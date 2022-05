Teljes a káosz az ukrán hadseregben

A Wali nevű kanadai mesterlövész hazaérkezett Montréal melletti házába két hónap után, interjút adott a La Presse című újságnak - és arról beszélt, semmi értelme nem volt a jelenlétének. Összesen kétszer lőtt, akkor is figyelmeztető lövéseket. Az ukrán tisztek nem tudnak velük mit kezdeni.

2022. május 10. 14:24

Ukrán katonák – AFP

Zelenszkij ukrán elnök nemzetközi légiókat próbált verbuválni, majd részint megtévesztett, részint jó szándékú emberek, és részint kalandvágyó félbűnözők is jelentkeztek. Állítólag 20 ezren harcolnak - bár a harc enyhe túlzás. A Wali nevű kanadai mesterlövész hazaérkezett Montréal melletti házába két hónap után, interjút adott a La Presse című újságnak - és arról beszélt, semmi értelme nem volt a jelenlétének. Összesen kétszer lőtt, akkor is figyelmeztető lövéseket. Az ukrán tisztek nem tudnak velük mit kezdeni, és az volt a benyomása, hogy káosz uralkodik a hadseregben. Őket gyakran civilek etették, és közülük sokan - mintegy turistákként - Airbnb-ben laktak.

Wali azt mondta a kanadai La Presse-nek, hogy a Donbasz régióba küldték, ahol kis híján meghalt, mert két fegyelmezetlen ukrán hivatásos katona kiment cigarettázni a lőállásból, ahol ő is tartózkodott. Egy orosz harckocsi észrevette az ukránokat, és egy repeszrombolóval mindannyiukat majdnem megölte – Walit is. Azt is mondta, hogy az ukrán hadsereggel furcsa kapcsolatban levő önkéntesek közül sokan egyszerűen dezertáltak.





Wali – twitter

Arról is beszélt, hogy eléggé csalódott a zsoldosokban is, akik szerinte rosszul felkészültek voltak. A brit külügyminiszter egyébként óva intette a brit embereket, hogy Ukrajnába menjenek harcolni: egyrészt katonailag értelmetlennek tartotta, másrészt jogszerűtlennek is.

Wali arról is beszél, hogy nem volt étel és lőszer sem

Gyakran a civilek adtak nekik.

Olykor lakni sem volt hol, ilyenkor egyszerűen kivettek egy Airbnb-szobát. De ismert olyan önkéntest, aki sohasem harcolt, csak egyik Airbnb-szállásról ment a másikra.

Ő maga összesen kétszer lőtt az egész háború alatt, akkor is inkább figyelmeztető lövéseket adott le. Lőszerhez vagy fegyverhez jutni - ahogy Wali fogalmazott - valóságos kafkai feladat Ukrajnában, utalva A per című regény abszurditására. Valaki ismer valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit, hogy van egy AK-47-ese.

