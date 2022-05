Orosz támadások Zaporizzsja megye ellen

Az orosz hadsereg ismét fokozta légi és tüzérségi támadásait az Ukrajna keleti részében lévő Zaporizzsja megye ellen - közölte pénteken a helyi katonai adminisztráció.

2022. május 6. 16:26

Térkép: Institute for Study of War

A közlemény szerint az utóbbi időben az orosz erők leálltak a régió elleni támadásokkal, viszont péntek délelőtt heves légi és tüzérségi csapásokat mértek Hujlajpole és Orohiv településekre.



Közben egy Ukrajnában szolgáló fehérorosz önkéntes zászlóalj közölte, hogy az orosz csapatok által körülzárt mariupoli Azovsztal üzemben legalább öt tagja is harcol ukrán oldalon. A Kasztusz Kalinovszkij 19. századi forradalmár nevét viselő zászlóalj márciusban alakult, tagjai fehérorosz katonák és Ukrajnába emigrált fehérorosz állampolgárok, akik javarészt az Aljakszandr Lukasenka újbóli elnöki beiktatása elleni 2020-as minszki tüntetésekben vettek részt.



A zászlóalj képviselői az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint arról tájékoztattak, hogy utoljára négy nappal ezelőtt létesítettek kapcsolatot az Azovsztalban lévő fegyvereseikkel. "Sikeresen harcolnak, és nemcsak kitartóan védekeznek, hanem időnként az ellenség felé is kitörnek, egészen a város utcáiig" - mondta el Jan Melnikov, a zászlóalj szóvivője. Hozzátette, hogy információik szerint az üzemben tartózkodó katonák morálja megfelelő, de fogy a lőszerük, az élelmük és az ivóvizük.

És 80 százalékuk megsebesült.



Becslések szerint mintegy kétezer katona lehet a körülbelül 11 ezer négyzetkilométeren elterülő, kiterjedt alagútrendszerrel és földalatti bunkerekkel rendelkező gyárkomplexum területén.



A fehérorosz katonák szerint Mariupolban patthelyzet alakult ki. Szerintük most lehetetlen az orosz blokádot megszüntetni, mert Ukrajna továbbra sem rendelkezik az ehhez szükséges tüzérséggel és légvédelemmel. A nehézséget az is jelenti, hogy a Donyeck megyei kikötőváros túl közel van az orosz határhoz, emellett a tengeri útvonalakat is elzárták az oroszok, így abból az irányból sem kaphatnak a város védői ukrán támogatást.



Az Azov ezred közben a telegramon közölte, hogy az orosz csapatok megsértették a tűzszünetet, és rálőttek egy autóra, amely embereket próbált kimenekíteni az Azovsztal üzemből. Egy ukrán katona életét vesztette, hatan megsebesültek.



Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó azt mondta egy tévéműsorban, hogy az orosz csapatok folyamatosan ágyúzzák a Donyec-medencei régiót, és a következő napokban fokozott offenzíva várható. "Erőteljesebb offenzívára készülünk. A következő 3-4 napban az oroszok bevetnek minden erőt, hogy betörjenek Szeverodoneckbe vagy Popasznába" - fejtette ki, hozzátéve, hogy céljuk az ukrán fegyveres erők bekerítése a térségben.



Szavai szerint az orosz hadsereg a luhanszki régió egész területét éjjel-nappal ágyúzza különböző típusú fegyverekből, de az ukrán védők bátran tartják pozícióikat. Rámutatott arra, hogy a civilek kimenekítése nagyon nehéz, és jelenleg csupán mintegy 50 ezer polgári személy maradt a megye ukrán ellenőrzésű területén.



Az ukrán katonai hírszerzés arról adott hírt, hogy Luhanszk megyében, az orosz megszállás alá került Szorokine városban elkezdték kiállítani a szakadár luhanszki "népköztársaság" útleveleit az oda menekült ukrajnai lakosoknak. A felderítés értesülései szerint "az otthonuktól, vagyonuktól és pénzüktől megfosztott emberek kénytelenek beleegyezni ezekbe a feltételekbe, mert csak így juthatnak pénzhez, élelemhez és orvosi ellátáshoz". Azokat, akik megtagadják a "népköztársaságbeli állampolgárság" felvételét, minden megélhetési forrástól megfosztják és nyomásgyakorlásnak teszik ki - állította az ukrán védelmi tárca hírszerzési főigazgatósága.



Mindeközben Volodimir Zelenszkij újonnan létrehozott érdemrenddel tüntetett ki ukrán katonákat. A háborús szolgálatokért járó érdemkeresztet öt katona, köztük Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka vehette át elsőként.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy 11 orosz katonát ejtettek fogságba az ország keleti felében lévő Harkiv megyében. Az őrizetbe vettek orvlövészek voltak és a donyecki szakadárok úgynevezett 115-ös ezredéhez tartoztak. Ezenfelül a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében semlegesítettek egy szabotőrcsoportot.



Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) arra számít, hogy a második világháborús győzelem ünnepnapjain, május 8-9-én megsokasodnak az orosz támadások az ukrajnai városok ellen, ezért felhívták a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légvédelmi szirénák jelzéseit.



