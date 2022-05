Egy db Karafiáth, egy db Péterfy

Az önszuggesztió láthatatlanná teszi

2022. május 17. 00:43

„Azt mondja Karafiáth Orsolya, költőnő, hogy »ilyen népet könnyű uralni«. Mármint ezzel ránk gondol a kedves költőnő. Arra a népre, amely történelmét – nem hibásan – arra építette, legendája azon nyugszik, a világ arról ismer minket, hogy mindig rebellisek voltunk. A pozsonyi csata idején éppen úgy, mint 2015-ben. A költőnő nem ismeri a történelmet, de ez rendben is van.

A költőnő annak az ún. értelmiségnek megbízható tagja, amely évtizedes viszonylatban idegeníti el a magyarokat mindentől, amit a költőnőék képviselnek. Nagyon helyesen, egyébként. Költőnőék szellemisége hozott most is kétharmadot. Meg fog is. Köszönjük, költőnő!”

Trombitás Kristóf: Azt mondja Karafiáth Orsolya költőnő, hogy „ilyen népet könnyű uralni”

-----------------------------------------

„A propaganda, amely végül megfojtotta és debilizálta az országot, olyan fiktív valóságot, párhuzamos, hamis univerzumot teremtett, amelyben az önszuggesztió láthatatlanná teszi azt, ami egyébként minden kívülálló számára nyilvánvaló.

Az ország többsége egy szekta rabjává vált, és a játékelmélet logikája szerint most már nem tud belőle kiszállni, hiszen évtizedek hitét és munkáját fektette bele.

Csak az összeomlás fogja a helyzetet megváltoztatni, a dolgok logikáját ismerve alighanem…”

Péterfy Gergely: A propaganda fiktív valóságot, hamis univerzumot teremtett

mandiner.hu - facebook