A DK-vezér vezényel a baloldali pártoknak

A mai parlamenti alakuló üléssel egy új időszak kezdődik, heteken belül megalakul az ötödik Orbán-kormány, jelentette ki a Magyar Hírlapnak Deák Dániel, aki beszélt a kormány családvédelmi intézkedéseiről, az átgondolt energiapolitikáról és a baloldal tehetetlenségéről.

2022. május 2. 11:51

A múlt héten bejelentett nyugdíjemelés és az árstopok fenntartása azt jelzi, hogy a baloldal riogatásával ellentétben nem kell megszorításokra számítani, folytatódik tovább az a kormányzati politika, amely biztosítja a családok gyarapodását még egy válságos időszakban is – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint ez annak köszönhető, hogy Magyarország sikeres gazdasági és geopolitikát folytatott, így nálunk az energiaválság sem érezteti annyira a hatását, mint más európai országokban. „Mindeközben a baloldal romokban van, és lényegében mindenki kakas akar lenni a szemétdombon” – fogalmazott a politológus.

„A leglátványosabban erre Gyurcsány Ferenc törekszik, aki sorban találkozik a vezető ellenzéki politikusokkal, hogy meggyőzze őket: legyenek Gyurcsányok. Fekete-Győr Andrással egy parkban találkozott, akivel vélhetően a 2010 előtti MSZP–SZDSZ-koalíciót renoválná, amelyben a DK dominálna, a Momentum pedig hozná azokat a szavazókat, akik nem kedvelik Gyurcsányt. Ehhez azonban az kell, hogy teljesen eltüntessék a többi kispártot, amire az EP-választás lehet kiváló alkalom. A Párbeszéd, a Momentum, az MSZP és a Jobbik is már 0–3 százalékos támogatottságot felmutató formáció, önállóan teljesen életképtelenek. Ha a 2024-es EP-választáson ez a szavazatszámokban is megmutatkozik majd, akkor Gyurcsány utána végleg bedarálhatja őket, ha addig ez még nem történik meg” – szögezte le Deák Dániel.

A politológus értékelése szerint a baloldal kormányzásképtelenségét mutatják a parlamenti alakuló ülést megelőző nyilatkozatok is, amikor még a bizottsági pozíciókról sem voltak képesek megállapodni, a tárgyalás közepén kértek időt, hogy egyeztethessenek Gyurcsány Ferenccel. A választás után felélénkült a vita a baloldalon arról, hogy részt kell-e venni az alakuló ülésen, ennek a témának a leghangosabb szószólója a botránypolitikus Hadházy Ákos volt, aki végül egyedül maradt, mert mindenki ott lesz az alakuló ülésen. Emlékezetes, hogy 2018-ban is voltak olyan baloldali politikusok, akik kivonultak, annak is csak negatív hatása volt a támogatottságukra nézve. „Az új parlamentnek és az új kormánynak a legfontosabb ügye a háború lesz, amelynek komoly gazdasági hatásai vannak” – szögezte le az elemző.

„Magyarországnak el kell kerülnie, hogy az Európai Unió olaj- és gázembergót vezessen be Oroszországgal szemben, hiszen annak beláthatatlan következményei lennének hazánkra nézve. Lengyelország és Bulgária sem kap közvetlenül orosz gázt, amelyre azonban rá vannak szorulva, így más országoktól veszik meg ugyanazt az orosz gázt. Ez egy nevetséges színjáték, hiszen szavak szintjén azt mondogatják, hogy függetlenedtek az orosz gázimporttól, közben pedig például Németországtól vásárol orosz gázt Lengyelország is. Magyarország világosan elmondja az álláspontját, és kitart mellette, nem köntörfalaznak a kormányzati szereplők sem itthon, sem külföldön” – összegzett Deák Dániel.

