10:19

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, az országgyűlési választásokon győztes Fidesz-KDNP pártszövetség miniszterelnök-jelöltje (b) és Áder János köztársasági elnök kezet fog a Sándor-palotában 2022. április 29-én. Az államfő Orbán Viktort kérte fel a következő kormány megalakítására. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Sándor-palotában tartott találkozó után - Áder János társaságában tett - sajtónyilatkozatában Orbán Viktor azt hangsúlyozta: a veszélyek évtizede áll előttünk, háború van, ennek következtében egész Európában emelkednek az árak, mutatkoznak egy komoly energiaválság jelei és emiatt "gyötrelmek előtt állnak" az európai gazdaságok, valamint a járványok korából sem lábaltunk még ki.



Kiemelte: április 3-án az emberek egy világos döntést hoztak arról, hogy elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megvédjék Magyarországot. Vagyis ki kell maradni a háborúból és a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat kell adni, amelyek lehetővé teszik, hogy az eredményeit Magyarország megőrizhesse - tette hozzá.



Kiemelte: bár új kormány még nincs, a leköszönő kabinet hozott olyan döntéseket az elmúlt napokban, amelyek már mind ebből a logikából következnek, azaz abból, hogy meg kell védeni Magyarországot egy veszélyekkel teli évtizedben. Meghosszabbították a benzin- és élelmiszerárstopot, és a magas áremelkedési szint miatt megemelték a nyugdíjakat is - emlékeztetett Orbán Viktor.



Hozzáfűzte: Áder János államfőnek olyan kormány megalakítására tett ígéretet, amely összességben és tagjai által külön-külön is képes arra, hogy megvédje Magyarországot az előttünk álló veszélyes évtizedben is.



A Fidesz elnöke - aki ötödik alkalommal alakíthat kormányt - jelezte azt is: még nem tartanak ott az előkészületek, hogy az új kormány összetételéről konkrétumokat mondjon; több miniszterjelölttel is kapcsolatban áll, a tárgyalások haladnak, van, akivel már megállapodott, van, akivel még nem.



Jelezte ugyanakkor, hogy azt a megközelítést, ami mind a négy korábbi kormányalakításkor a munkáját irányította, most is alkalmazni fogja: a polgári-nemzeti oldal eddig úgy alakított kormányt, hogy annak összetételét és szerkezetét az előttük álló négy év feladatainak megértéséből vezette le.



Orbán Viktor azt is elmondta: ahogyan a korábbi kormányalakításoknál, most is minden miniszterrel és államtitkárral négyéves munkáról fog megállapodni. Hozzátette: azért van erre szükség, mert az élet gyorsan változik, Magyarországnak pedig mindig olyan kormányra van szüksége, amelyik a leginkább alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni.





Áder János köztársasági elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt, az országgyűlési választásokon győztes Fidesz-KDNP pártszövetség miniszterelnök-jelöltjét a Sándor-palotában 2022. április 29-én.



Áder János államfő kifejtette: ez a harmadik alkalom, hogy hasonló szituációban állhatnak egymás mellett. Április 3-án a kilencedik szabad választást tartották Magyarországon, ez "a kilencedik választás volt, de mégis sok mindenben az első" - fogalmazott.



Emlékeztetett: először fordult elő Magyarország történetében 1990 óta, hogy két pártszövetség mérkőzött meg egymással a választáson, először fordult elő, hogy ilyen kevés volt a sikeresen országos listát állító pártok száma, ezen a választáson volt a legtöbb nemzetközi megfigyelő, ezután a választás után nyújtották be a legkevesebb jogorvoslati kérelmet és ennek következtében most született meg leghamarabb a választás jogerős végeredménye.



Megjegyezte: a választási rendszer és a házszabályok sajátos rendelkezései miatt valójában kilenc párt jutott parlamenti képviselethez.



Áder János kijelentette: "a választás eredménye, a választók döntése világos és egyértelmű; a választás törvényes, alkotmányos, szabad és demokratikus volt", sem az új Országgyűlés, sem az új kormány legitimitását megkérdőjelezni nem lehet.



Közölte: az alkotmányos szabályok a köztársasági elnököt jogosítják fel, hogy az Országgyűlésnek a miniszterelnök személyére javaslatot tegyen és felkérte Orbán Viktort az új kormány megalakítására, ő pedig ezt elfogadta. A hétfői alakuló ülésen is azt javasolja az új Országgyűlésnek, hogy Orbán Viktort válassza meg miniszterelnöknek - mondta.

mti