Szegény még ma is cenzor

2022. május 8. 00:30

Mandiner / Ficsor Márton

„Nekem már az is kérdés, szabad volt-e őt erre a posztra simán megszavazni – a Fidesznek természetesen jár ez a tisztség, ám nem mindegy, kivel töltik be, az illető eddig hogyan végezte ezt a munkát.

Kövér most korábbi önmagát is felülmúlta. Nehéz lehetett. Úgy képzeli, ítélkezhet a képviselők gondolatai fölött is. Jobbágynak tekinti őket, saját magát meg a fölöttük ítélkező házelnöki »úriszéknek«. Tiszta szerencse, hogy az első éjszaka jogát nem követeli meg a honatyák hitvesétől.

Varjút és Aratót (történetesen mindketten egyéni képviselők, nézeteik ismeretében választották meg őket) azért nem terjesztette elő az adott posztokra, mert szerinte »az alkotmányos rend ellen lázítanak«. Ami azt jelenti, hogy az alkotmányozás körüli vitában elképzelhetőnek tartották az illegitimnek minősített Alaptörvény feles többséggel való elvetését. Én speciel egyáltalán nem értettem egyet velük, de attól még vélekedhet valaki így. (Ha az Alaptörvényt a Fidesz Szentírásként tisztelné, maga sem módosítaná most éppen tizedjére, és nem írna bele csakis a pillanatnyi érdekeinek megfelelő hülyeségeket.)

Ennél is cifrább Jámbor András esete, aki azért nem lehetett jegyző, mert a házelnök szerint »nem elég elhivatott« e tisztség iránt. Ugyanis bevallotta, hogy a poszt főleg azért érdekli, mert az ebből származó többletjövedelmét a civil szervezeteknek adná tovább.

Ha elkaszinózná, lóversenyre költené, elinná vagy lányok futtatásába fektetné be – természetesen elhivatottan –, minden rendben volna.”

Lendvai Ildikó: Kövér most korábbi önmagát is felülmúlta

