Ötödször választották miniszterelnöknek Orbán Viktort

133 igen szavazattal, 27 nem ellenében, tartózkodás nélkül Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökének megválasztották – jelentette be a ma délutáni titkos szavazás után Kövér László házelnök.

2022. május 16. 15:16

A kormányfő ezután letette esküjét, megfogadta, hogy miniszterelnöki tisztségét a jövőben is a magyar nemzet javára gyakorolja. Az Országgyűlés ezután elénekelte a Himnuszt. Az ülésen részt vett Novák Katalin köztársasági elnök, valamint Schmitt Pál és Áder János volt köztársasági elnökök. A parlamenti frakciók közül a Jobbik és a DK nem vett részt az ülésen.

Orbán Viktor: Első szavam a köszöneté

A miniszterelnök eskütételi beszédében elsőként megköszönte a képviselőknek, hogy megválasztották, és jelezte, hogy nem felejtette el azt sem, hogy a felhatalmazás a választóktól jön. A választási harcban se magamat, sem magunkat nem kíméltük – mondta a miniszterelnök az április 3-i küzdelemről, majd minden honfitársának megköszönte, hogy részt vett a voksolásokon.

A döntésről elmondta, hogy az négy évre kijelölte hazánk útját. – Ellenfeleink gondoskodtak róla, hogy a választás haza és nemzetközi felügyelete példátlan legyen – emlékeztetett a miniszterelnök, aki a baloldal által delegált szavazatszámlálóknak is köszönetet mondott. Orbán Viktor szerint a magas részvétel a demokrácia erejét mutatja. Kiemelte, hogy a magyar demokrácia 1990 óta tartó történelme során soha nem szavaztak annyian egy pártra, vagy pártszövetségre mind a Fidesz-KDNP-re 2022-ben. – Elgondolkodtató, hogy éppen akkor arattuk a legnagyobb győzelmünket, amikor minden számítás szerint a legnagyobb akadállyal kellett megküzdenünk – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, hogy az összeállt magyar baloldal mellett Brüsszel, és Soros György is a bukásukért tevékenykedett. Zsinórban négyszer győztünk annak ellenére, hogy pénzügyi válságok, migránsáradat fenyegeti hazánkat.

– Meggyőződésem szerint a magyarok kinfinomult történelmi ösztönökkel, és veszélyérzékkel rendelkeznek – fejtegette a miniszterelnök.

Hazaszeretet és jóindulat kell

– A magyarok azt is tudják, hogy az összefogás, az egyetértés nem jön létre magától. A konszenzust nem megkeresni kell, hanem megteremteni – húzta alá a kormányfő. Mint mondta, a politikában ehhez hazaszeretet és jó indulat kell. – Akinek ez megvan, az megkaphatja az emberek bizalmát – jegyzete meg a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a miniszterelnöki munka szépsége abban áll, hogy minden döntésért a kormányfő felel. – Ez nagy teher, ami valakit a földbe nyom, míg másokat fellelkesít – emelte ki. – A jövő megértése, mint feladat, megtanítja az embereket, hogy egyedül sohasem lehetsz elég okos. Szakértelem, tanácsadók és szellemi emberek tucatjaira is szükség van – közölte Orbán Viktor, aki ezekre az emberekre is számít a munkája során.

A veszélyek korába léptünk

– Minden, ami 2020 óta történt, egy irányba mutat: Európa és a benne a magyar emberek, a veszélyek korába léptek. Az évtized a koronavírus járvánnyal kezdődött és háborúval folytatódott. A háborúra adott szankció gazdasági visszaesést hozott magával. A háború és a szankciós politika energiaválságot idézett elő, valamint az amerikai kamatemelések elhozták az infláció korát. – Mindez pedig elhozza a gazdasági visszaesés korát , kiújulhatnak fenyegető járványok, a visszaesés mélyülhet, és felerősödhet a migráció – mondta a kormányfő. Lankadatlanul folytatjuk nemzetegyesítő munkánkat Orbán Viktor hangsúlyozta: a kibontakozó háborús évtized képéhez hozzá tartoznak a nyugati világ öngyilkossági hullámai is.

Ilyen a nagy európai lakosságcsere programja, amelynek lényege, hogy migránsokkal pótolnák a hiányzó keresztény gyerekeket. Ilyen kísérlet a genderőrület, és a liberális Európa programja, amely túllép a nemzetállamokon és a kereszténységen, és semmit nem ültet a helyükbe. Elfeledkezik arról, hogy az ember egyedül sohasem lehet szabad, csak magányos – jelentette ki. Mint fogalmazott, „egyszerre sújtanak bennünket gazdasági bajok, háború, Európa szellemi gyengesége és Brüsszel politikai tévelygése”.

A miniszterelnök közölte: különösen számít a történelmi egyházak híveire a következő években. – Biztosítani fogjuk az evangélium hirdetéséhez szükséges feltételeket. Látjuk az egyházi intézmények iránti növekvő igényt, és ezeknek a segítése fontos lesz – fogalmazott. Közölte az is, hogy a határon túli magyarok számíthatnak ránk, "lankadatlanul folytatjuk nemzetegyesítő munkánkat".

A háborút könnyű elkezdeni, de nehéz befejezni

Európának ma semmilyen eszköze nincs a konfliktus kezelésére. Papíron lehetséges, hogy a szankciók térdre tudják kényszeríteni Oroszországot – mondta el a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország semmilyen olyan szankciót nem támogatunk, amik az állam energiabiztonságát aláásnák. Kijelentette, hogy létkérdésnek tartja, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, innen kell felépíteni a védelmi képességeinket. Ez egy védelmi szövetség, nem szabad háborús katonai szövetséggé alakulnia.

A NATO nem az antant, és nem is válhat azzá! - jelezte Orbán Viktor. Az oroszok végtelenítették a háborút, az amerikaiak pedig Ukrajna korlátlan hadianyag és hadieszköz finanszírozásról döntöttek. A háború emiatt hosszú ideig folytatódni fog. A következő évtized legnagyobb feladata, hogy ebből a háborúbél kimaradjunk, és megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát!

Magyar Nemzet