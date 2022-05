A Biden-adminisztrációba is beépült a Soros-hálózat

Apróbb óvatlanság leplezte le az amerikai liberális háttérhatalmat: a sajtó egy gyakornokhirdetés kapcsán bukkant arra az NGO-ra, amely a konkrét szövegezés szintjéig befolyásolja a Biden-adminisztráció döntéseit. A nyilvánosság elől rejtegetett, Governing for Impact nevű szervezet a Trump-kormány eredményeinek eltörlésére esküdött fel, s ebben a céljában a Soros-hálózat is dollármilliókkal támogatta.

2022. május 5. 10:45

(Fotó: Anadolu Agency)

A Soros-hálózat már az USA kormányzásába is mélyen beépült, a Governing for Impact (GFI, magyarul Kiemelt Hatással Bíró Kormányzásért) nevű szervezet a konkrét szövegezés szintjéig befolyásolja a Biden-adminisztráció döntéseit. Az amerikai Fox News a minap számolt be arról, hogy a Soros György alapítványbirodalma által több millió dollárral támogatott NGO – amelynek az igazgatóságában ráadásul a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) ügyvezető igazgatója, Tom Perriello is ott ül – számos olyan szövetségi szintű kormányjavaslatot dolgozott ki, amelyeknek már a megvalósítását is kilobbizták. Mindez a nyilvánosság elől rejtve történt, ugyanis a GFI-re egyes internetes keresőmotorok – például a Google – nem adnak találatokat, és a konzervatív televíziós csatorna feltáró cikkéig szinte semmilyen sajtó- vagy híranyagban nem szerepelt.

Az eltüntetett hirdetés

A gyakorlatilag fantomszervezetként működő GFI létezését a Capital Research Center nevű konzervatív nonprofit kutatóintézet egyik munkatársa szúrta ki, és értesítette a Fox Newst. Parker Thayer is csak úgy bukkant az NGO-ra, hogy az a Harvard jogi karának a weboldalán helyezett el – egy azóta törölt – hirdetést, amelyben jogi gyakornokokat kerestek. A Soros-szervezet azzal dicsekedett a hirdetésben, hogy már több mint hatvan, mélységében kidolgozott szabályozási javaslatot adtak át mintegy tucatnyi szövetségi hivatalnak. Szavaik szerint ezekkel a Biden-adminisztrációt az „átalakító kormányzásra” készítenék fel.

A GFI harcias Trump-ellenességgel párosuló demokrata párti elkötelezettségét a szervezet honlapján található nyilatkozatban is rögzítették. A nyilvánosság elől ugyancsak rejtegetett (csak a konkrét URL ismeretében megtalálható) weboldalon fellelhető krédó szerint azt tűzték ki célul, hogy visszavonatják Donald Trump korábbi republikánus elnök általuk károsnak nevezett intézkedéseit. Egy részletesen kidolgozott programtervben pedig arról értekeznek, hogyan semlegesítenék Trump szabályozási hagyatékát egyebek mellett az oktatás, a környezetvédelem, az egészségügy, a lakhatás és a munkaügyek területén.

Befolyásos NGO

Egy rendkívül beszédes prezentáció szerint ezekben a kérdésekben az NGO-nak több mint húsz szövetségi javaslatát hajtották végre 2021 óta. A GFI által a Prezi nevű oldalra feltöltött – és mára elérhetetlenné vált – slide show-ban arról is beszámoltak, hogy számos további kormányzati rendelkezést készítettek elő. A diasorozatból az is kiderül, a Soros-szervezet milyen mélyen vert gyökeret a demokrata párti kormányban: az ábrák tanúsága szerint a múlt évtől a GFI legalább tíz szövetségi tárca és hivatal számára készített jogpolitikai feljegyzéseket, és szintén tíz közigazgatási törvény-előkészítő anyagot is összeállítottak. Azt is rögzítették, hogy az NGO a kormányzat minden szintjét érintő politikai projektekben készül részt vállalni a jövőben.

A prezentációból körvonalazódik a Soros-szervezetnek a neoliberális amerikai kormányzattal személyzeti szinten kiépített szerteágazó kapcsolatrendszere is, ugyanis az Obama és a Biden-adminisztráció több vezető szövetségi tisztségviselőjének a neve is feltűnik a diákon.

Egyikük a Biden-kormányzat egyik kulcsszereplőjeként számontartott Sharon Block, aki az új demokrata adminisztráció kezdetétől közel egy évig az USA Információs és Szabályozási Ügyek Hivatalát (OIRA) vezette, valamint a Menedzsment és Költségvetési Hivatal (OMB) adminisztrátoraként tevékenykedett. Gyakorlatilag Block volt az amerikai kabinet szabályozási főhivatalnoka. Az előadáshoz fűzött értékelő bejegyzésében Block azt a szokatlan kifejezést használta, hogy majd kiugrik a bőréből az izgalomtól. Az nem derült ki a kommentjéből, hogy melyik pont vagy pontok iránt lelkesedett ennyire, s a Fox News kérdésére sem volt hajlandó elárulni, hogy konkrétan milyen projekteken dolgozott együtt az NGO-val, amíg kormányzati tisztséget viselt.

Kulcspozíciókban a Soros-katonák

A GFI munkájában mások mellett részt vett Joel McElvain is, aki korábban az USA igazságügyi minisztériumának volt a vezető tisztségviselője, de 2018-ban távozott a posztjáról, tiltakozva a Trump-kormányzatnak az Affordable Care Acttel (vagyis Obama elnök sokat kritizált egészségügyi reformjával) kapcsolatos álláspontja ellen. Azonban McElvain 2021-ben már újra a Biden-adminisztrációt erősítette.

A diákon megemlítik Raj Nayakot, a munkaügyi tárca vezető beosztású munkatársát, Sabeel Rahmant, a szabályozási hivatal főtanácsosát, Narayan Subramaniant, az energetikai tárca jogi tanácsadóját, valamint Maggie Thomast, akit Biden elnök a klímapolitikai hivatal kabinetfőnökének tett meg. A GFI négyfős igazgatóságában pedig kizárólag Soros-katonák foglalnak helyet. A már említett Perriello mellett a testület tagja Sam Fulwood III, aki a szintén Soros által finanszírozott American University egyik dékánja, korábban pedig az ugyancsak Soroshoz köthető Center for American Progress főmunkatársa volt. További tag Ilyse Hogue, aki nyolc évig volt a NARAL Pro-Choice nevű abortuszpárti szervezet elnöke, amely ugyancsak a milliárdos spekuláns érdekkörébe tartozik. A grémiumban ül Jess Morales Rocketto is, aki civil szerepvállalási igazgató a National Domestic Workers Alliance-nél, amely szintén Soros Györgyhöz köthető.

A Fox News konkrét példát is említett arra, hogy a GFI miként befolyásolja az amerikai kormány működését. A csatorna szerint ugyanis az NGO-nak szerepe lehetett az USA oktatási minisztériuma egyik asztalon lévő döntésének a kialakításában. A tárca ugyanis a transzgender emberekkel szembeni elfogultság felszámolása jegyében mostanában tervezi megváltoztatni azt a Trump elnöksége alatt elfogadott szabályzatcsomagot, amely kizárólag a két biológiai nem mentén ismerte el a diákok szexuális besorolását. Mint a Fox News rávilágított, ugyanezzel a témával foglalkozott a Soros-NGO 2020 novemberében készült egyik feljegyzése is.

Átláthatatlan hálózat

Közben az is kiderült, hogy a GFI nem egy önálló nonprofit szervezet, hanem egy rendkívül kiterjedt és átláthatatlan hálózat része. Közvetlen irányítója a New Venture Fund elnevezésű washingtoni székhelyű tanácsadó cég. Azonban ez az információ csak a Nyílt Társadalom Alapítványok ösztöndíj-adatbázisában elérhető, ahogyan az is, hogy a Soros-hálózat a New Venture Fundon, illetve Sixteen Thirty Fundon keresztül hatalmas – több mint tízmillió dollárnyi – összegekkel támogatja a GFI-t. Az OSF adatbázisa szerint a két szervezet 2019-ben és 2020-ban összesen 12,98 millió dollárral – folyó árakon számolva 4,6 milliárd forinttal – támogatták a GFI-t valamint az ahhoz kapcsolódó akcióalapot.

A Foundation to Promote Open Society 5,53 millió, az Open Society Policy Center pedig 7,45 millió dollárt folyósított az NGO-nak a két említett szervezeten keresztül. Mindeközben a GFI-nek a saját honlapján feltüntetett éves költségvetése mindössze 3,36 millió dollár. A nehezen átlátható finanszírozási struktúra azzal egészül ki, hogy a New Venture Fund az alatta működő nonprofit szervezeteknek – köztük a GFI-nek – az adózási és jogi státuszukat is biztosítja, és ezáltal lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék az adóbevallások benyújtási kötelezettségét, ami fényt derítene valós pénzügyi, finanszírozási helyzetükre.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a New Venture Fund a hálózat sok más alapjával együtt az Arabella Advisors nevű tanácsadó cég alá tartozik, amely részt vett az erőszakos megmozdulásokat szervező Black Lives Matter mozgalom finanszírozásában és elindításában, de egy pénzügyi botrány kapcsán is cikkezett róla a sajtó. Korábban a Fox News arról számolt be, hogy az amerikai balliberális oldal 1,6 milliárd dollár értékű készpénzt gyűjtött be névtelen adományozóktól, s a tranzakciók átláthatatlansága és a források nehezen azonosítható volta miatt ezeket az összegeket dark money-ként (sötét pénzekként) emlegette a sajtó.

A feltárt dokumentumok szerint az Arabella Advisors 896 millió dolláros támogatást nyújtott különböző liberális csoportoknak. A New Venture Fund is hasonlóan nagy eszközállománnyal rendelkezik: 2020-ban 965 millió dollárt gyűjtöttek be névtelen befizetések formájában.

Dollármilliárdos pénzmozgások

A hálózatban szereplő alapok – amelyeket Soros alapítványai külön-külön is több millió dolláros összegekkel támogatnak – a sötét pénzekből származó bevételeikből jelentős summákat utalnak át különböző nonprofit szervezeteknek, amelyek közül több a hálózaton kívül működik. A Fox News cikkéből kiderül például, hogy a New Venture Fund 447 millió dollárt folyósított más baloldali szervezeteknek (44 millió dollárt az America Votesnak, 25 millió dollárt a választási reformcsoportnak, a Center for Tech and Civic Life-nak és egymillió dollárt a Center for American Progressnek, amely egy nyíltan Biden-szimpatizáns csoport). A Sixteen Thirty Fund is óriási összegeket költött hasonló szervezetek támogatására: 128 millió dollárt utaltak az America Votesnak, tízmillió dollárt a Defending Democracy Togethernek (nyíltan Trump-ellenes), 2,1 millió dollárt az American Bridge 21st Century Foundationnek (amit a liberális demokrata David Brock irányít).

A szintén az Arabella Advisors alá tartozó Windward Fund 44 millió dollárral támogatott nonprofit szervezeteket, többek között támogatta a Missouri Organizing and Voter Engagement Collaborative és a National Vote at Home Institute nevű választói elkötelezettségi csoportokat.

Az ugyancsak az Arabella Advisors által menedzselt Hopewell Fund 80 millió dollárt költött hasonló célokra, ebből a legjelentősebb (nyolcmillió dollár támogatás) egy progresszívmédia-csoporthoz, az Acronym hoz került.

A hálózat aktivista vonalon is kapcsolódik az amerikai belpolitikához, hiszen az Arabella Advisors tavalyi hatásjelentéséből az derül ki, hogy a választások lebonyolításában is részt vettek. A Time to Vote kampány keretében például önkénteseket szerveztek a csoport dolgozóiból, akik a többi között közvélemény-kutatóként vehettek részt a választáson vagy az idősek szállításában működhettek közre, sőt akár a jelöltek támogatásában is aktívan részt vehettek. Bevallott céljuk a választói aktivitás fokozása és a választáson való részvétel fontosságának hangsúlyozása volt.

MNO - Mediaworks Hírcentrum