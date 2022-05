Óvakodjunk a vírusszakértőktől!

Nemrég döbbenetes hír került napvilágra. António Guterres ENSZ-főtitkár úgy vélekedett az év elején a virtuálisan megrendezett Világgazdasági Fórumon, hogy az egész világon mindenkit be kellene oltani a koronavírus ellen, máskülönben az emberiség soha nem tud megszabadulni a kórokozó és variánsai okozta világjárványtól – írta az MTI.

Egy kicsit megkeseredtem a hír hallatán, már csak azért is, mert Guterres úr ezt éppen azon a Világgazdasági Fórumon (World Economic Forum, WEF) jelentette ki, amelynek vezetője immáron megalakulása, 1971 óta az a Klaus Schwab, aki 2020-ban, a pandémia kezdetén máris megírta a Covid 19: The Great Reset című művét, amelyben lényegében meghirdette a globális technokrata elit által irányított világtársadalom riasztó vízióját. Egy 21. századi neokommunizmusét, amelyben a nemzetállamok jelentéktelenné válnak, megszűnnek, a hagyományos állam „elhal”, hogy átadja a helyét a gigacégek és gigabankok, a Big Tech, a Big Pharma, a Big Banks által irányított szép új világnak, amelyben, bár senkinek sem lesz tulajdona, mindenki „boldog lesz”.

Valahogyan azt kezdtem el érezni Guterres úr nyilatkozata kapcsán, hogy itt valami mégsem stimmel. Világkormány, világtársadalom és kötelező világoltás minden embernek – ez így együtt túlzottan is összecseng, ez az igazi probléma.

Már csak azért is, mert meg kell kérdeznem: tudják-e önök, hogy ez év márciusában a WHA, az ENSZ Egészségügyi Világközgyűlése új, globális közegészségügyi világrendet jelentett be, amely alapvetően globalizálja a kormányok válaszát a pandémiára? És hogy ehhez a tervhez csatlakozott az unió csúcsszerve is? S tudják, hogy – ha aláírják az egyes államok vezetői – ez azzal járhat, hogy kikerülhet a nemzetállamok kezéből annak az eldöntése például, hogy akarnak-e kötelező oltást vagy sem? S hogy ez végül oda vezethet, hogy 2024-től akár kötelező világoltást „szabadítanak rá” a Föld összes országára és lakosára, beleértve önöket és engem is?

De szólnom kell Bill Gatesről is, aki nemrég arról beszélt, hogy a koronavírusnál is sokkal súlyosabb világjárványok kialakulása várható, és erre fel kell készülni. Ő csak tudhatja, hiszen kétségtelen, hogy 2017–2018-ban kiváló és egyben félelmetes jósnak bizonyult, amikor ő és felesége arról beszéltek, hogy a globális járvány már úton van, ami a húszas években fog kitörni, és akár harmincmillió ember halálával is végződhet. Nem beszélve Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszról, a WHO jelenlegi főigazgatójáról, aki január végén kijelentette – mielőtt még reménykedni kezdhettünk volna, hogy lassan lecseng a járvány –, hogy a pandémia még egyáltalán nincs közel a végéhez, s a legrosszabb még hátravan…

S hogy kicsoda is Guterres, Gates, Gebrejeszusz? Guterresről annyit fontos tudni, hogy Portugália szocialista miniszterelnöke volt 1995 és 2002 között, 1999 és 2005 között pedig a Szocialista Internacionálé elnöke. Meggyőződéses globalista, migrációpárti politikus, nem véletlen, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosaként dolgozott 2005 és 2015 között, s nevéhez fűződik annak a kinyilatkoztatása is, hogy a bevándorlást, a migrációt emberi joggá kell emelni. Nem kérdéses, hogy a globalista elitben a helye.