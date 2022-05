Van itt ez a Mária

2022. május 11. 00:42

„Van itt ez a Volner János nevű kelet-európai szélhámos, aki amúgy szót se érdemelne, hiszen vannak nála sokkal tehetségesebb és izgalmasabb szélhámosok is, amiért mégis érdemes szót ejteni róla azaz, hogy jól láthatóan az utóbbi években ő lett Orbán egyik politikai strómanja. Amíg képviselő volt, rá volt kiosztva a szerep, hogy benyújtson olyan törvényjavaslatokat, amely már a fideszeseknek, sőt a kdnp-seknek is kínos és snassz volt, például amikor felemelték a választásokon való induláshoz szükséges egyéni képviselőjelöltek számát és bizonyos a fidesz számára egyelőre nem vállalható kérdésekben rajta keresztül szondázza a a közvéleményt Orbán.

Most éppen az Unióból való kilépés ötletét teszteli Volneren keresztül a miniszterelnök, ezért alakított Volner Huxit nevű pártot. Korábban erre a célra használta a Jobbikot is Orbán, de ők egy idő után ráuntak erre a stróman szerepre. Mindez pedig azért is különösen izgalmas, mert néhány évvel ezelőtt Orbán még adócsalónak nevezte a Parlamentben Volnert (azt nem tudjuk, hogyha volt ilyesmiről tudomása, akkor miért nem jelentette fel, miként ez minden magyar állampolgártól elvárható), majd rövid idővel ezután ráuszította médiapribékjeit, akik egészen a zöldleveles csipkebokorig követték, hogy kompromittáló felvételeket készítsenek arról, hogy mi mozgott a bokorban. És aztán ezek a felvételek elárasztották a propagandamédiát, amire Volner keresetlenül bunkónak nevezte Orbánt (amiben egyébként igaza volt).

Azt is Volner szemére hányta Orbán a Parlamentben, hogy valami kamudiplomája van és ez igaz lehet, mivel diplomáját egy moszkvai felsőoktatási intézményben szerezte on-line, és bár az intézményben orosz és angol nyelven folyik az oktatás, mely nyelveket Volnernek nem sikerült elsajátítania, állítása szerint szinkrontolmács segítségével végezte az iskolát. Ma pedig ott tartunk, hogy Orbán Volnert nevezi a »nemzeti oldal fidesezn kívül utolsó mohikánjának« és politikai strómannak használja szélsőséges javaslatai szondázásához. Ez pedig azért tanulságos, mert ez az esetleírás pontosan leképezi a fidesz működését. Keress egy erkölcsileg, anyagilag, gazdaságilag kompromittált személyt, működj közre lejáratásában, majd amikor már porig aláztad és a markodban van, akkor használd fel, egyelőre még számodra vállalhatatlan, politikai célod eléréséhez.”

Vásárhelyi Mária: Van itt ez a Volner János nevű kelet-európai szélhámos, aki amúgy szót se érdemelne

mandiner.hu - facebook