Giro d'Italia - Van der Poel nyerte a nyitótávot

A holland Mathieu van der Poel nyerte pénteken a Budapest és Visegrád közötti nyitószakaszt a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen, amelynek első három távját Magyarországon rendezik. Legjobb magyarként Valter Attila 29. lett – nyilatkozata az anyagban!

Utoljára frissítve: 2022. május 6. 19:10

2022. május 6. 14:03

A visegrádi etap győztese, a holland Mathieu van der Poel (elöl) a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny Budapest és Visegrád közötti 195 kilométeres nyitóetap befutóján Visegrádon 2022. május 6-án. Ez az első alkalom, hogy Magyarországot érinti a háromhetes körverseny, a Giro 14. alkalommal rajtol Olaszországon kívül. MTI/Mohai Balázs

A holland Mathieu van der Poel nyerte pénteken a Budapest és Visegrád közötti nyitószakaszt a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyen, amelynek első három távját Magyarországon rendezik. Legjobb magyarként Valter Attila 29. lett.

A pénteki 195 kilométeres, 900 méter szintkülönbséget tartalmazó táv során Székesfehérváron és Esztergomban várt részhajrá a mezőnyre. Azonnal az éles rajt, azaz a "null kilométer" után a Drone Hopper-Androni Giocattoli két kerékpárosa, Mattia Bais és Filippo Tagliani szökésbe indult, ez mindenkinek megfelelt, így a csapatok majdnem 11 percre elengedték a két szökevényt.



Az utak mellett rengetegen bíztatták a magyarokat és köszöntötték a mezőnyt: Peák Barnabást egy felüljáróra kifüggesztett molinóval motiválták, a hazai bringásokat és a nemzetközi sztárokat az aszfaltra írt feliratok bíztatták. De volt olyan szurkoló, aki T-rex jelmezben spinningezett, mások rózsaszín egyenpólóban lóháton vágtattak a mezőny mellett, Martonvásárnál pedig huszárok kivont karddal galoppoztak egy rövid szakaszon a kerekesek kíséretében.



Esztergomot elhagyva, 14 kilométerrel a cél előtt érték utol a két andronis versenyzőt, a szakaszsiker pedig a várakozásoknak megfelelően a visegrádi Fellegvárba vezető, negyedik kategóriás emelkedőn dőlt el. A 338 méter magasan fekvő célba öt kilométer hosszú, ötszázalékos átlagmeredekségű, helyenként nyolcszázalékos kaptató várt a bringásokra.



Előbb a belga Lawrence Naesen, majd a német Lennard Kämna indított hosszú hajrát, de végül a szakaszsikerre előzetesen legesélyesebbnek tartott kettős, a Gent-Wevelgem eritreai bajnoka, Biniam Girmay és a flandriai körversenyt idén másodszor megnyerő holland Van der Poel vetélkedtek az elsőségért, miután az egyik legjobb sprinter, Caleb Ewan bukott a célegyenesben. Végül Van der Poel bizonyult a leggyorsabbnak, így győzelmével ő ölthette magára elsőként az összetett éllovasát illető rózsaszín trikót az idei kiíráson. Valter Attila a legjobbakkal együtt, a győztestől négy másodperccel elmaradva ért célba a 29. helyen, s az első háromnak járó időjóváírások miatt 14 másodperces hátrányból várja a szombati folytatást.



A másik két magyar induló közül Fetter Erik még az emelkedő előtt bukásba keveredett, így 2:22 perces hátránnyal 112. helyen ért célba, míg Peák Barnabás 167. lett a győztestől 5:33 perccel elmaradva.



Szombaton újabb magyarországi táv, a 9,2 kilométeres budapesti egyéni időfutam következik, az első induló 14 órakor rajtol a Hősök teréről. A 105. Giro d'Italia mezőnye összesen 3445,6 kilométert teker, amíg célba ér május 29-én a veronai időfutamon.

Eredmények:

1. szakasz, Budapest-Visegrád, 195 km:

--------------------------------------

1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) 4:35:28 óra

2. Biniam Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty-Gobert) azonos idővel

3. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain Victorious) a.i.

...29. Valter Attila (Groupama-FDJ) 4 mp hátrány

...112. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 2:22 p h.

...167. Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert) 5:33 p h.

Valter: ez őrület!

A 29. helyen legjobb magyarként célba érő Valter Attila "egészen őrületesnek" nevezte azt a hangulatot, amelyet a magyar szurkolók varázsoltak a 105. Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny pénteki nyitószakaszán.

„Verseny közben mondtam is Fetter Eriknek, ha annyi ötszázast kapnék, ahányan a nevemet kiabálták az út mentén, akkor megvehetném a Vajdahunyadvárát. A mezőnyben is sokan kérdezték, hogy számítottam-e ilyen őrületes hangulatra, de ez minden képzeletemet felülmúlta" - mondta a Groupama-FDJ magyar versenyzője.



Valter arról is beszámolt, hogy Esztergomig maximálisan ki tudta élvezni az ünneplést, utána viszont a nyugalmat felváltotta az idegesség a mezőnyben.



„Kicsit vegyes érzéseim vannak, mert talán a legjobb tíz reális lehetett volna. Azt gondoltam, jó pozícióban vagyok, mert együtt jöttem Alejandro Valverdével, ami mindig nyugtatólag hat, de ezúttal ez mégsem volt kifizetődő. Lehettem volna előrébb is" - értékelte saját teljesítményét a harmadik Giróján induló 23 éves kerekes, aki azt azért hozzátette: még sosem kezdett ilyen jól háromhetes viadalon, ez pedig bíztató lehet a folytatásra.



A szombati időfutammal kapcsolatban kifejtette, mivel nem az összetettre koncentrál, ezért nem fog felesleges kockázatot vállalni, sokkal inkább minden percét és méterét élvezni szeretné a versenynek.



A két éve 27., tavaly 14. helyezett Valter, aki az előző kiírás alkalmával három napon át viselte az összetett első helyezettjét illető rózsaszín trikót, idén azzal a céllal vágott neki a viadalnak, hogy szakaszt nyerjen.



Szombaton a 9,2 kilométeres budapesti egyéni időfutam következik, az első induló 14 órakor rajtol a Hősök teréről, ahonnan a Budai Várban lévő Szentháromság térre tekernek a versenyzők. A 105. Giro d'Italia mezőnye összesen 3445,6 kilométert tesz meg, amíg célba ér május 29-én a veronai időfutamon.





Indulás a magyarok fővárosából

Lassú rajttal elindult a Hősök teréről a 105. Giro d'Italia mezőnye, ezzel megkezdődött az első, Magyarországot érintő háromhetes országúti kerékpáros körverseny.

A viadal nyitóetapjának keretében a 22 csapat 176 bringása 195 kilométert teker, a 900 méternyi szintkülönbséget tartalmazó szakasz során gyorsasági részhajrá Székesfehérváron és Esztergomban lesz, a visegrádi befutóra a negyedik kategóriás emelkedőn 17 és 17.30 között kerül sor.



Már a rajt előtt órákkal a Hősök terén gyülekezett a tömeg, amelyet a többi között gólyalábas zászlótáncosok és zsonglőrök szórakoztattak, de egy szponzori sátornál ki lehetett próbálni a kerékcserét is egy bringán, a kilenc másodperces rekordot egy cseh rajongó állította fel. A legnagyobb érdeklődés az aláírási ceremóniát övezte, amikor a bringások kézjegyükkel hitelesítik, hogy rajthoz állnak az adott szakaszon. Hatalmas üdvrivalgást váltott ki, amikor a szokásoktól eltérően a ceremóniát megszakítva egyszerre állt a színpadra a három magyar induló, a két újonc, Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) és Fetter Erik (EOLO-Kometa), valamint a harmadik Giróján szereplő Valter Attila (Groupama-FDJ). A rajtnál is ők álltak az első sorba.



"Jól vagyok, nagyon várom az egész napot, nyugodt vagyok, nem érzem azt a stresszt, amit vártam" - fogalmazott a tavaly három napig az összetett elsőt illető rózsaszín trikót viselő Valter az MTI kérdésére. "Megtettem mindent, nincs mit stresszelni. Közben már nyilván izgulni fogok. De így, hogy most nem izgulok, talán ott se fogok."

A verseny trófeája a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny rajtja előtt a Budapest és Visegrád közötti 195 kilométeres nyitóetapján a Hősök terén.



A Groupama-FDJ két opcióval rendelkezik, vagy Valter vagy a sprinter Arnaud Démare fog harcolni az elsőségért.



"Közel sem én vagyok a leggyorsabb a mezőnyben, de nem is sprintbefutóra, hanem hegyi sprintbefutóra készülünk, ahol egy nagyobb boly fog küzdeni a győzelemért" - fejtette ki.



A rendkívül izgatott Peák Barnabás az újságíróknak megerősítette: a visegrádi emelkedőn az egész csapatuk az U23-as vb-ezüstérmes eritreai Biniam Girmay sikeréért dolgozik majd, akit rengeteg szurkoló kísért el a magyar fővárosba.



"Nagyon nagy esélye van arra, hogy nyerjen, különleges lenne a csapatnak, ha rögtön az első nap fel tudnánk venni a rózsaszín trikót" - fogalmazott Peák, akinek az lesz a szerepe az emelkedőn, hogy a "felvezető vonatot" jó pozícióba hozza.



A friss, kétéves szerződéshosszabbítással rajtoló Fetter elmondta, szabad kezet kapott a befutóra, de a fő emberük a szakaszra Vincenzo Albanese, rá fog épülni az EOLO-Kometa, így nem mennek szökésbe.



"Nagyon örülök, hogy ennyire megbíznak bennem és megadják ezt a lehetőséget. Nyolcan, csapatként összedolgozva remélem, valami gyönyörűt érünk el a nap végén" - szögezte le Fetter.

MTI