Átvette hivatalát Novák Katalin

Az új államfő megbízatása öt évre szól. Hazánk rendszerváltozást követő nyolcadik köztársasági elnökének ünnepélyes beiktatási ünnepsége szombaton, május 14-én lesz a Kossuth Lajos téren.

Utoljára frissítve: 2022. május 10. 10:53

2022. május 10. 10:37

Áder János leköszönő államfő fogadja Novák Katalin új köztársasági elnököt a Sándor-palotában 2022. május 10-én. Novák Katalint március 10-én választotta meg államfőnek az Országgyűlés, ünnepélyes beiktatása május 14-én lesz. MTI/Bruzák Noémi

Átvette köztársasági elnöki hivatalát Novák Katalin - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.

A tudósítás szerint reggel Áder János leköszönő államfő a Sándor-palota bejáratánál fogadta az új köztársasági elnököt.



Áder János és Novák Katalin együtt vonult be az államfői rezidenciába, majd együtt mentek be az elnöki irodába és léptek ki a Sándor-palota teraszára.



Novák Katalint március 10-én választotta meg köztársasági elnöknek az Országgyűlés, ünnepélyes beiktatása szombaton lesz, a rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődik.



A politikus hétfőn mutatta be munkatársait.



Novák Katalin a hatodik köztársasági elnök a rendszerváltás óta.



Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. Az államfőt az Országgyűlés öt évre választja, és legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.



MTI