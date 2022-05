Ebben a formában felelősen nem támogatható az újabb brüsszeli szankciós csomag

Az Európai Bizottság büntető intézkedéseket vetne ki az orosz kőolajra. Megszületett a javaslat a hatodik szankciós csomagról, amelyet Ursula von der Leyen ma reggel mutatott be az Európai Parlamentben, ennek része lenne az olaj-embargó is. Felszólalásában a brüsszeli bizottság elnöke is elismerte, hogy néhány tagállam kifejezetten rossz helyzetbe kerülhet. A magyar kormány nem engedi veszélyeztetni a magyar olajellátás biztonságát.