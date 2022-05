Brüsszel olajembargós javaslata felér egy atombombával

Elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország ellen bevezetni kívánt uniós olajembargót Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában, kijelentve: az felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával.

2022. május 6. 09:51

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2022. május 6-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Elfogadhatatlannak nevezte az Oroszország ellen bevezetni kívánt uniós olajembargót Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában, kijelentve: az felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával.

A kormányfő hangsúlyozta: az uniós tagállamok vezetői korábban egyezségre jutottak abban, hogy csak olyan lépéseket szabad tenni, amelyek figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét és azt a szuverén jogot, hogy az energiamixüket meghatározzák, ám az Európai Bizottság elnöke "akarva, akaratlanul megtámadta a nagy nehezen létrehozott európai egységet". Egy háború idején ennek súlyos következményei vannak - tette hozzá.



Kifejtette: akinek van tengere, vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajat a világ bármely pontjáról, de vannak országok, amelyeknek nincs ilyen lehetőségük. Magyarországra orosz vagy bármilyen olaj kizárólag csővezetéken érkezhet, a csővezeték "egyik vége Oroszországban van, a másik pedig Magyarországon", ez egy adottság - magyarázta. Hozzáfűzte: olyan javaslatot, amely ezt a körülményt figyelmen kívül hagyja, nem tudunk elfogadni.



A miniszterelnök kiemelte: az olajembargó felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, ha elfogadják, "a rezsicsökkentésnek vége van", 700 forintos benzin- és 800 forintos gázolajár következhet.



Az a harc, amit én most folytatok, az a magyar rezsicsökkentés megvédéséért folytatott harc - fogalmazott Orbán Viktor, aki azt is elmondta, az orosz olaj más fajtával helyettesítéséhez évekre és több száz milliárd forintos beruházásra, a hazai energiatovábbítási rendszer átalakításához pedig ezermilliárdos beruházásokra van szükség.



Azt mondta, a szükséges beruházásokhoz kell öt év. Erre van pénzünk, mert az EU erre ad, bár "csak papíron van meg ez a pénz, mert eddig nem adták ide, amíg azt nem adják ide, addig hozzá sem tudunk kezdeni" ehhez a munkához. Vagy máshonnan kell pénzt szereznünk, mondjuk a pénzpiacról - tette hozzá.



Orbán Viktor elmondta: ugyanakkor érdemes elgondolkodni, hogy van-e értelme egy ilyen költséges átalakításnak, amely 4-5 év múlva tud csak működni, miközben a háború az oka az egésznek, "a háború pedig most van".



Közölte: ha látjuk, hogy mi az a javaslat, amely megfelel a magyar érdekeknek, "akkor természetesen örömmel tárgyalunk". De az a javaslat, amely az asztalon van, létrehoz egy magyar problémát, és semmilyen javaslatot nem tesz a megoldására - jelentette ki.



Hangsúlyozta: amíg a magyar kérdés nincs megoldva, addig nincs magyar igen, "úgyhogy ezt a javaslatot postafordultával vissza is küldtem az elnök asszonynak átdolgozásra, várjuk az új javaslatot".



Megjegyezte: a bizottság javaslata olyan helyzetet idézhet elő, hogy egész egyszerűen nem lesz Magyarországon üzemanyag, és nem lesz jó néhány olajból származó, az ipar számára fontos termék sem.



A miniszterelnök úgy folytatta, eleve nem jó eszköz a szankciók bevezetése, de Magyarország vétóját fenn kell tartani a magyar szempontból legfontosabb kérdésekre. Ezért a szankciók első öt csomagjára hajlandó volt igent mondani, de világossá tette, hogy lesz egy vörös vonal: az energiaembargó - mutatott rá.



Azt is megjegyezte, hogy az orosz ortodoxok vezetőjét, Kirill patriarchát is a szankciós listára akarják tenni, de "mi nem fogjuk támogatni, hogy egyházi vezetőket tegyenek fel" erre a listára, mert ez érinti a magyarországi közösségek vallásszabadságának kérdését, az pedig szent és sérthetetlen.



Azt is kijelentette, hogy a béke oldalán állunk és segítünk. Célnak nevezte, hogy a felek mihamarabb kössenek azonnali tűzszünetet és kezdődjenek meg a béketárgyalások. Felidézte: a béke érdekében ment a háború kitörése előtt Moszkvába, ahol a francia elnök és a német kancellár sem járt sikerrel.



Megerősítette, Magyarországnak - amely ugyanakkor történetének valaha volt legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja - ebből a háborúból ki kell maradnia.



Közölte: az egész magyar társadalom megmozdult, "a magyarok zárójelbe tették azt, hogy hogyan bántak az ukránok a magyarokkal a megelőző években, mert most a szenvedő embert látjuk".



A fegyverszállítással távolodunk a békétől, nem közeledünk ahhoz, "aki fegyvert szállít, bajt hoz a saját fejére is, különösen, ha a háborúban álló ország szomszédja" - értékelt.



A miniszterelnök rámutatott: "Kárpátalja lőtávolságon belülre került", mert valaki szállított vagy szállítani készült fegyvereket, és az oroszok azokat a közlekedési csomópontokat, ahol az ilyen átrakodás, szállítás történik, ki fogják lőni.



Orbán Viktor közölte: május 20. és 30. között tervezi bemutatni új, jelentősen átalakított szerkezetű kormánya tagjait. Jelezte: nagyon sok és mérvadó változás következik, mint ahogy a világban is sok és mérvadó változás történt.



Hangsúlyozta: a kereszténydemokrata-nemzeti kormányok úgy jönnek létre, hogy megpróbálják megérteni a következő négy év kihívását.



A migránsnyomás elleni védekezést erősítenünk kell - jelentette ki, hozzátéve, "a pandémia még nem ment el", és a világ nincs felkészülve egy ilyen járványra, ahogyan a háború is jelen van. "Olyan kormányt kell alakítani, ami ezekkel szemben képes megvédeni Magyarországot" - mondta Orbán Viktor.



MTI