Átadták a felújított gúthi vadászházat

A fenntartható vadászat fontosságát hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden a Zöldház néven ismert, több mint félmilliárd forintból felújított gúthi vadászház átadásán.

2022. május 10. 20:34

Nagy István agrárminiszter, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szalacsi Árpád, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a Zöldház néven ismert felújított gúthi vadászház átadásán Nyíradony térségében 2022. május 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Semjén Zsolt azt mondta, "fenntartható vadászat nélkül nincs sem fenntartható erdőgazdálkodás, sem fenntartható agrárgazdálkodás, nincs vadgazdálkodás, és nincs természetvédelem sem".



A kereszténydemokrata politikus kitért a tavalyi vadászati világkiállításra, amely szerinte "a 21. századi Magyarország legnagyobb rendezvénye" volt. A kiállításhoz kapcsolódó 1500 programot több mint 1,6 millió ember kereste fel, csak a Hungexpo területén rendezett kiállításra 640 ezren látogattak el - tette hozzá.



Semjén Zsolt fontosnak nevezte, hogy minél többen keressék fel az erdőket, mert mindenkinek nagy szüksége van "az Isten által alkotott természetre". A politikus megfogalmazása szerint a felújított gúthi Zöldház "építészeti remekmű".



Nagy István agrárminiszter az állami erdőgazdaságok fejlesztéseiről beszélt, kiemelve, hogy a korábbi időszakokban soha nem látott nagyságrendű fejlesztéseket hajtottak végre a társaságok, 27 milliárd forint erdei turisztikai fejlesztést valósítottak meg, amelyek nyomán magas színvonalú erdei turisztikai szálláshelyek és egyéb, a kilátótól a kisvasutakig terjedő attrakciók jöttek létre.



A magyar állami erdészeteknek, köztük a Gúthi Erdészetnek is jelentős feladata van abban, hogyan "ragad át" a természetközeliség az emberre, aki egyre messzebb él a vidéktől. Ugyanakkor a koronavírus-járvány megmutatta mennyire szükségük van az embereknek arra, hogy a természetbe menjenek - fűzte hozzá.



Az erdő mindig más arcát mutatja: este, reggel, télen, nyáron, napsütésben, eső előtt, folyamatosan énekel az erdő, vagy a madarak hangját, vagy a fák susogását lehet hallani, és aki egyszer elmegy oda, talán otthon, a városban is kevésbé töri le az ágakat, vagy dobja el a szemetet - fogalmazott a miniszter.

Fontosnak nevezte a természetközeliség jótékony hatását azért is, hogy az erdészetek erősítsék az erdők jóléti szerepét.



Tasó László, a térség fideszes országgyűlési képviselője is az erdők megnyitását szorgalmazta. Utalt arra, hogy a Nyírerdőnél az első lépés megtörtént, amikor húsvétkor megnyitották az első erdei turisztikai útvonalat, és ezt szerinte többnek is kell követnie.

A Zöldház néven ismert felújított gúthi vadászház átadása Nyíradony térségében 2022. május 10-én.



A gúthi vadászház 568 millió forintból újult meg, a beruházást a Nyírerdő Zrt. saját forrásból finanszírozta - ismertette Szalacsi Árpád, a cég vezérigazgatója.

A helyi védelem alatt álló épület a két és fél évig tartó beruházás során külső megjelenését megtartva belül teljesen megújult. Korszerűsítették a gépészetet, a konyhát, az öt szobában és két apartmanban pedig egyszerre 14 vendéget tudnak fogadni színvonalas körülmények között - mondta.

MTI