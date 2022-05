Nem változtat a vesztes csapaton a baloldal

Tovább aprózódhat az ellenzéki térfél, hiszen a kiábrándult ellenzéki szavazók új pártokat szeretnének – jelentette ki a Magyar Hírlapnak Deák Dániel politikai elemző. Hozzáfűzte, a legfrissebb közvélemény-kutatások azt jelzik, az „egyéb” kategória már majdnem nagyobb, mint az összes ellenzéki párt együttes támogatottsága.

2022. május 9. 09:50

Egészen megdöbbentő az a magabiztosság, ami a baloldali politikusokon látszik nagyjából egy hónappal a történelmi vereségük után – értékelte a lapnak az elmúlt hét történéseit Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Rámutatott: mintha mi sem történt volna, Márki-Zay Péter arról beszél, hogy új alkotmányt akar készíteni, Gyurcsány Ferenc azt üzeni, legyen mindenki Gyurcsány, Jakab Pétert pedig újraválasztották pártelnöknek akkora többséggel, mintha elsöprő győzelmet aratott volna egy Jobbik vezette baloldal.

Semmilyen felelősségvállalás nincs az ellenzéki oldalon, nincsenek következmények, ami azonban egyértelműen a Fidesz–KDNP 2026-os választási győzelmét alapozza meg. Ez a „vesztes csapaton ne változtass elv” ugyanis azt eredményezi, hogy a következő parlamenti választásnak is ugyanazok a többször bukott pártok és politikusok futnak majd neki, amelyek és akik már többször fideszes kétharmados többséghez járultak hozzá a csapnivaló politikai teljesítményükkel.

Ennek oka az elemző szerint az intellektuális válság, ami általánosan jellemzi a baloldalt. Meglehetősen kontraszelektált a baloldali politikai felhozatal, így igazából már nincsenek olyan meghatározó szereplők, akik le tudnák váltani a jelenlegi pártelitet. Ez azonban azt is eredményezheti, hogy tovább aprózódik az ellenzéki térfél, hiszen a kiábrándult ellenzéki szavazók százezrei új pártokat szeretnének.

A legfrissebb közvélemény-kutatások azt jelzik, az „egyéb” kategória már majdnem nagyobb, mint az összes ellenzéki párt együttes támogatottsága, vagyis a baloldaliak nagy része már egy ismeretlen és még nem létező pártra is leszavazna a mostani formációk helyett – állapította meg Deák Dániel. Közölte: egy új párt már biztosan lesz, hiszen Márki-Zay Péter dolgozik a saját pártjának létrehozásán, amely a DK és a Momentum mellett a harmadik öt százalék körüli ellenzéki formáció lehet.

A Jobbik eközben egyre lejjebb süllyed, Jakab Péter egy minden szint alatti pártot csinált az egykor húszszázalékos formációból – folytatta az elemző. Kifejtette: ma már lényegében nincsen szavazója a pártnak, sőt a tisztújító kongresszuson csupán nagyjából kétszáz küldött volt jelen. Emellett a legújabb, erőszakolós botrány is azt mutatja, hogy semmilyen korlát vagy határ nincsen a párton belül, bármire képesek, Jakab Péter és a párt vezetése pedig megpróbálta eltitkolni az esetet, ami azt vetíti előre, hogy még további csontvázak is lehetnek a szekrényben...

Deák kitért arra is, hogy a szétesett és morális válságban lévő baloldal mellett stabil és erős a kormányoldal, amely ebben a kritikus időszakban megbízhatóan irányítja az országot. Szükség is van erre, hiszen a háború negatív gazdasági hatásai mellett az átgondolatlan brüsszeli szankciós politika is elképesztő károkat tud okozni Magyarországnak. Jó példa erre az olajembargós javaslat, ami azt követelné meg a tagállamoktól, hogy idén év végére szüntessék be a kőolaj vásárlását Oroszországtól.

Ez egy gazdasági atombomba lenne, amint a miniszterelnök fogalmazott. Szerencsére már számtalan tagállam ellenezte a brüsszeli javaslatot, így várhatóan Ursula von der Leyen ötletéből nem nagyon lesz semmi. Az elemző felidézte: a nemzeti érdekek eredményes képviseletét az egykori szocialista miniszterelnök, Medgyessy Péter is elismerte, aki úgy fogalmazott: Orbán Viktor tisztességesen képviseli a magyar érdekeket az orosz energiaforrások kérdésében.

Magyar Hírlap