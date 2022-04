Az orosz gázembargó hívei nem tudják, miről beszélnek

Az Oroszországból érkező gáz csapjait nem lehet reggelről estére elzárni, és aki ezt szorgalmazza, nem tudja miről beszél Matteo Salvini, a Liga jobboldali olasz párt vezetője szerint, aki háború helyett békét sürgetett egy Rómában tartott gazdasági találkozón pénteken.

2022. április 29. 19:57

Matteo Salvini, hazafias olasz politikus – corriere.it

Matteo Salvini kijelentette, hogy az európai és nemzetközi politikának mindenekelőtt a békét kell sürgetnie ahelyett, hogy kizárólag fegyverekről és háborúról beszélne.



"Aki nukleáris háborúról beszél, eltávolítja a békét, ahogyan a határokon felállított rakéták is eltávolítják a békét. Jobban szeretném, ha az emberek a békéről beszélnének. Nem bölcs dolog harmadik világháborút játszani" - mondta a Liga vezetője. Hangsúlyozta: azon dolgozik, hogy a felek letegyék a fegyvert, és ennek érdekében Oroszországgal is egyeztet. "Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy meggyőzzem az orosz felet a tűzszünetről" - hangsúlyozta a jobboldali politikus.



A Liga vezetője részben Mario Draghi miniszterelnöknek üzent, aki a következő napokban Kijevbe készül, és támogatja Ukrajna felfegyverzését. A mostanáig és a következő hetekben küldendő fegyverszállítmányok listáját a védelmi miniszter javaslatára titkosították. "Minél jobban felfegyverezzük az egyik felet, annál jobban távolodik a béke" - jelentette ki Salvini.



Matteo Salvini a Confedilizia építőipari szövetség konferenciáján szólalt fel, és az olaszországi gazdasági előrejelzéseket elemezve drámainak nevezte a helyzetet. Úgy vélte, hogy a háború gazdasági következményei legalább 2023 végéig érezhetők lesznek. Elmondta, hogy az olasz infláció tíz százalék felé halad, és a korábban előrejelzett négy százalékos gazdasági növekedés legfeljebb két százalékos lesz.



"Aki azt állítja, hogy az orosz gáz nélkül könnyűszerrel megvagyunk, akár reggelről estére lemondhatunk róla, nem tudja, miről beszél" - jelentette ki Salvini.



Mario Draghi korábbi kijelentésére utalva azt mondta, "sajnos, azt hiszem, nem elegendő kikapcsolni a légkondicionálást a háború megállításához".



Megoldásként az atomenergiát nevezte meg, azt hangoztatva, hogy Olaszország az egyetlen a gazdaságilag fejlett és feltörekvő államokat tömörítő G20-csoportban, amely lemondott az erről az energiaforrásról.



Ami a jobboldali pártkoalíciót illeti, Matteo Salvini közös kormányprogramot szorgalmazott a 2023-as parlamenti választásokra készülve. "Egységesen nyerhetünk már a júniusi időközi helyhatósági választásokon is" - üzente a Liga vezetője a jobboldali Olasz Testvéreknek (FdI) és a jobbközép Hajrá, Olaszország!-nak (FI). Salvini bejelentette, hogy ellátogat az FdI Milánóban megkezdődött és vasárnapig tartó találkozójára, mellyel a párt elnöke, Giorgia Meloni elindította az FdI választási kampányát. Matteo Salvini közös találkozóra invitálta a jövő hétre Melonit és a FI elnökét, Silvio Berlusconit.



Hangsúlyozta, hogy a felmérésekben az első helyen álló jobboldali szövetség egy évvel a választások előtt nem akarja felborítani a Mario Draghi vezette kormányt, de a Liga "békét" sürget az olasz társadalomban is a jelenlegi kormány "harcos" adópolitikájával szemben, amely Matteo Salvini szerint 15 millió olaszt sújt.

mti