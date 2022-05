Piacra vitt tudomány sikere – akadémiai díj

Cégünk minőségpolitikájának központjában az innovatív, tudományosan megalapozott termékek fejlesztése és forgalmazása áll. Tudásanyagunk – különös tekintettel a természet- és az élettudományokra – robbanás-szerűen bővül – mondja Dr. Béres József.

A Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén Wahrmann Mór-érmet adományoztak Ifj. Dr. Béres Józsefnek, a kémiai tudomány kandidátusának, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnökének. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, gratulálunk kitüntetéséhez! Miért jó, ha a magyar tudós testület fölfigyel olyan teljesítményre is, amelyben a tudás és a piaci eredmény együtt jár?

– A Béres Részvénytársaságot 33 évvel ezelőtt alapítottuk, s a kezdet kezdetén megfogalmaztuk magunknak a küldetésünket, a területet, ahol dolgozunk, és a módot, amely mentén haladni kívánunk.

Amit 33 évvel ezelőtt magunk elé tűztünk, a mai napig érvényes: az emberek egészségének védelme érdekében tudományos igényességgel dolgozni, mely tevékenység gazdaságilag úgy sikeres, hogy egyúttal etikus és a társadalom érdekét is szolgálja. Számunkra ez jelenti a valódi sikert. Az, hogy munkánk minőségére és elhivatottságunkra a tudós társadalom fölfigyel, nem pusztán önmagában való jóleső érzés, vagy nagyszerű önigazolása annak, hogy jó az út, amin járunk – természetesen ezek is! –, de úgy vélem, ennél még sokkal több is: példa, megerősítés. A tudósok elismerése felemeli a munkánkat, arra a szintre emeli, ahol nemcsak a pénzügyi eredményesség a siker mércéje, hanem ugyanolyan fontos értékmérő a tudás és az erkölcs. Ez pedig a világot teszi jobbá.

– Hogyan bátorítja cége fiataljait arra, hogy a rég megszerzett kémiai tudást vegyítsék újszerűséggel?

– Cégünk minőségpolitikájának központjában az innovatív, tudományosan megalapozott termékek fejlesztése és forgalmazása áll. Tudásanyagunk – különös tekintettel a természet- és az élettudományokra – robbanás-szerűen bővül. A XXI. században a tudományos naprakészség és az innováció a versenyképesség alapfeltétele, az új ismeretek iránti fogékonyság fenntartása és a szinte szünet nélküli továbbképzés, az élethosszig tartó tanulás az életünk nélkülözhetetlen része. Úgy látom, hogy szakembereink tudását magasra értékelik vásárlóink és a tudományos közösség tagjai is. Örömmel mondhatom azt is, hogy a hozzánk kerülő fiatalok lenyűgöző új tudáshalmazt hoznak a cégünkbe.

Pályámat jómagam is kutatóként kezdtem. Kutatói tapasztalataimra is alapozva az a meggyőződésem, hogy sok tehetséges ember egyéni, de a csapatmunka által egybe gyúrt tudásából nőhetnek ki azok a gondolatok, amelyek a jövő innovatív termékeihez vezetnek. Ezért minden fiatalt arra buzdítok, hogy – idézve atyámat – járjanak nyitott szemmel és elmével a világban, gyarapítsák folyamatosan ismereteiket, mert így válnak olyan alkotó személyekké, akiknek a keze munkája nyomán az egészségesebb életet szolgáló, az embertársaknak segítséget nyújtó termékek születhetnek. Annak átélése pedig, hogy munkámmal másokat segítek, csodálatos, boldog érzés.

